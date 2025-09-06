Ať už to byl první kapřík, kterého se podařilo vytáhnout z rybníka, nebo velká štika, na kterou se čekalo celý den – každý úlovek je důvod k radosti a hrdosti. Rybaření není jen o chytání ryb. Je to čas strávený v přírodě, trénink trpělivosti a soustředění, ale především radost ze společného zážitku s rodinou nebo přáteli. A to platí pro děti dvojnásob.
Šest kaprů za jeden den?
Důkazem, že si děti rybaření opravdu užívají, je příběh osmileté Rendy. S tatínkem se vydala na ryby do jižních Čech a prožila den plný nezapomenutelných momentů. Během jediného dne se jí podařilo ulovit šest kaprů! Každý z nich pro ni znamenal velký zážitek, na který jen tak nezapomene. Z jejího nadšeného úsměvu na přiložené fotografii je jasně vidět, jak moc ji rybaření baví. A Renda určitě není jediná. Věříme, že podobné prázdninové zážitky mají za sebou desítky dalších malých rybářek a rybářů z celého Česka. Ať už jste chytili kapra, lína, štiku, cejna, nebo třeba okouna, je čas se pochlubit!
Zapojte se
Podělte se o své úlovky! Deník Metro se obrací na všechny malé rybáře i jejich rodiče: Pošlete nám fotografie svých dětí s jejich prázdninovými úlovky! Rádi jim dáme prostor na stránkách deníku, aby mohly inspirovat další děti k návštěvě přírody a objevování kouzla rybaření.
Jak na to? Zašlete nám na e-mail dopisy@metro.cz fotografii dítěte s rybářským úlovkem z letošního léta. Do zprávy nezapomeňte přidat:
• jméno a věk dítěte,
• jakou rybu ulovilo a kde ji ulovilo
• a pár slov o tom, jaký pro něj byl zážitek z lovu.
Redakce deníku Metro se postará o to, aby se vaše rybářská hvězda objevila na stránkách našeho deníku.
Neváhejte a pošlete nám své fotografie ještě dnes. Ať celý národ vidí, že rybářská vášeň nezná věk a že v českých vodách stále žijí skvělí bojovníci, kteří čekají na ty nejšikovnější!