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Pokud se chystáte k volbám, ale nejste si jistí, kde odevzdat svůj hlas, existuje několik možností, jak svou volební místnost najít. Důležité je vědět, že komunální volby jsou vázané na adresu trvalého bydliště a je tedy potřeba volit na příslušném místě.
U voleb nových senátorů můžete v rámci volebního obvodu využít voličský průkaz. Jak tedy zjistit, kam přesně jít hlasovat?
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Kandidáti a výsledky voleb 2026
Mapa volebních místností v Praze
Pražané mohou svou volební místnost najít na navigačním webu kudykvolbam.iprpraha.cz, který provozuje Institut plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy.
Volby 2026
Velký volební průvodce: Přehledně o volbách 2026
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?
Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?
Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
- Do vyhledávacího pole zadejte vaši adresu.
- Po rozkliknutí tlačítka „Navigovat“ se vám zobrazí také mapa.
- Na výběr je trasa pro pěší, cyklisty i motorová vozidla.
Kam jít volit v ČR
Dalším online nástrojem, jak najít svou volební místnost, je web volby.tmapy.cz.
- Pro některá místa zobrazí přesnou adresu, číslo volební místnosti a mapu s trasou, jak se k volbám dostat.
- Dalším adresám vyhledá pouze číslo volební místnosti.
Hlasovací lístky
Přímo na obálce s hlasovacími lístky, které se doručují přímo na adresu voliče, by měl být štítek s datem konání voleb a také adresou, kde se vaše volební místnost nachází.
- Součástí sady lístků doručovaných přímo do vašich domovů bývá přiložen i informační leták s uvedením čísla vašeho volebního okrsku a přesnou adresou volební místnosti.
- Správnou volební místnost poté najdete přímo v budově podle vaší trvalé adresy.
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Velký volební průvodce 2026: Křížkování, průkazy a volební místnosti přehledně
Obecní úřad
Starosta obce má ze zákona povinnost nejpozději 15 dnů před volbami zveřejnit oznámení o místě konání voleb. Tato informace se vyvěšuje na úřední desce (i elektronické) a často bývá doručena i do poštovních schránek.