Zatímco většina světových šampionátů měla jediného maskota, tentokrát FIFA zvolila netradiční řešení. Každá z hostitelských zemí dostala svého zvířecího zástupce, který má odrážet její kulturu, tradice i národní identitu.
Kanadu zastupuje los Maple, jehož jméno odkazuje na javorový list, jeden z národních symbolů země. Mexiko reprezentuje jaguár Zayu, zvíře spojené s tamní přírodou i původními civilizacemi. Spojené státy pak vsadily na orla bělohlavého Clutche, národního ptáka USA.
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Tradice stará šedesát let
Maskoti patří k mistrovství světa už od roku 1966. Tehdy se na turnaji v Anglii objevil vůbec první maskot v historii šampionátu – lev Willie. Od té doby se stali neodmyslitelnou součástí každého mistrovství světa.
Jejich úkolem není pouze pobavit fanoušky. Maskoti mají zároveň představit hostitelskou zemi. Právě proto je letošní trojice výjimečná. FIFA trojicí maskotů zdůrazňuje spolupráci mezi třemi státy, které budou největší fotbalovou akci planety hostit.
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Víc než jen plyšová postavička
Maskoti představují také významný marketingový nástroj. Fanoušci si je často oblíbí natolik, že se stávají tvářemi celého turnaje. Objevují se na dresech, šálách, hračkách nebo sběratelských předmětech a pomáhají budovat atmosféru šampionátu dlouho před úvodním výkopem.
To bude platit i v případě mistrovství světa 2026, které bude historické hned v několika směrech. Poprvé se ho zúčastní 48 reprezentací a očekává se rekordní návštěvnost i televizní sledovanost.
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Turnaj začne 11. června v Mexiku. Finále se odehraje 19. července v East Rutherfordu nedaleko New Yorku.