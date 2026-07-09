Masaryk, dva císaři a proces bez důkazů. Příběh Leopolda Hilsnera šokuje dodnes

David Halatka
David Halatka
  19:45
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Hilsner si ve vězení odseděl 19 let. Poté dostal milost od císaře, ale dodnes...

Hilsner si ve vězení odseděl 19 let. Poté dostal milost od císaře, ale dodnes nebyl rehabilitován, i když bylo učiněno několik pokusů o revizi jeho procesu. | foto: Archiv Klubu za historickou Polnou

Anežka Hrůzová (na domnělé fotografii) a její údajný vrah Leopold Hilsner
Pietní místo u Polné
Hilsner byl soudem v Kutné Hoře a o rok později při obnoveném procesu v Písku...
Leopold Hilsner stanul před soudem v Kutné Hoře. Polenský Žid byl odsouzen jen...
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Osud Leopolda Hilsnera dodnes budí emoce. Židovský mladík byl na přelomu 19. a 20. století odsouzen za vraždy Anežky Hrůzové a Marie Klímové u Polné na Jihlavsku. Takzvaná hilsneriáda rozpoutala v českých zemích silnou vlnu antisemitismu a do aféry se vložil i budoucí prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Hilsner se narodil 10. července 1876 v Polné do chudé židovské rodiny. Byl nepříliš inteligentní, nevzdělaný a v náboženských otázkách laxní, uvažoval dokonce o konverzi ke křesťanství. Nikdy nebyl zaměstnán, pracoval jen příležitostně, nechával se živit matkou, žebral, liboval si v toulkách po okolí.

Do středu pozornosti se dostal po vraždě devatenáctileté Anežky Hrůzové, která byla 29. března 1899 napadena na cestě poblíž Polné. Pachatel ji škrtil provazem, opakovaně udeřil kamenem do hlavy a poté ji odvlekl do lesa, kde jí podřízl hrdlo.

Anežka Hrůzová (na domnělé fotografii) a její údajný vrah Leopold Hilsner

Pár let po Dreyfusovi

Protože se vražda odehrála o Velikonocích, na něž zároveň připadal židovský svátek Pesach, rychle se rozšířila pověra o takzvané rituální vraždě. Lidé uvěřili, že pachatel zneužil krev křesťanské dívky při přípravě macesů, tradičních nekvašených chlebů.

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Přestože šlo o ničím nepodložený mýtus, výrazně ovlivnil veřejné mínění i samotný proces. Nenávist vůči Židům přiživoval i tisk, ve velkých nákladech se prodávaly pohlednice upomínající vraždu i její oběť. Dlužno přitom dodat, že antisemitismus tehdy bujel po celé Evropě. Jen o čtyři roky dříve byl ve Francii neprávem odsouzen židovský důstojník Alfred Dreyfus.

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Bez přímých důkazů

Soudní proces započal 12. září 1899 v Kutné Hoře, jednotlivá stání byla enormně sledována.

Svědkyně Vytlačilová u soudu.

Hilsner byl podle dobových svědectví dost nepřesvědčivý. Vymýšlel si o svém alibi, navíc byl krátce před vraždou spatřen ve společnosti dvou neznámých mladíků poblíž místa činu a krátce poté se převlékl do jiných šatů. Kromě toho už předtím vyhrožoval své bývalé přítelkyni smrtí a podle svědků u sebe nosil velký nůž, který se však po vraždě nenašel. Ránu obhajobě zasadil také nález jeho kalhot ukrytých v synagoze, které nesly četné stopy, o nichž znalci prohlásili, že se jedná o lidskou krev.

Hilsner byl soudem v Kutné Hoře a o rok později při obnoveném procesu v Písku odsouzen k smrti. Ve vězení si nakonec odseděl 19 let.

Tvrdá kritika TGM

Hilsner se nicméně nepřiznal, a především proti němu nebyly žádné přímé důkazy. Přesto byl 16. září odsouzen k trestu smrti za spoluúčast na vraždě Anežky Hrůzové.

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Až po tomto rozsudku se do případu vložil profesor Tomáš Garrigue Masaryk. V brožuře Nutnost revidovati proces polenský ostře kritizoval vyšetřování i postup soudu a odmítal teorii o rituální vraždě. Za svůj postoj čelil ostrým útokům části veřejnosti i vlastních studentů.

Pietní místo u Polné

Další hrůza u Polné

Masarykova intervence přispěla k tomu, že byl hrdelní rozsudek v dubnu 1900 zrušen. Následovalo zcela nové řízení, které ale Hilsnerovi nepomohlo. Při procesu v listopadu 1900 byl znovu odsouzen k trestu smrti – nejen za spoluúčast na vraždě Hrůzové, ale také mordu Marie Klímové, která zahynula už v roce 1898 rovněž v lese nedaleko Polné.

Publicista Jiří Kovtun ve své knize Tajuplná vražda – Případ Leopolda Hilsnera připomněl, že žalobce Karel Baxa při procesu zdůrazňoval rituální motivy vraždy. Pronášel teorie o lidech, kteří potřebují krev křesťanských dívek.

Vyšetřování vraždy v Polné provázela silná protižidovská nálada, podporovaná štvavou kampaní v dobovém tisku. Vycházely desítky tematicky zaměřených pohlednic o vraždě Anežky Hrůzové.

Do kauzy vstoupili poslední dva císaři

V červnu 1901 se ovšem do případu nečekaně vložil císař František Josef I., který změnil Hilsnerovi trest na doživotní vězení. Masaryk pak spolu s dalšími vědci a humanisty dál žádal revizi procesu, ale všechny pokusy tehdy ztroskotaly.

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Leopold Hilsner nakonec strávil za mřížemi 18 let. Na svobodu se dostal až v březnu 1918 díky milosti posledního rakousko-uherského císaře Karla I. Ani tehdy ale nebyl rehabilitován.

Zbytek života prožil pod pozměněným jménem ve Vídni. Zemřel počátkem roku 1928.

Otazníky kolem Hilsnera jsou stále živé

  • Hilsneriáda se stala tématem řady historických studií i literárních děl. Spisovatel Bohumil Hrabal, který v dětství krátce žil v Polné, jí věnoval povídku Morytát o zavraždění Anežky Hrůzové.
  • Velkou pozornost vyvolaly také informace zveřejněné v roce 1968 o údajném přiznání k vraždě, které měl před smrtí vyslechnout katolický kněz od bratra Anežky Hrůzové. Historik Bohumil Černý, jenž případ dlouhodobě zkoumal, však tuto verzi označil za pouhou fámu.
  • V roce 1999 se v Praze konala konference věnovaná hilsneriádě, jež znovu vyzvala k Hilsnerově rehabilitaci. Ke kauze se vyjádřila i tehdejší ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová, která fakticky zpochybnila rozsudky z let 1899 a 1900. Toto stanovisko potvrdil i následující šéf resortu Otakar Motejl. Oba se shodli, že případná definitivní rehabilitace je věcí rakouských úřadů. Rakouské ministerstvo spravedlnosti ale v roce 2009 oznámilo, že historický rozsudek zrušit nelze.
  • Zatím poslední žádost o Hilsnerovu rehabilitaci podal v únoru 2023 advokát Lubomír Müller. Opřel ji o archivní materiály, které původní soudy neměly k dispozici. Tvrdil například, že podle nově sestavené časové osy se Hilsner nemohl nacházet v době činu na místech, kde ho popisovali svědci. Poukázal také na možné sexuální motivy vraždy, zpochybnil výpověď korunního svědka i výsledky tehdejší zrakové zkoušky a vyslovil domněnku, že pachatelem mohl být pomocný řezník Josef Zatřepálek. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci však v srpnu 2024 podnět na obnovu řízení zamítlo. Podle žalobců neexistuje žádný nový důkaz ani žádná nová skutečnost, jež by podání návrhu na obnovu řízení odůvodňovaly.

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