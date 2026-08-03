Marvel znovu nabírá dech. Po úspěchu Spider-Mana odhaluje plány až do roku 2042

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
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The Thing na plakátu ke snímku Fantastická čtyřka: První kroky
Superrodinka
Plakát ke snímku Fantastická čtyřka: První kroky
60 fotografií
Marvel po několika rozpačitých letech znovu nabírá dech. Úspěch nového Spider-Mana i očekávání kolem Avengers: Doomsday potvrzují návrat form. Šéf studia Kevin Feige navíc prozradil, že budoucnost MCU je naplánovaná až do roku 2042.

Po ultimátní filmové hitovce Avengers: Endgame (2019) to komiksové filmové studio Marvel rozhodně nemělo jednoduché. Nadšení fanoušků postupně vystřídaly debaty o únavě materiálu, nevyrovnané kvalitě jednotlivých filmů i seriálů. A také otázky, jestli už Marvel Cinematic Universe (MCU) – mediální franšíza a fikční svět, kde se odehrávají filmy, televizní seriály a vybrané komiksy, se superhrdiny komiksového vydavatelství Marvel Comics nepřekročil svůj vrchol.

Pokud měl ovšem někdo pocit, že se marvelovský kolos začíná rozpadat, letošní rok mu ukazuje pravý opak.

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Spider-Man: Zbrusu nový den, který si odbyl premiéru minulý týden, je superúspěčný. Snímek Avengers: Doomsday, jenž si odbyde premiéru koncem roku, patří k nejočekávanějším filmům. Předprodeje vypadají mimořádně silně a všechno nasvědčuje tomu, že Marvel znovu ovládá kina. Řeči o konci superhrdinské éry nejspíš na nějakou dobu utichnou.

Plány až do roku 2042

Klíčovou roli v nadcházejících měsících sehraje šéf studia Marvel Kevin Feige. Toho totiž čeká nabitý program spojený s propagací obou filmů. Právě při této příležitosti prozradil, že má studio v hrubých obrysech naplánovanou budoucnost MCU až do roku 2042.

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Jak všichni fanoušci marvelovek dobře vědí, rozhodně to neznamená, že všechny zamýšlené projekty skutečně vzniknou. Ani že bude MCU za šestnáct let fungovat ve stejné podobě. Ukazuje to ale, že Marvel přemýšlí o své budoucnosti dlouhodobě.

Feige zároveň připomněl, že chystaný snímek Avengers: Secret Wars nemá být pouze vyvrcholením současné ságy. Film má zároveň otevřít novou kapitolu MCU, která bude přístupnější novým divákům, nabídne přehlednější kontinuitu a vytvoří prostor pro další generaci hrdinů i příběhů.

Horní řada zleva: Sue Storm a Ben Grimm, dolní řada zleva: Reed Richards, Johnny Storm a robotický pomocník Herbie
The Thing na plakátu ke snímku Fantastická čtyřka: První kroky
Superrodinka
Plakát ke snímku Fantastická čtyřka: První kroky
60 fotografií

X-Meni, Blade i další velké návraty

Mezi největší priority studia nadále patří příchod mutantů a X-Menů do hlavní linie MCU. Podle dostupných informací, které na tuzemském internetu parafrázoval například oblíbený filmový web moviezone.cz se připravuje další film s antihrdinou Deadpoolem, režisér Ryan Coogler pracuje na Black Pantherovi 3 a původně seriálový projekt Nova se měl změnit na celovečerní film.

Po letech odkladů se znovu mluví také o Bladeovi a pokračování Shang-Chiho, zatímco zákulisní informace naznačují, že z projektu Armor Wars by se mohl reálně stát Iron Man 4. Fandové doufají, že to celé nedopadne podobně neslavně jako seriál Ironheart.

Ve hře zůstávají také filmy jako Doctor Strange 3, Thor 5, týmovka Midnight Sons nebo pokračování Thunderbolts/New Avengers.

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Pokud Marvel po roce 2028 přejde na tempo tří filmů ročně, mohlo by do roku 2042 vzniknout dalších 45 celovečerních marvelovek.

Spider-Man

  • Šéf Marvel Studios Kevin Feige potvrdil, že již nyní řeší budoucnost Spider-Mana a jeho setrvání v Marvel Cinematic Universe(MCU) s producentkou Amy Pascal, která zastupuje studio Sony Pictures.
    Na pavoučího hrdinu má totiž práva studio Sony a Marvel si ho od nich pravidelně „půjčuje“.
  • Přestože bude další vývoj záviset také na dohodách mezi Marvelem a Sony, první debaty už se týkají několika dalších filmů. Podle Feigeho
    se bavili o námětech na dva, tři, čtyři, ale klidně i pět budoucích snímků.
  • Feige zároveň potvrdil dlouho očekávanou informaci. Po dokončení animované trilogie Spider-Verse, kterou příští rok uzavře Spider-Man:
    Až za paralelními světy, se Marvel chystá představit Milese Moralese také v hraném MCU.
  • Prvním uvedeným filmem MCU byl Iron Man, a to již v roce 2008.

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