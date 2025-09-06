Máme pro vás výzvu pro malé rybářky a rybáře. Pochlubte se svými úlovky z prázdnin

Metro.cz
Rybářský magazín   10:21
Zvonění znovu rozeznělo chodby škol a letní prázdniny se definitivně proměnily ve vzpomínky. Pro mnohé z nás to byly dva měsíce plné cestování, objevování a zaslouženého odpočinku. A pro řadu dětí i dospělých, kteří se oddávali své vášni, znamenalo léto také spoustu dobrodružství u vody – s prutem v ruce. Řeky, rybníky i přehrady se staly kulisou pro malé i velké rybářské příběhy.
Fotogalerie2

Osmiletá Renda Kopečková o prázdninách ulovila za jediný den hned šest kaprů. Všem dala svobodu a ve vodě plavou dál. | foto: Karel Kopeček

Ať už to byl první kapřík, kterého se podařilo vytáhnout z rybníka, nebo velká štika, na kterou se čekalo celý den – každý úlovek je důvod k radosti a hrdosti. Rybaření není jen o chytání ryb. Je to čas strávený v přírodě, trénink trpělivosti a soustředění, ale především radost ze společného zážitku s rodinou nebo přáteli. A to platí pro děti dvojnásob.

Šest kaprů za jeden den?

Důkazem, že si děti rybaření opravdu užívají, je příběh osmileté Rendy. S tatínkem se vydala na ryby do jižních Čech a prožila den plný nezapomenutelných momentů. Během jediného dne se jí podařilo ulovit šest kaprů! Každý z nich pro ni znamenal velký zážitek, na který jen tak nezapomene. Z jejího nadšeného úsměvu na přiložené fotografii je jasně vidět, jak moc ji rybaření baví. A Renda určitě není jediná. Věříme, že podobné prázdninové zážitky mají za sebou desítky dalších malých rybářek a rybářů z celého Česka. Ať už jste chytili kapra, lína, štiku, cejna, nebo třeba okouna, je čas se pochlubit!

Osmiletá Renda Kopečková o prázdninách ulovila za jediný den hned šest kaprů. Všem dala svobodu a ve vodě plavou dál.

Zapojte se

Podělte se o své úlovky! Deník Metro se obrací na všechny malé rybáře i jejich rodiče: Pošlete nám fotografie svých dětí s jejich prázdninovými úlovky! Rádi jim dáme prostor na stránkách deníku, aby mohly inspirovat další děti k návštěvě přírody a objevování kouzla rybaření.

Jak na to? Zašlete nám na e-mail dopisy@metro.cz fotografii dítěte s rybářským úlovkem z letošního léta. Do zprávy nezapomeňte přidat:

• jméno a věk dítěte,

• jakou rybu ulovilo a kde ji ulovilo

• a pár slov o tom, jaký pro něj byl zážitek z lovu.

Redakce deníku Metro se postará o to, aby se vaše rybářská hvězda objevila na stránkách našeho deníku.

Neváhejte a pošlete nám své fotografie ještě dnes. Ať celý národ vidí, že rybářská vášeň nezná věk a že v českých vodách stále žijí skvělí bojovníci, kteří čekají na ty nejšikovnější!

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem

Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už třikrát. Naposledy v pondělí, kdy se na jeho průčelí objevily nenávistné nápisy. K zamaskování pachatel...

6. září 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Divadelní Flora chystá v Muzeu umění podzimní epilog svého festivalu

Divadelní Flora (DF) Olomouc chystá v sále Central Muzea umění od poloviny září svůj podzimní festivalový epilog. Na komorní scéně představí aktuální tvorbu A...

6. září 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

AI a auta na nové zdroje energie kralují zahájení Světového veletrhu chytrého průmyslu v Čchung-čchingu

6. září 2025  12:30

Skupina BSH Home Appliances Group a skupina ECOVACS uzavřely strategické partnerství v oblasti robotických vysavačů

6. září 2025  12:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ASTM rozšiřuje přístup k platformě Compass

6. září 2025  12:07

Široká Niva a Zátor: Obce na Bruntálsku stále bojují s následky povodní

I rok od povodní jsou v Široké Nivě na Bruntálsku téměř na každém kroku vidět škody, které loni v září napáchala velká voda. Podle starosty Tomáše Spáčila (Pro...

6. září 2025,  aktualizováno 

Snažíme se postavit budoucnost MHD na elektřině, ujišťuje ředitel dopravního podniku

Deset let vede českobudějovický dopravní podnik jako ředitel 48letý Slavoj Dolejš. V rozhovoru vysvětluje lednové zdražení jízdenek, chválí si senior taxi a říká, kde budou další preferenční bus...

6. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Máme pro vás výzvu pro malé rybářky a rybáře. Pochlubte se svými úlovky z prázdnin

Zvonění znovu rozeznělo chodby škol a letní prázdniny se definitivně proměnily ve vzpomínky. Pro mnohé z nás to byly dva měsíce plné cestování, objevování a zaslouženého odpočinku. A pro řadu dětí i...

6. září 2025  10:21

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru...

6. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Rekordman z Hradce křižuje vlakem Evropu, byt má plný obalů od žvýkaček

Nedostatkem žvýkaček děti Lubomíra Kouřima z Hradce Králové nikdy netrpěly. Za 60 let vytvořil gigantickou sbírku žvýkačkových obalů a obrázků. V bytě jich má 200 tisíc, ve skříních i pod postelí....

6. září 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Svatý Pluk dělal předkapelu Deep Purple, zpíval s Gottem. Teď slaví třicet let

Svými kostýmy připomínají partičku hippies. Zpívají úpravy starých rockových hitů Uriah Heep, Led Zeppelin či Deep Purple. Nepřehlédnutelné jsou energické pohyby sbormistra a zakladatele souboru Jana...

6. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Voda na Plumlově se částečně zlepšila, hygienici provedli poslední měření

Voda v Plumlovské přehradě, kde hygienici na začátku srpna kvůli přemnoženým sinicím zakázali koupání, se mírně zlepšila. Z pětistupňové škály klesla její...

6. září 2025  8:13,  aktualizováno  8:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.