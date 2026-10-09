Mapa volebních místností 2026: Víte, kam jít hlasovat v senátních a komunálních volbách?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  12:00
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Pokladna v Železničním muzeu Výtopna Jaroměř se proměnila ve volební místnost....

Pokladna v Železničním muzeu Výtopna Jaroměř se proměnila ve volební místnost. (3. října 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Navigace do volebních místností ukáže Pražanům přesnou trasu pro chodce, kola i...
Navigace do volebních místností ukáže Pražanům přesnou trasu pro chodce, kola i...
Navigace do volebních místností ukáže Pražanům přesnou trasu pro chodce, kola i...
Najít volební místnost pomůže také nástroj T-MAPY.
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Volby jsou tady. Během pátku 9. a soboty 10. října 2026 rozhodnou občané České republiky o nové podobě obecních zastupitelstev a také obnově třetiny Senátu. Pokud nevíte, jak se dostanete do správné volební místnosti, máme pro vás několik tipů. Poradí vám mapa i hlasovací lístky.

Obsah

Pokud se chystáte k volbám, ale nejste si jistí, kde odevzdat svůj hlas, existuje několik možností, jak svou volební místnost najít. Důležité je vědět, že komunální volby jsou vázané na adresu trvalého bydliště a je tedy potřeba volit na příslušném místě.

U voleb nových senátorů můžete v rámci volebního obvodu využít voličský průkaz. Jak tedy zjistit, kam přesně jít hlasovat?

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Mapa volebních místností v Praze

Pražané mohou svou volební místnost najít na navigačním webu kudykvolbam.iprpraha.cz, který provozuje Institut plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy.

Volby 2026

Velký volební průvodce: Přehledně o volbách 2026

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?

Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?

Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Do vyhledávacího pole zadejte vaši adresu.
  • Po rozkliknutí tlačítka „Navigovat“ se vám zobrazí také mapa.
  • Na výběr je trasa pro pěší, cyklisty i motorová vozidla.

Kam jít volit v ČR

Dalším online nástrojem, jak najít svou volební místnost, je web volby.tmapy.cz.

  • Pro některá místa zobrazí přesnou adresu, číslo volební místnosti a mapu s trasou, jak se k volbám dostat.
  • Dalším adresám vyhledá pouze číslo volební místnosti.

Najít volební místnost pomůže také nástroj T-MAPY.

Hlasovací lístky

Přímo na obálce s hlasovacími lístky, které se doručují přímo na adresu voliče, by měl být štítek s datem konání voleb a také adresou, kde se vaše volební místnost nachází.

  • Součástí sady lístků doručovaných přímo do vašich domovů bývá přiložen i informační leták s uvedením čísla vašeho volebního okrsku a přesnou adresou volební místnosti.
  • Správnou volební místnost poté najdete přímo v budově podle vaší trvalé adresy.

Velký volební průvodce 2026: Křížkování, průkazy a volební místnosti přehledně

Obecní úřad

Starosta obce má ze zákona povinnost nejpozději 15 dnů před volbami zveřejnit oznámení o místě konání voleb. Tato informace se vyvěšuje na úřední desce (i elektronické) a často bývá doručena i do poštovních schránek.

Víte, kde se nachází vaše volební místnost?

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