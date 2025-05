Odborník na destiláty Samer Selbak vysvětluje, jaké chyby Češi nejčastěji dělají při přípravě letních drinků, které suroviny by neměly chybět v domácím baru a proč má smysl zajímat se také o kvalitu a původ alkoholu, který pijeme.

Co je podle vás nejčastější chyba, kterou lidé dělají při přípravě letních koktejlů doma? A co stačí změnit, aby jejich drink chutnal jako z baru?

Češi používají málo ledu a pak jsou ty drinky teplé. Kvůli malému množství ledu to i vypadá, že sklenička je prázdná, takže tam dávají hrozně moc nealka a tím zabijí chuť drinku. Další častou chybou je, že lidé podceňují základní suroviny. Mají obavu koupit kvalitní gin nebo tonic, protože si myslí, že je škoda to použít na koktejl. A poslední nešvar je nedodržení ideálního poměru alkoholu a nealka – důležité je držet poměr surovin zhruba 1 : 3 až 1 : 4, tedy jeden díl (4 centilitry) alkoholu ku třem (12 centilitrů) až čtyřem (16 centilitrů) dílům nealka.

Odborník Samer Selbak je jedním z předních odborníků na prémiové alkoholické nápoje v Česku.

Svoji kariéru zahájil v Bugsy’s Baru, kde získal pevné základy v oblasti nápojové gastronomie. Jako ambasador značek Hennessy, Glenmorangie a Ardbeg rozvíjel svou vášeň pro špičkové destiláty.

V roce 2019 spoluzaložil společnost Fenix Drinks, která přináší na český trh autentické produkty s výjimečnými příběhy. Kromě distribuce se věnuje vzdělávání veřejnosti a profesionálů prostřednictvím workshopů a degustací.

Jaké ingredience podle vás nesmí chybět v domácím „letním baru“, pokud si chceme připravit jednoduché a osvěžující drinky?

Určitě by nemělo chybět několik chuťově úplně odlišných ginů, rum, tequila a vodka – a k tomu bych doporučil grapefruitovou limonádu, pomerančový džus a kvalitní tonic. Co se týče dalších věcí, které domácí drinky opravdu posunou, jsou to čerstvé bylinky jako bazalka nebo tymián. Z ginů bych doporučil například Bobby’s Dry Gin, který je typický svou výraznou chutí citronové trávy a koření. Pokud chcete vyzkoušet něco exotičtějšího, skvělá je i Cero2 Chinola, která má ovocnější a výrazně tropický profil.

Když člověk nechce silné drinky, ale ani sladké limonády, co může být zajímavý a přitom lehký kompromis?

Pokud člověk nechce silné drinky, ale ani sladké limonády, ideálním kompromisem jsou lehké a osvěžující koktejly založené na kvalitních surovinách a správném poměru alkoholu a nealka. Právě v této kategorii vyniká podle mě Paloma – koktejl, který je stále trochu přehlížený, ale postupně si získává zaslouženou pozornost, ostatně v květnu se dokonce slaví i Paloma Day. Je jednoduchá na přípravu, krásně hořká, ne příliš sladká ani silná, a díky kombinaci tequily nebo jiného destilátu z agáve a grepové sody či grepového džusu se sodovkou perfektně osvěží v letních dnech. Navíc si ji můžete upravit podle chuti, například použitím různých druhů agávových destilátů, přidáním čerstvých bylinek nebo volbou správného poměru – ideálně 1 : 3 až 1 : 4, tedy jeden díl alkoholu na tři až čtyři díly nealka. Kromě Palomy doporučuji zkusit i další lehké letní koktejly, jako je Salty Dog, což je kombinace ginu nebo vodky a grepového džusu se solí na okraji sklenky. I ten je osvěžující, není přeslazený ani příliš silný a myslím, že by si v budoucnu mohl najít silné publikum. Kdo si chce doma s drinky víc pohrát, může zkusit třeba některý ze „sour“ koktejlů, kde se míchá alkohol s citronovou šťávou a trochou cukru pro vyvážení chuti. Důležité je vždy dbát na kvalitní suroviny a nebát se experimentovat.

Gin & tonic patří k nejpopulárnějším letním drinkům. Čím si vysvětlujete, že si tak dlouho drží své místo – a co mu letos dodává nový rozměr?

Myslím, že gin & tonic si drží svou popularitu hlavně díky jednoduchosti přípravy a obrovské rozmanitosti chutí – je to prostě gin a tonic ve sklenici, ale možností, jak je kombinovat, je nekonečně mnoho. V posledních letech sledujeme trend, že lidé rádi experimentují s různými chuťovými profily ginů a toniků a hledají v tomto jednoduchém drinku něco navíc – osobitý charakter a zajímavý příběh. Právě proto jsou letos na vzestupu giny s výraznými botanickými nebo exotickými tóny a příběhem, které dají klasickému G&T nový rozměr. Typickým příkladem je třeba gin s citrusovou trávou a kořením nebo ovocnější varianty, kde vynikne chuť marakuji a právě díky takovým ingrediencím, jaké nabízí například některé současné giny, získává gin & tonic opravdu originální svěžest.

Češi už si často hlídají složení potravin, ale u alkoholu se o původu a kvalitě mluví pořád málo. Proč je podle vás důležité začít se i v tomhle víc orientovat?

Je pravda, že Češi si čím dál víc hlídají složení potravin, ale u alkoholu se o původu a kvalitě zatím tolik nemluví. Přitom i u destilátů existují velké rozdíly, nejen v chuti, ale hlavně v přístupu k výrobě. U komerčně vyráběných destilátů se často přidává cukr nebo další aditiva, aniž by o tom byl zákazník informován, protože výrobci nemají povinnost tyto složky uvádět na etiketě. Výsledný produkt se může lišit chutí, i kvalitou. Naopak menší, poctiví výrobci se snaží do své práce promítnout své hodnoty, pečlivost a řemeslný přístup. Dávají si záležet na výběru surovin, poctivých postupech a transparentnosti. Výsledkem jsou destiláty, které mají svůj charakter a příběh.