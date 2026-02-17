Pokud se rádi/rády noříváte do relativně poklidných vod odlehčených článků pojednávajících o trendech ve světě krásy, nebo pokud jste žena, která drží pomyslný prst na tepu doby, nejspíš vás téma tohoto textu ze židle nezvedne. Pokud však o dermaplaningu, tedy o holení ženského obličeje pomocí speciálních menších žiletek, slyšíte prvně, pak vězte, že jde o trend, který ostře rozděluje nejen „internetové kecaly“.
O čem ženy nemluví?
Ženské holení obličeje se stalo novým kosmetickým trendem, který ovládl sociální sítě již před několika lety. Pokud se vám ovšem ve feedu na Instagramu či YouTube začala objevovat tematická krátká videa teprve v posledních dnech, nejste zdaleka sami. Jejich průběh je vždy podobný. Mladá žena koukající do přední kamery chytrého telefonu si na obličej nejprve nastříká jakýsi suchý šampon, aby jej posléze seškrábala něčím, co vypadá jako hybrid skalpelu a žiletky. Pak vám dotyčná závěrem vysvětlí, jestliže to už neudělala v průběhu videa, že je dermaplaning populární neinvazivní ošetření pleti, které pomocí skalpelu odstraňuje odumřelé kožní buňky a jemné chloupky – takzvané broskvové chmýří.
Mezi hlavními výhodami pak bývá skloňovaná okamžitě hladká a rozzářená pleť, lepší vstřebávání kosmetických produktů, snadnější aplikace make-upu a redukce jemných vrásek. Jasně, v diskuzích se vždy najde nějaký ten remcal či remcalka, který/á zde zanechá názor, že chloupky na obličej prostě patří. A kdo si je holí, ten hazarduje se životem, či alespoň se zdravím. Proč ale někoho takového poslouchat? Funguje to přece. Nebo ne?
Riziko poranění a infekce
Ze zmíněného je zřejmé, že se dermaplaning stále víc probojovává i do domácí péče. Nejde tedy jen o záležitost odborných salonů a klinik, jak tomu bylo před několika lety. A právě v tom tkví kámen úrazu a zároveň hlavní trumf všech odpůrců této na první pohled nezvyklé procedury. Dermaplaning se totiž stal masově populárním díky sadám pro domácí, amatérské použití.
Kritici tedy upozorňují na to, že tyto nekvalitní, většinou i dost levné nástroje často nemají optimální ostrost a ergonomii, a mohou vést k poraněním nebo neúčinnému výsledku. Každé drobné říznutí pak může sloužit jako vstupní brána pro bakterie, což následně zvyšuje riziko infekce či folikulitidy – zánětlivého procesu postihujícího jakoukoli část vlasového folikulu.
V neposlední řadě může podle odborníků odstranění svrchní vrstvy kůže bez adekvátní přípravy a následné péče narušit přirozenou bariéru pokožky. Dermatologové také varují, že dermaplaning není vhodný pro každého. Zejména lidé s aktivními aknózními lézemi, rosaceou, ekzémem nebo jinými zánětlivými onemocněními pleti mohou proceduru spíše zhoršit než zlepšit.
Drahé a zbytečné
V neposlední řadě může procedura, ať je provedena odborně, či laicky, sice přinést rychlé výsledky, tedy lesklou, hladkou pleť, na které dobře drží make-up, její výsledky však mizí během několika týdnů, a je třeba proceduru opakovat. To s sebou nese pravidelné náklady, které mohou být pro někoho zbytečné. Obzvláště v kontextu toho, že se pleť, zejména ta, o kterou se dotyčná dobře stará, obnovuje přirozenou cestou. Žiletka nežiletka.
