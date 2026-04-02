Nehostinná krajina pokrytá sněhem, skaliska tyčící se z ledového moře a dlouhá, úmorná zima bez vycházejícího slunce... Vsadím se, že takhle si ideální místo pro botanickou zahradu nepředstavíte. No, a v přesně takové pracuje 51letý Čech Martin Hajman.
„Když se Středoevropan přestěhuje na sever, je to taky exotika. Jen trochu jiná než na rovníku,“ říká šéfzahradník univerzitní botanické zahrady v norském Tromso. Zahrada leží 350 kilometrů za polárním kruhem.
Pro našince je překvapivé, že někde, kde Slunce většinu roku skoro nesvítí, se může zahradničení dařit. Rostliny to však tolik netrápí. „Prostě využijí všechno, co dostanou. Každou hodinu světla, každou kapku vody, nemají kalendář jako my,“ vysvětluje Hajman.
V jeho zahradě tak najdete petrklíče, lomikameny, pivoňky, ale i růže nebo vysokohorské květiny z Himalájských oblastí. „Nezapomínejme, že jsme tu v klimatu podobnému vysoké nadmořské výšce, jako byste v Česku byly třeba v Peci pod Sněžkou, a teplotně je tu kolikrát menší zima než v Česku díky golfskému proudu. Rozdíl je tu hlavně ve světle a ve vlhku,“ připomíná.
Květiny nemají kalendář
V létě, které je tu sice krátké, ale o to intenzivnější, svítí slunce prakticky nepřetržitě. Rostliny dostanou během několika týdnů stejné množství světla jako ve střední Evropě za celé léto. Všechno se tedy děje mnohem rychleji a během tří měsíců se zde odehraje totéž, co u nás trvá půl roku.
„Když jsem přišel z Česka, byl jsem zvyklý, že květiny kvetou dva nebo tři týdny,“ říká polární zahradník. „Tady může být od vyrašení po odkvetení klidně jen týden. První rok jsem tak třeba měl hrozně málo fotek – než jsem si na ně našel čas, všechno mi odkvetlo,“ směje se.
To s sebou nese i další specifika. Úplně se třeba vytrácí koncept „jarní“ nebo „podzimní“ květeny. Proč? Protože zkrátka jaro ani podzim tu nejsou, tedy alespoň ne tak, jak je známe. „Všechny rostliny se potkají v květu během jednoho měsíce. Takže v červnu může kvést současně sněženka, petrklíč, pivoňka, a i některé typicky letní rostliny,“ vysvětluje Hajman.
Zrovna pivoňka je podle něj skvělým ukazatelem toho, jak růst rostlin za polárním kruhem funguje: „V Česku je pivoňka adaptovaná na klima, kde je na jaře vlhko a v létě sucho. Proto na jaře rychle vyroste, využije dostupnou vodu a pak vykvete, než přijde sucho. Tady je ale vlhko pořád a slunce svítí velmi intenzivně. Rostliny tak stále rostou a prodlužují se. A tak je tu pivoňka dvakrát vyšší než v Česku – když stojíte vedle nich, máte květy skoro u nosu.“
Na hranici extrému
Tromso se nachází na samé hranici klimatického extrému, a tak je jakýkoliv výkyv znát. Martin Hajman do Norska přišel před 19 lety, tedy v době, kdy u nás globální oteplování ani zdaleka nebylo téma. Ne tak za polárním kruhem, tam se už tehdy od odborníků ozývaly alarmující hlasy.
Za dobu svého působení si i on sám všiml výrazných změn „Poslední roky máme dlouhá suchá období v létě. To dřív nebylo běžné. Jedna z našich specialit je pěstování vysokohorských rostlin z monzunových oblastí Himálaje. Ty potřebují studené a mokré léto, ale teď máme někdy několik týdnů bez deště. A naše zahrada na to není uzpůsobená. Nemáme třeba závlahové systémy jako jiné botanické zahrady, protože jsme je nikdy nepotřebovali. Takže teď tu taháme hadice a zaléváme, hezky postaru.“
Severské rozjímání
I když rostliny kalendář nemají, my lidé ano. Jak se tedy on sám vyrovnával se zcela odlišným rytmem i způsobem života na dálném severu? „Dost často, zvlášť v zimě, sedíte doma a koukáte z okna na kopce a vlastně nic neděláte,“ říká. „V Praze by to byl promarněný čas, tady ale má hodnotu.“ A dodává: „V Česku jsem já i moje žena žili velmi aktivní život – já jsem byl ve spolku pěstitelů trvalek, skalničkářů, hrál v kapele, chodili jsme na výstavy, ale chtěli jsme se usadit a mít rodinu.“
Polární zahradník
Jenže z rozjetého vlaku se špatně vystupuje, a tak zvolili terapii šokem. „Upřímně jsem přechod sem neplánoval, v Čechách jsme měli oba práci snů – já jsem byl vedoucím zahradníkem Alpina v Botanickém ústavu Akademie věd v Průhonicích, kde jsem se věnoval hlavně alpinkám (vysokohorským rostlinám), moje žena zase tlumočila a překládala ze severských jazyků a prováděla turisty po Praze. Jenže najednou přišla nabídka, že právě v Tromso hledají odborníka na vysokohorské rostliny. Tak jsem k tomu přistoupil jako zahradník – když rostlině není dobře, někdy pomůže ji přesadit, a začne prosperovat. Tak jsme to zkusili podobně, na rok a uvidíme. No, a už jsme tu 19 let a vychovali jsme tu dvě děti,“ usmívá se Hajman.
Norsko jim totiž dalo přesně to, co hledali – klid a dobré prostředí pro rodinu. I tak si ale chvíli museli zvykat: „Dlouhá tma nebo nepřirozené světlo, na to máte nástroje, ale nejtěžší bylo opravdu zpomalit. Trvalo nám rok nebo dva, než jsme si zvykli na jiné tempo života. Když přijedete z Prahy, máte pocit, že se tady nic neděje, úplně se vám posune vnímání času.“
Přes léto s rodinou
S tím se pojí i to, jak Norové svůj čas využívají – prim tu hraje hlavně rodina a osobní život, to je priorita číslo jedna. „Například v létě se tu pracuje jen do tří, abyste si užili světlo a teplo a mohli být společně s rodinou. A zbytek se napracuje během zimy,“ popisuje Hajman.
Dnes už je polární zahradník Martin Hajman na severu doma. Stejně jako rostliny v arktické botanické zahradě, i on dokázal využít všechno, co mu země nabízí. A neměnil by.