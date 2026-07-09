Hilsner se narodil 10. července 1876 v Polné do chudé židovské rodiny. Byl nepříliš inteligentní, nevzdělaný a v náboženských otázkách laxní, uvažoval dokonce o konverzi ke křesťanství. Nikdy nebyl zaměstnán, pracoval jen příležitostně, nechával se živit matkou, žebral, liboval si v toulkách po okolí.
Do středu pozornosti se dostal po vraždě devatenáctileté Anežky Hrůzové, která byla 29. března 1899 napadena na cestě poblíž Polné. Pachatel ji škrtil provazem, opakovaně udeřil kamenem do hlavy a poté ji odvlekl do lesa, kde jí podřízl hrdlo.
Pár let po Dreyfusovi
Protože se vražda odehrála o Velikonocích, na něž zároveň připadal židovský svátek Pesach, rychle se rozšířila pověra o takzvané rituální vraždě. Lidé uvěřili, že pachatel zneužil krev křesťanské dívky při přípravě macesů, tradičních nekvašených chlebů.
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Přestože šlo o ničím nepodložený mýtus, výrazně ovlivnil veřejné mínění i samotný proces. Nenávist vůči Židům přiživoval i tisk, ve velkých nákladech se prodávaly pohlednice upomínající vraždu i její oběť. Dlužno přitom dodat, že antisemitismus tehdy bujel po celé Evropě. Jen o čtyři roky dříve byl ve Francii neprávem odsouzen židovský důstojník Alfred Dreyfus.
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Bez přímých důkazů
Soudní proces započal 12. září 1899 v Kutné Hoře, jednotlivá stání byla enormně sledována.
Hilsner byl podle dobových svědectví dost nepřesvědčivý. Vymýšlel si o svém alibi, navíc byl krátce před vraždou spatřen ve společnosti dvou neznámých mladíků poblíž místa činu a krátce poté se převlékl do jiných šatů. Kromě toho už předtím vyhrožoval své bývalé přítelkyni smrtí a podle svědků u sebe nosil velký nůž, který se však po vraždě nenašel. Ránu obhajobě zasadil také nález jeho kalhot ukrytých v synagoze, které nesly četné stopy, o nichž znalci prohlásili, že se jedná o lidskou krev.
Tvrdá kritika TGM
Hilsner se nicméně nepřiznal, a především proti němu nebyly žádné přímé důkazy. Přesto byl 16. září odsouzen k trestu smrti za spoluúčast na vraždě Anežky Hrůzové.
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Až po tomto rozsudku se do případu vložil profesor Tomáš Garrigue Masaryk. V brožuře Nutnost revidovati proces polenský ostře kritizoval vyšetřování i postup soudu a odmítal teorii o rituální vraždě. Za svůj postoj čelil ostrým útokům části veřejnosti i vlastních studentů.
Další hrůza u Polné
Masarykova intervence přispěla k tomu, že byl hrdelní rozsudek v dubnu 1900 zrušen. Následovalo zcela nové řízení, které ale Hilsnerovi nepomohlo. Při procesu v listopadu 1900 byl znovu odsouzen k trestu smrti – nejen za spoluúčast na vraždě Hrůzové, ale také mordu Marie Klímové, která zahynula už v roce 1898 rovněž v lese nedaleko Polné.
Publicista Jiří Kovtun ve své knize Tajuplná vražda – Případ Leopolda Hilsnera připomněl, že žalobce Karel Baxa při procesu zdůrazňoval rituální motivy vraždy. Pronášel teorie o lidech, kteří potřebují krev křesťanských dívek.
Do kauzy vstoupili poslední dva císaři
V červnu 1901 se ovšem do případu nečekaně vložil císař František Josef I., který změnil Hilsnerovi trest na doživotní vězení. Masaryk pak spolu s dalšími vědci a humanisty dál žádal revizi procesu, ale všechny pokusy tehdy ztroskotaly.
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Leopold Hilsner nakonec strávil za mřížemi 18 let. Na svobodu se dostal až v březnu 1918 díky milosti posledního rakousko-uherského císaře Karla I. Ani tehdy ale nebyl rehabilitován.
Zbytek života prožil pod pozměněným jménem ve Vídni. Zemřel počátkem roku 1928.
Otazníky kolem Hilsnera jsou stále živé