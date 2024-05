Mám se učit matiku? Odpovědi má hodnotové vzdělávání, jež představuje Michaela Stoilová

Stoilová byla spoustu let byla metodičkou společnosti Scio, nyní vyučuje na soukromém Gymnáziu PORG (které sama vystudovala), do toho také podporuje nízkoprahová zařízení. Celou svou duší věří konceptu Hodnotového vzdělávání (HVCM), které vzešlo z poznatků řádové sestry Cyril Mooney. O ní si více přečtete v infoboxu, my už záhy předáme slovo Stoilové, ředitelce a hlavní metodičce HVCM.

Přibližte koncept HVCM, čím je podle vás nejpřínosnější? Čím zcela unikátní?

Hodnotové vzdělávání je cenné, protože se ptá po smyslu vzdělávání jako takového. Mám se učit matiku? A proč? Abych byla nejlepší ve třídě? Abych byla úspěšná a mohla si spočítat vydělané peníze? Abych dokázala něco užitečného navrhnout a postavit? Možná od každého trochu? Zjistit, podle čeho se rozhodujeme a jakou hodnotu věcem kolem sebe přisuzujeme, je velice důležitá věc. Umožnit dětem zkoumat jejich hodnoty a dělat to společně je dobrou průpravou pro život.

Vaše kurzy cílí na učitele, dokonce i na celé sborovny. Povězte, jaké procento škol aplikuje HVCM?

Mám-li mluvit o celých školách, které s konceptem nějak hlouběji pracují, je to asi necelé půlprocento škol. To po deseti letech úsilí nevypadá příliš nadějně. Na to také často například v komunikaci s donory narážíme, že nemáme dost velký systémový záběr. Na druhou stranu hodnotovka vyžaduje změny, které se nestanou přes noc, zároveň je hodnotová škola neustálý proces, nikdy není hotovo. Také je třeba říct, že to rozhodně není tak, že by naše organizace měla patent na hodnotovou a charakterovou výchovu.

Zmíníte, které školy vycházejí z obdobných pedagogických základů?

Máme mnoho souputníků, kteří čerpají z různých zdrojů a pravidelným kontaktem s učiteli a školním prostředím se jejich metody vyvíjejí, stejně jako ta naše. Velice nás těší spolupráce s organizacemi, jako je etická a charakterová výchova, Začít spolu nebo Výchova ke ctnostem. Zároveň se velmi dobře doplňujeme s Hejného matematikou nebo Metodou instrumentálního uvědomování.

„Fakt, že posadíme děti do kruhu na koberec, ještě není zárukou hledání nových vzdělávacích cest,“ podotýká Stoilová.

HVCM se zabývá především pořádáním kurzů pro pedagogy. Nastiňte, jak hodiny probíhají, jaké kurzy nabízíte, které byste vyzdvihla? A jak se reálně může nabyté know-how propsat do „běžných“ hodin?

V tuto chvíli máme tři na sebe navazující kurzy. Ten první – základní kurz – dává účastníkům možnost zrevidovat si svoji pedagogickou pozici. Jaké hodnoty jsou pro mě jako učitelku důležité? Nakolik pronikají do mé práce s dětmi? Nakolik vůbec chci s hodnotami dětí pracovat? Jak s tím naložit v rámci celé školy? Další kurz je zaměřený na hlubší práci s hodnotovými tématy. Je velice praktický – jak téma pojmenovat, jak ho přizpůsobit konkrétní třídě, jak si je upravit, jak se na hodinu připravit. Z dalšího kurzu, který je zaměřen na práci v jednotlivých předmětech, mám opravdu radost. Zabýváme se tam propojením znalostních a hodnotových cílů.

Jste maminkou již odrostlých dětí, HVCM se věnujete dlouhodobě. Jak se ideje hodnotového vzdělávání propsaly do vašeho soukromí?

Hodnotovka nehodnotovka, moje děti mají doma především mě, svoji mámu, a já věřím, že hodnoty, které považuji za zásadní, jsem svým dětem předala. Můj nejmladší syn říká, že si myslí, že ho hodnotovka ovlivnila tím, že ovlivnila mě. Tak mám o čem přemýšlet.

