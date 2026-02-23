Oproti předchozímu roku tak došlo k dalšímu nárůstu celkového množství baterií vrácených k recyklaci. Jen v kategorii přenosných baterií (například tužkové, mikrotužkové či knoflíkové) bylo sesbíráno 2 287 tun.
Už se to blíží
To odpovídá 48procentní míře sběru vzhledem k množství baterií uvedených na trh. Meziročně jde o nárůst o 145 tun, což pro představu znamená o 7,2 milionu tužkových baterií více než v roce 2024. Tento výsledek znamená, že ČR plní evropský cíl pro sběr těchto baterií, který je pro rok 2025 stanoven na 45 procent. V následujících letech se však požadavky Evropské unie výrazně zpřísní (viz box).
„Nové limity jsou vysoké. Pro jejich splnění bude nezbytné mnohem větší zapojení spotřebitelů, obchodníků i státní správy a samospráv,“ upozorňuje Kateřina Vránková, obchodní ředitelka společnosti Ecobat.
Zpívající plyšáci nebo hrací blahopřání
Horší je to s bateriemi z tolik oblíbených elektrokol a koloběžek. Tady se v Česku daří zpětně odebírat jen jednotky procent. Nezanedbatelným nebezpečím jsou v posledních letech elektronické cigarety, jejichž prodeje rostou. Prodávají se v desítkách milionů kusů, ale většina z nich končí v běžném odpadu. Malé baterie se navíc začínají objevovat i tam, kde bychom je dříve nečekali – například v textilu nebo hrajících přáníčkách či mluvících plyšácích. Většina takových předmětů končí v běžném odpadu bez vytřídění a zamíří v lepším případě do spalovny, v horším na skládku.
Jestli v Česku něco v tomto směru funguje téměř stoprocentně, je to výkup autobaterií či jejich odběr v autoservisech nebo v prodejnách s novými bateriemi. Roli pochopitelně hraje výkupní cena za velkou hmotnost. Z průzkumu společnosti Ipsos pro Iniciativu pro zálohování v roce 2022 vyplynulo, že nějaký odpad třídilo 94 procent domácností u nás. Už tehdy se ale zpracovalo jen kolem čtyřiceti procent tříděného plastu a od té doby se to výrazně nezlepšilo.
