Je to tichá a nenápadná revoluce, která ve sporech o PET lahve a nápojové plechovky zanikla. Za čtyři roky nás čekají přísné limity zaměřené na baterie. Některé dokonce ještě dříve. V roce 2025 vytřídili Češi celkem 4 558 tun baterií všech typů – přenosných, průmyslových, startovacích i baterií z elektrokol a elektromobilů.
Oproti předchozímu roku tak došlo k dalšímu nárůstu celkového množství baterií vrácených k recyklaci. Jen v kategorii přenosných baterií (například tužkové, mikrotužkové či knoflíkové) bylo sesbíráno 2 287 tun.

Už se to blíží

  • 73 procent přenosných baterií bude povinné vysbírat v EU od roku 2030.
  • 51 procent baterií z elektrokol a koloběžek bude povinné zpětně vybrat v roce 2028.

To odpovídá 48procentní míře sběru vzhledem k množství baterií uvedených na trh. Meziročně jde o nárůst o 145 tun, což pro představu znamená o 7,2 milionu tužkových baterií více než v roce 2024. Tento výsledek znamená, že ČR plní evropský cíl pro sběr těchto baterií, který je pro rok 2025 stanoven na 45 procent. V následujících letech se však požadavky Evropské unie výrazně zpřísní (viz box).

„Nové limity jsou vysoké. Pro jejich splnění bude nezbytné mnohem větší zapojení spotřebitelů, obchodníků i státní správy a samospráv,“ upozorňuje Kateřina Vránková, obchodní ředitelka společnosti Ecobat.

Zpívající plyšáci nebo hrací blahopřání

Horší je to s bateriemi z tolik oblíbených elektrokol a koloběžek. Tady se v Česku daří zpětně odebírat jen jednotky procent. Nezanedbatelným nebezpečím jsou v posledních letech elektronické cigarety, jejichž prodeje rostou. Prodávají se v desítkách milionů kusů, ale většina z nich končí v běžném odpadu. Malé baterie se navíc začínají objevovat i tam, kde bychom je dříve nečekali – například v textilu nebo hrajících přáníčkách či mluvících plyšácích. Většina takových předmětů končí v běžném odpadu bez vytřídění a zamíří v lepším případě do spalovny, v horším na skládku.

Místo toho, aby se odpad roztřídil na sklenice, plechová víčka a papírové přenosky, skončilo vše ve směsném kontejneru.

Jestli v Česku něco v tomto směru funguje téměř stoprocentně, je to výkup autobaterií či jejich odběr v autoservisech nebo v prodejnách s novými bateriemi. Roli pochopitelně hraje výkupní cena za velkou hmotnost. Z průzkumu společnosti Ipsos pro Iniciativu pro zálohování v roce 2022 vyplynulo, že nějaký odpad třídilo 94 procent domácností u nás. Už tehdy se ale zpracovalo jen kolem čtyřiceti procent tříděného plastu a od té doby se to výrazně nezlepšilo.

Pražští třídiči pod drobnohledem

  • V roce 2025 alespoň nějaký odpad odneslo podle průzkumu Pražských služeb do barevných popelnic až 98 procent Pražanů.
  • Asi sedm z deseti dotázaných už odděluje i plechovky do šedých zvonů na kov.
  • „Jednotlivci, kteří odpad oddělovat odmítají, to zdůvodňují třeba nedostatkem času, absencí prostoru pro domácí třídění, nebo v tom nevidí žádný smysl,“ říká tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.
  • Pražané třídí zejména PET lahve, do žlutých popelnic je nosí 89 procent dotázaných.
  • Baterie třídí 74 procent respondentů, nosí je do červených kontejnerů na elektroodpad, na sběrná místa nebo do sběrných dvorů.
  • Použité oleje a tuky po smažení umísťuje 53 procent lidí do černých nádob s fialovým víkem, případně je odvážejí do sběrného dvora.
  • Textil do určených nádob dává 56 procent Pražanů.









