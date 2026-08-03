Po ultimátní filmové hitovce Avengers: Endgame (2019) to komiksové filmové studio Marvel rozhodně nemělo jednoduché. Nadšení fanoušků postupně vystřídaly debaty o únavě materiálu, nevyrovnané kvalitě jednotlivých filmů i seriálů. A také otázky, jestli už Marvel Cinematic Universe (MCU) – mediální franšíza a fikční svět, kde se odehrávají filmy, televizní seriály a vybrané komiksy, se superhrdiny komiksového vydavatelství Marvel Comics nepřekročil svůj vrchol.
Pokud měl ovšem někdo pocit, že se marvelovský kolos začíná rozpadat, letošní rok mu ukazuje pravý opak.
Spider-Man: Zbrusu nový den, který si odbyl premiéru minulý týden, je superúspěčný. Snímek Avengers: Doomsday, jenž si odbyde premiéru koncem roku, patří k nejočekávanějším filmům. Předprodeje vypadají mimořádně silně a všechno nasvědčuje tomu, že Marvel znovu ovládá kina. Řeči o konci superhrdinské éry nejspíš na nějakou dobu utichnou.
Plány až do roku 2042
Klíčovou roli v nadcházejících měsících sehraje šéf studia Marvel Kevin Feige. Toho totiž čeká nabitý program spojený s propagací obou filmů. Právě při této příležitosti prozradil, že má studio v hrubých obrysech naplánovanou budoucnost MCU až do roku 2042.
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Jak všichni fanoušci marvelovek dobře vědí, rozhodně to neznamená, že všechny zamýšlené projekty skutečně vzniknou. Ani že bude MCU za šestnáct let fungovat ve stejné podobě. Ukazuje to ale, že Marvel přemýšlí o své budoucnosti dlouhodobě.
Feige zároveň připomněl, že chystaný snímek Avengers: Secret Wars nemá být pouze vyvrcholením současné ságy. Film má zároveň otevřít novou kapitolu MCU, která bude přístupnější novým divákům, nabídne přehlednější kontinuitu a vytvoří prostor pro další generaci hrdinů i příběhů.
X-Meni, Blade i další velké návraty
Mezi největší priority studia nadále patří příchod mutantů a X-Menů do hlavní linie MCU. Podle dostupných informací, které na tuzemském internetu parafrázoval například oblíbený filmový web moviezone.cz se připravuje další film s antihrdinou Deadpoolem, režisér Ryan Coogler pracuje na Black Pantherovi 3 a původně seriálový projekt Nova se měl změnit na celovečerní film.
Po letech odkladů se znovu mluví také o Bladeovi a pokračování Shang-Chiho, zatímco zákulisní informace naznačují, že z projektu Armor Wars by se mohl reálně stát Iron Man 4. Fandové doufají, že to celé nedopadne podobně neslavně jako seriál Ironheart.
Ve hře zůstávají také filmy jako Doctor Strange 3, Thor 5, týmovka Midnight Sons nebo pokračování Thunderbolts/New Avengers.
Pokud Marvel po roce 2028 přejde na tempo tří filmů ročně, mohlo by do roku 2042 vzniknout dalších 45 celovečerních marvelovek.
Spider-Man
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