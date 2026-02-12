Tónovací produkty už nejsou jen o tom, aby zakryly pupínek nebo sjednotily barvu pleti. Moderní make-upy, BB i CC krémy totiž často zvládnou mnohem víc než jen kosmetický efekt – hydratují, chrání a pomáhají pleti zůstat v rovnováze. Pokud se tedy ráno rozhodujete, po čem sáhnout, možná vás překvapí, jak rozdílnou roli tyto produkty hrají.
Když jde hlavně o krytí
„Klasický make-up má v kosmetické rutině jasně danou funkci. Jeho hlavním úkolem je zakrýt nedokonalosti, sjednotit tón pleti, vytvořit hladký a bezchybný vzhled. Make-up obvykle obsahuje vysoké množství pigmentů, díky kterým dokáže krýt pupínky, začervenání i pigmentové skvrny,“ vysvětluje Denisa Jasinská, zakladatelka české kosmetické značky Essenté. Podle ní je make-up především dekorativní produkt, který pleť zkrášlí navenek, ale většinou už tolik neřeší péči do hloubky. „Péče o pleť ale u většiny make-upů zůstává až na druhé koleji. Neřeší hydrataci do hloubky, nepracuje s anti-age složkami a pleti většinou neposkytuje ochranu před vnějšími vlivy,“ doplňuje odbornice.
Kompromis mezi líčením a péčí
Právě z této potřeby vznikly BB a CC krémy, které v současnosti představují moderní kompromis mezi líčením a skutečnou péčí o pleť. Nejenže sjednocují tón, ale zároveň často obsahují aktivní látky zaměřené na konkrétní problémy, jako je akné, pigmentace nebo první známky stárnutí. „Obsahují aktivní látky zaměřené na konkrétní potřeby pleti, takže jejich účinek přesahuje běžný make-up,“ říká Jasinská. Velkým plusem může být i ochrana před sluncem, protože řada BB a CC krémů už obsahuje SPF faktor. Ten pomáhá chránit pleť před UV zářením, které se podílí na předčasném stárnutí i vzniku pigmentových skvrn – i když u delšího pobytu na slunci by měl být vždy základem samostatný opalovací krém.
Lehká textura a přirozenější efekt
Rozdíl mezi těmito produkty je patrný i na první dotek. Klasický make-up bývá hutnější a vytváří na pleti souvislou krycí vrstvu, což je výhodné při zakrývání výraznějších nedokonalostí, ale někdy může pleť působit těžším dojmem. „Klasický make-up má hutnější texturu a vytváří na pleti souvislou krycí vrstvu, která účinně zakryje nedokonalosti, ale zároveň může potlačit její přirozenou strukturu,“ popisuje odbornice. BB a CC krémy jsou oproti tomu lehčí a přirozenější – sjednocují tón, aniž by pleť zatěžovaly nebo maskovaly její vzhled. Díky lehkému složení se rovnoměrně rozprostřou, neusazují se v jemných linkách ani vráskách a pleť tak působí svěže po celý den.
BB krém: nenápadný hrdina každodenní krásy
Pokud hledáte produkt na běžné denní nošení, BB krém bývá ideální volbou. Nabízí lehké krytí, přirozený efekt a zároveň pleť hydratuje a zklidňuje. Zakryje drobné začervenání, známky únavy nebo nerovnosti, ale přitom nezatíží pleť a zachová její přirozenou strukturu. Moderní BB krémy navíc často obsahují složky pro problematickou pleť nebo regulaci mazu, takže kromě vzhledu řeší i celkový komfort během dne.
CC krém: když potřebujete sjednotit tón pleti
CC krém (z anglického color correcting) se zaměřuje především na barevnou korekci pleti. Hodí se například tehdy, pokud vás trápí zarudnutí, nevýrazný nebo zašedlý tón či pigmentové nerovnosti. Oproti BB krému bývá jeho efekt o něco více „vyrovnávací“ právě v oblasti tónu, zatímco krytí zůstává spíše lehké až střední. CC krémy jsou proto oblíbené u těch, kdo chtějí pleť sjednotit velmi přirozeně, bez pocitu těžkého make-upu, a zároveň využít i pečující složky, které tyto produkty často obsahují.