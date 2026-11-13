Tam, kde Labe opouští pískovcový kaňon a vstupuje do širší saské roviny, leží německé město Pirna. Jen kousek za českými hranicemi. Jeho historické centrum stále vypadá tak, jak ho v polovině 18. století zachytil malíř Bernardo Bellotto, přezdívaný Canaletto.
Jeho jméno nese i výrazný renesanční dům na náměstí Marktplatz, kde sídlí turistické informační centrum a k vidění jsou i Canalettovy obrazy. Pojedete-li do Pirny autem, lze ho zdarma nechat na parkovišti Copitz u řeky. Do centra se dostanete pěšky přes most či přívozem za dvě „éčka“.
Najdete je všechny?
Turistickým lákadlem jsou však také malé bronzové postavičky. Pirnaer Knirpse, tedy Pirenští špunti, odkazují na různé spolky, události, profese nebo specifika místní společnosti. Fungují i jako skryté fotobody. Jejich koncept je velmi podobný například trpaslíkům v polské Vratislavi.
Motivují k objevování méně známých zákoutí Pirny. Hlavní postavou je fiktivní dětská blogerka Pine. Její malé bronzové figurky hravou formou provázejí obyvatele i turisty historií, kulturou a místním průmyslem.
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Každá z nich má svůj jedinečný design podle toho, kde se nachází nebo jaká organizace či firma její vznik sponzoruje. A kolik jich po Pirně přesně je? To vám nevyzradíme. Ale určitě jich najdete také více než dvacet!
Napoleonova stopa
Dominantou Pirny je dozajista zámek Sonnenstein. Francouzská vojska Napoleona Bonaparta ho obsadila 14. září 1813. Dnes je z něj sídlo okresního úřadu a památník, který připomíná, že se během nacistického režimu stal jedním ze šesti hlavních vyhlazovacích center.
S Napoleonem se pojí i měšťanský dům na náměstí Marktplatz, v němž se císař přechodně ubytoval. Upoutá nejen pamětní cedulí. Dnes v něm totiž sídlí echt česká restaurace.