Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  7:00
Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.
Fotogalerie2

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a Ivy Kubelkové (na snímku). | foto: ČESKÁ TELEVIZE

V rozhovoru pro deník Metro mluví o spolupráci s Ivou Kubelkovou, o zážitcích ze Survivoru i o tom, proč si dnes víc než dřív váží obyčejných chvil s rodinou.

Iva je na sebe přísná

Právě teď jezdíte s Ivou Kubelkovou StarDance Tour po celém Česku. Jaké to pro vás je vrátit se k choreografiím, které jste tančili ve StarDance, a znovu je předvádět na jevišti?
Ze začátku jsme si mysleli, že si nic nepamatujeme, ale jakmile jsme pustili hudbu, tak nám to začalo postupně naskakovat. Není to na nás takový tlak, jako když jsme se měli každý týden učit nové sestavy. Každopádně Iva je na sebe přísná, takže jsme spoustu věcí ještě zlepšovali a spíše pracovali na provedení. To, jak to Iva zatančí v této fázi, se nedá vůbec srovnat s tím, co bylo dva roky zpět.

Martin Prágr je profesionální tanečník, choreograf a lektor, známý především díky účinkování v populární televizní soutěži StarDance.

Jak se liší atmosféra živého turné oproti natáčení televizního pořadu? Co vás na tom baví víc?
Ta atmosféra je úžasná, nepopsatelné až návyková. Během normální řady StarDance sice tančíme pro jeden a půl milionu lidí, ale ti sedí u obrazovek a nevidíme je. Na místě sedí zhruba pět set lidí. Kdežto na hale třeba v Ostravě bylo kolem deseti tisíc lidí. Baví mě určitě hned ta spontánní reakce lidí na hale.

S Ivou Kubelkovou jste ve StarDance skončili těsně před finále na čtvrtém místě. Mrzí vás to dodnes, nebo jste s tím smířený?
Když Iva skončila v rozstřelu těsně před finále, tak mě to mrzelo. Hlavně kvůli ní. Zasloužila si to finále. A to nejen tancem, ale i tím, jaká je, co přináší do společnosti, jak inspiruje. A jsem nesmírně vděčný, že právě ona může být součástí první StarDance tour. To finále je pro nás tedy až teď.

V Kamarádech jsem vyšel z totálního komfortu

Nedávno jste si zahrál v seriálu Kamarádi na TV Prima. Jak jste se k této příležitosti dostal a jaká to byla pro vás zkušenost?
Dostal jsem příležitost vytvořit úvodní choreografii k tomuto seriálu. Bylo to zábavné. Zrovna teď v Brně seděl u parketu Švanci, tak jsme na sebe mávali. A mně se hned vybavilo, když jsem jeho viděl tančit právě v seriálu Kamarádi. No a co se týče mé malé role v seriálu, tak to byla určitě obrovská výzva, vyjití z totálního komfortu. Každopádně já tohle potřebuji a moc jsem si to užil.

Lákalo by vás věnovat se herectví víc? Máte ambice rozvíjet tuto kariéru vedle tance?
Láká mě vyzkoušet něco nového. Zjistil jsem, že tančím od svých šesti let a nastal čas postavit se nějaké výzvě úplně od začátku. Zdokonalovat se, trénovat a přibližovat se zase nějakému cíli.

Slyšeli jsme, že rekonstruujete sklípky na Moravě. Můžete nám o tom říct víc? Co vás k tomu vedlo?
Strávil jsem zde své dětství s babičkou a dědou. Čtyři roky zpět jsem od nich sklípek dostal. Takže z parketu vyloženě k lopatě a míchačce. Baví mě extrémně manuální práce, kde můžu hlavu úplně vypnout a zároveň za sebou vidět výsledek. Sklípek mám konkrétně v obci Čejč. Miluju tam ty lidi, ten klid, mám tam rodinu a jednou se těším, že tam budu i se svými dětmi jezdit.

Ve sklípku to skončí akcí vždycky

Plánujete ve sklípcích pořádat nějaké akce, nebo je to čistě pro soukromé účely? Třeba taneční večírky.
Na jižní Moravě, když skončíte v jakémkoliv sklípku, tak to končí akcí. Je to nebezpečné a nevyzpytatelné. Každopádně určitě to netvořím jen pro sebe. Dávám do toho maximum, chci, ať to vypadá hezky a můžou si to prostředí užít třeba i kamarádi.

Pocházíte z Hodonína a Morava je pro vás domov. Je pro vás důležité udržovat si vztah ke svým kořenům?
Moc jsem si to neuvědomoval. Tlačil jsem vpřed svoji práci, kariéru. Až během Survivoru jsem si více uvědomil, co je pro člověka to nejdůležitější. Chyběli mi takové věci, co lidem přijdou jako maličkosti. Potkat se s přáteli, zajít mamce popřát k narozeninám, zajít k babičce na rajskou... Takže jsem vděčný, že jsem tohle na tom ostrově mohl prožít a teď si toho více vážím.

Ve StarDance jste zatím tančil se čtyřmi různými partnerkami. Která spolupráce byla pro vás nejpřínosnější?
Já vzpomínám na každou spolupráci pozitivně. Zrovna minulý týden jsem seděl na obědě se Simonou Babčákovou, což byl zrovna ročník, který byl nejtěžší skrze covid. S Martou Dancingerovou to bylo zrovna po návratu ze Survivoru, takže to pro mě bylo krásné už jen proto, že si dám před představením knedlo zelo vepřo nebo si zajdu normálně na záchod. Moc jsem si ten ročník užíval. Iva Kubelková mě extrémně inspirovala do života. A první ročník s Gabrielou Soukalovou byl taktéž nezapomenutelný, protože jsem vůbec nevěděl, co mám od StarDance čekat.

Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Účastnil jste se také reality show Survivor. Jak vás tahle zkušenost ovlivnila?
Tak, jak jsem říkal, uvědomil jsem si spoustu věcí. Máme se krásně, žijeme v blahobytu. Jenom na sebe si sami vytváříme obrovský tlak, že nám něco chybí. A většinou to je materiální.

Věnujete se také lektorování tance. Co vás na učení druhých baví nejvíc?
Snažím se být takový taneční psycholog. Když přijde někdo na lekci nebo kurz, tak si říkám, že tam jde po práci a chce se odreagovat a něco nového se naučit. A já jsem ten doktor, co toho člověka vnitřně léčí. Baví mě to moc, ale už jsem se naučil taky vnímat sebe a nebýt na parketě deset hodin denně. Mám zážitek třeba z tanečních, kdy jeden pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou. A já jsem došel za ním a řekl mu, že je hezké, že ho to baví, že došel znovu. Jen jsem si neuvědomil, že je s jinou ženou. No a v ten moment jsem mu hodně zavařil.

Kam směřuje Martin Prágr v následujících letech? Jaké máte plány a sny, které byste chtěl naplnit?
To, že chce člověk, aby se měli všichni kolem krásně a byli zdraví, je jasné. Ale vždy to podle mě musí být naplněno nějakým pracovním snem a cílem, aby člověk nějak tu energii rozvířil. Určitě chci dokončit vinný sklípek a najít v sobě zápal a touhu po něčem novém, tak jako jsem to měl jako malý v tanci, a v té dané činnosti se posouvat co nejvýš to půjde.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Skuteč zahájí sanaci skládky po Velamosu, nejspíš obsahuje galvanické kaly

ilustrační snímek

Skuteč na Chrudimsku získala stoprocentní dotaci na likvidaci staré skládky po firmě Velamos. Výrobce jízdních kol vozil do lomu Horka nejspíš galvanické kaly...

12. listopadu 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Na letišti Líně u Plzně dokončila armáda oplocení areálu i studii zástavby

ilustrační snímek

Na záložním vojenském letišti Líně u Plzně, kde měla původně vzniknout továrna na výrobu baterií pro elektromobily, dokončila armáda oplocení areálu i studii...

12. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  13:45

Kvůli vandalismu zvýší Karlovy Vary dohled nad letním kinem

ilustrační snímek

Kvůli opakovanému vandalismu v letním kině v Karlových Varech posílí město kamerový systém a zvýší nad areálem dohled městské policie. ČTK to dnes řekl...

12. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Prodloužený víkend přinese komplikace. Předposlední letošní výluka metra potrvá 3 dny

Stanice metra I. P. Pavlova

Cestující pražského metra čeká o prodlouženém víkendu dopravní omezení. Od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 bude přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání...

12. listopadu 2025  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

CPI Energo uzavírá kontrakt se singapurským výrobcem bateriových systémů. Zvýší tak soběstačnost české sítě

12. listopadu 2025  15:24

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

12. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Za výbuch skladu munice podmínka. Stejný soudce policisty nejprve osvobodil

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu...

12. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:12

Galerie v Náchodě ukáže obrazy inspirované fasádami i šperky ze stříbra

Šperk Petry Killarové

Dvě výstavy najednou otevře vernisáží v zámecké jízdárně v pátek 14. listopadu v 17 hodin Galerie výtvarného umění v Náchodě. Alžběta Říhová představí svou tvorbu inspirovanou architekturou a...

12. listopadu 2025  14:58

První "červený říjen" pro kryptoměny za sedm let. Tržní kapitalizace klesla o více než 6 %

12. listopadu 2025  14:54

OBRAZEM: Průvod plný lampionů, ale žádný sníh. Svatý Martin vyrazil na Vyšehrad

Tradiční svatomartinský lampionový průvod na Vyšehradě (11. listopadu 2025)

Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po...

12. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Vězení za znásilňování kolegy v kuka vozu platí, žalobkyně s podmínkou neuspěla

Okresní soud v Klatovech nepravomocně potrestal ročním vězením řidiče...

Za opakovaná znásilňování o generaci mladšího kolegy bude muset řidič popelářského vozu Jaroslav E. na rok nastoupit do vězení. Soud ve středu zamítl všechna odvolání třiapadesátiletého muže proti...

12. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.