Pavel Hrabica
  20:00
Skončily svátky, kterým se zřejmě v těchto časech nedá všude na světě říkat „klidu a míru“. Pro ty, kteří nemusejí řešit nervové vypětí z ruského bombardování nebo „chirurgického řezu“ v naftové velmoci v Jižní Americe, přesto mohly přinést potíže v psychické i fyzické rovině.
Romantický celovečerní film Superžena si pod taktovku vzala režisérka Eva Toulová (na snímku), která se v něm i sama objevila po boku oblíbeného herce Matouše Rumla. | foto: Elena Yermachenko

Když se výzkumníci zeptali tří milionů Švédů, jaký je nejlepší pes proti samotě, která trápí lidi zvláště na přelomu roku, Seveřani se shodli na tom, že nejlepší je lovecký pes. V našich podmínkách by to mohl být například setr, ohař i český fousek.

„Nemusí to být zrovna takový pes, pravda je, že asi víc přiměje majitele k dlouhým procházkám, což každému organismu, tedy i srdci, pomáhá,“ připomíná Aleš Linhart, přední český kardiolog z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Srdeční pohoda

Pro „srdeční pohodu“ podle něho může přispět ale i akvárium s rybičkami. V podstatě cokoli, co vytrhne single žijící lidi z absolutní samoty, která na ně nejvíc doléhá právě o vánočních svátcích nebo těsně po Silvestru. Je to totiž období, kdy lidé kolem sebe neustále slyší, že „musejí“ být šťastní, což nemusí každý vnímat s uspokojením. Přelom roku je, s ohledem na zdravotní stav srdce, problematický i v tom, že mnohem víc konzumujeme ne vždy zdravá jídla a hlavně pijeme alkohol. Vysoká míra úmrtí na srdeční selhání se totiž soustředí do tohoto období.

Srdce bije na poplach – obezita a nezdravý životní styl zkracují milionům Čechům život ve zdraví!

„Dlouhodobé studie ukazují, že špatné sociální vztahy, izolace, slabá podpora a osamělost zvyšují o 29 procent riziko srdečního onemocnění a o 32 procent riziko mrtvice. Podobný trend vidíme u lidí s depresí, kteří přijíždí do nemocnice s infarktem. Celkem třicet až padesát procent z nich jej po propuštění dostane znovu, a více ti, kteří trpí depresí,“ dodává Linhart.

Lékaře by mělo zajímat, zda pacient žije sám

Výsledky dlouhodobých a průřezových studií totiž ukazují, že lidé ve středním a vyšším věku, kteří se cítí osaměle, mívají také vyšší krevní tlak. Čím je člověk starší, tím je tento vztah mezi samotou a hypertenzí výraznější. Faktor izolovanosti by měli lékaři brát v potaz už při vyšetření pacientů.

500 korun za fotku? Čtenáři deníku Metro na lovu vánočních stromků v ulicích

„Dostatečná síť sociálních kontaktů není jen příjemnou součástí života, ale i faktor, který ovlivňuje celý kardiovaskulární systém. Při prohlídkách bychom se měli pacientů ptát i na frekvenci sociálních kontaktů a na to, zda jsou s touto úrovní kontaktů spokojení,“ upozorňuje předseda České kardiologické společnosti Petr Ošťádal. Jak potvrzují data o hospitalizacích, osamělí lidé obecně stráví v nemocnici delší dobu než ostatní.

Srdce, kam oko dohlédne. Knihy pro ženy, filmy. Srdce v názvu láká diváky i zákazníky

  • Na „srdci“ je založená nejen červená knihovna. Odkazují na něj i podnikatelé.
  • V roce 1998 vznikl americký televizní film A Change of Heart, v české verzi jako Zlomené srdce. Vypráví příběh čtyřicetiletého muže, který před ženou a svými dětmi tají, že je gay.
  • Deváté srdce je název hororové pohádky režiséra Juraje Herze z roku 1978. Čaroděj potřebuje k omlazovacímu elixíru krev z devíti lidských srdcí.
  • Na českou srdeční variantu vsadil distributor německého filmu Liebesdings (v překladu Milostná věc).
  • Známý kardiochirug Petr Neužil vypráví o životě i operacích srdcí ve dvou knihách, jak jinak než pod titulem V zákulisí srdce.
  • Na srdce vsadil kupodivu i jeden pražský kosmetický ateliér. Jmenuje se totiž Srdeční záležitost.
  • Zranitelná srdce, Zraněná srdce, Zlomená srdce. Jen malý výběr z přehledu „srdečních“ filmů na známé stránce ČSFD.
  • Na kouzelné slovo lákají například i léčebné lázně. Téměř každý v republice zná už více než stoletý slogan Na srdce jsou Poděbrady.
  • Češi o sobě rádi hovoří, že žijí v srdci Evropy. Již neexistující podnik Restaurace a jídelny Prahy 1 lákal návštěvníky pohostinství na slogan Srdce Prahy pohostinné.
  • O česko-německé porozumění usiluje od roku 2001 sdružení Přátelé v srdci Evropy.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko svírá silný mráz. Je čas navléknout na stěrače ponožky

ilustrační snímek

Po sérii mrazivých nocí přichází do Česka tužší chlad, který podle meteorologů vydrží minimálně do čtvrtka 8. ledna. Extrémní mráz ohrožuje nejen zdraví lidí, ale i auta – zamrzlá okna, stěrače a...

6. ledna 2026  19:15

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

6. ledna 2026  19:12

