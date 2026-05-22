Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Pavel Hrabica
  6:26
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky Jiřiny Štěpničkové. Grafikem a malířem je i Janův syn Janek. Maluje i Janova sestra Varvara. Nejstarší syn Jana Samce je divadelní dramaturg. „Normálních“ profesí je podle Samce staršího prý v příbuzenstvu pomálu. Zajímá vás, proč oběma bratrům přirostly k srdci lékárny?
Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří Štěpnička. Bratr Jana Samce staršího a strýc Janka Samce. | foto: ARCHIV

Jste vůči sobě s bratrem kritičtí? To jsi tedy zahrál pěkně blbě nebo cos to namaloval za mazanici?
To bych si nedovolil. My si hodnotíme, co se nám u druhého v jeho práci líbí. Jiří ale připustí někdy, že ne všemu, co stvořím, zcela porozumí. Jsme na sebe hodní.

Váš tatínek byl také malíř, ale maminka Varvara lékárnice. Nic z jejího profesního zaměření jste nepochytil?
Hrozně rád jsem za ní jako kluk chodíval, sledoval jsem, jak se vyrábějí léky podle receptů. Maminka si k sobě brávala Jirku v době, kdy po tátovi šla StB, schovávala ho v lékárně. On odkoukal od maminky, jak se léky vyrábějí, z těch rozpustných kapslí. On to taky dával dohromady. A já jsem dodneška na lékárny zatížený. I na dovolené vždycky někam zajdu, moje žena se zlobí, že už zase něco potřebuji. Ne vždy potřebuji. Chodím tam rád. Vůni lékáren miluji.

Otec a syn (vlevo) občas tvoří a vystavují společně.

Pro umělce platí, že se snaží prosadit ve velkém světě. Vy jste celoživotně usazený v Karlových Varech. Proč?
Úplně to neplatí. Mnohokrát jsem usiloval o to žít a pracovat jinde. Ve Varech jsem se sice narodil, ale nežil. S maminkou jsme s odstěhovali nejdřív do Telnice, to bylo známé lyžařské středisko, pak do Votic, já potom šel studovat nejdřív do Bechyně na keramickou školu a následně do Prahy na vysokou. Do Karlových Varů jsem se vrátil až později, kdy se tam objevilo volné místo. Měl jsem tam tátu, sestru, kamarády, tak tam na chvíli půjdu, říkal jsem si. A jsem ve Varech doteď.

Zmínil jste keramickou školu v Bechyni. Tam přece studoval i Karel Kryl.
Na jeho stopy jsem narazil hned v prváku. Osobně jsem na něho už nenarazil, nastoupil jsem tam až v roce 1970. Ale učil nás doktor Stašek, kterého vyhodili z matfyzu z politických důvodů a musel jít učit právě do Bechyně. Tak ten nám třeba prozradil, co měl Karel Kryl z matematiky. Že to nebyla žádná sláva. A taky: „Ten Sodoma byl taky blbej!“ Zpěvák Viktor Sodoma se tam taky učil na keramika. Někde později vzpomínal, že s Krylem na škole boxoval a Kryl ho porazil.

Co jste doopravdy? Malíř? Keramik?
Momentálně si víc hraji se sklem. Před pár dny jsem měl výstavu v Lübecku. Ale tohle moje sklo, to je spíše komorní záležitost.

Obrazy, které teď v Praze vystavujete, mimochodem společně se synem Jankem, jsou metodou frotáže. To byl váš nápad?
Ne, frotáž je stará technika. Frotážují se například peníze. Vezmete minci, dáte na ni papír a tužkou to počmáráte, abyste do papíru vyryl reliéf. To je oblíbená dětská činnost, možná že vy jste také frotážoval.

Také jsem s oblibou čmáral tužkou po koruně přes papír. Přiznávám, že v tomto případě jsem také umělec.
No, ne úplně, ještě je třeba s tím něco udělat.

Popište, co frotáž ve vašem pojetí je.
Když jsem s touto metodou začínal, pokládal jsem plátno někde v přírodě na zem, aby se tam obtiskly tráva, hlína, větve, všechno, co je na zemi. A pak s tím musíte, s pomocí barev, dál pracovat. Začínal jsem ale jako klasický krajinář. To jsem zdědil po otci. Mým malířským ideálem byl ovšem Zdeněk Burian.

Tatínkův styl jste odmítal?
S oblibou vyprávím historku, bylo mi asi čtrnáct, táta ještě s kolegou malířem, v jižních Čechách u Strakonic, šli malovat. Já taky. Oni dva rozmáchlými gesty zachycovali krajinu, já se kreslil se všemi detaily, okénka, detaily na střechách.

Jako fotografické ilustrace Zdeňka Buriana v Lovcích mamutů.
Přesně! Okukoval nás nějaký kluk, najednou se rozběhl do dvora, který jsme všichni tři malovali, a křičel: „Mami, tati, pojďte se podívat! Jsou tady malíři, mají s sebou učedníka. A ten učedník to má nejlepší!“ Otec s kolegou se zasmáli, a že než to došmrdlám, tak si dají něco dobrého v hospodě.

Už o tom byla částečně řeč. Až na drobné výjimky je to v širokém příbuzenstvu umělec vedle umělce. Odpadlíků do jiných profesí je málo.
To je pravda. Nejstarší syn je divadelní dramaturg, bývalá žena je herečka, již nežijící strýc Vadim Petrov byl hudební skladatel. Civilních povolání je málo.

Vystavujete se synem, některá díla jsou podepsána vámi i jím. Přinutil jste ho?
Ne, on má malování vlastně jako koníček, ale dokonce jsme několikrát společně vystavovali, třikrát Jan Samec, protože jsme tam dali i obrazy tatínkovy, který zemřel už v roce 1988, syn se narodil. Naposledy jsme takto společně všichni tři vystavovali v Německu. Tentokrát poprvé společné věci. Syn dělá vlastní techniku, prolévaná plátna, kdy nanáší barvu zezadu na plátno. A on mi nabídl, ať jeho obrazy dotvořím po svém. Takže jsme tuhle poslední pražskou výstavu nazvali Dialog.

Umělecký klan

  • Otec Jana Samce staršího, také Jan Samec (1917–1988), malíř i keramik a ilustrátor a také scénograf, byl manželem herečky Jiřiny Štěpničkové a otcem herce Jiřího Štěpničky.
  • Jiří Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně. V době, kdy byla jeho maminka Jiřina Štěpničková ve vězení, vyrůstal u otce Jana v Karlových Varech. Od roku 1975 je členem činohry Národního divadla.
  • Jan Samec starší vystudoval keramickou školu v Bechyni a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor výtvarná výchova. V Karlových Varech pracoval v Galerii umění, kterou 21 let také vedl, byl na volné noze, učil na lidové škole umění.
  • Strýcem Jana Samce staršího byl hudební skladatel Vadim Petrov (1932–2020).
  • Jeho bývalá žena Lucie Domesová, maminka Jana Samce nejmladšího, je herečka, působí v Praze, Chebu i v Karlových Varech.
  • Nejstarší syn Jana Samce Matěj je dramaturg a performer. Působí například v pražském Divadle v Dlouhé.
  • Sestra Jana Samce staršího Varvara Divišová je stejně jako její bratr malířka.
  • Syn Jan, řečený Janek, pracuje v kreativním studiu Perfect Planet.
  • V neposlední řadě nelze opomenout slavnou herečku Jiřinu Štěpničkovou (1912–1985). V roce 1952 byla odsouzena za pokus o nelegální přechod hranic na 15 let. Na svobodu se dostala až v roce 1960.
