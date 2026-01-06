Když se výzkumníci zeptali tří milionů Švédů, jaký je nejlepší pes proti samotě, která trápí lidi zvláště na přelomu roku, Seveřani se shodli na tom, že nejlepší je lovecký pes. V našich podmínkách by to mohl být například setr, ohař i český fousek.
„Nemusí to být zrovna takový pes, pravda je, že asi víc přiměje majitele k dlouhým procházkám, což každému organismu, tedy i srdci, pomáhá,“ připomíná Aleš Linhart, přední český kardiolog z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.
Srdeční pohoda
Pro „srdeční pohodu“ podle něho může přispět ale i akvárium s rybičkami. V podstatě cokoli, co vytrhne single žijící lidi z absolutní samoty, která na ně nejvíc doléhá právě o vánočních svátcích nebo těsně po Silvestru. Je to totiž období, kdy lidé kolem sebe neustále slyší, že „musejí“ být šťastní, což nemusí každý vnímat s uspokojením. Přelom roku je, s ohledem na zdravotní stav srdce, problematický i v tom, že mnohem víc konzumujeme ne vždy zdravá jídla a hlavně pijeme alkohol. Vysoká míra úmrtí na srdeční selhání se totiž soustředí do tohoto období.
„Dlouhodobé studie ukazují, že špatné sociální vztahy, izolace, slabá podpora a osamělost zvyšují o 29 procent riziko srdečního onemocnění a o 32 procent riziko mrtvice. Podobný trend vidíme u lidí s depresí, kteří přijíždí do nemocnice s infarktem. Celkem třicet až padesát procent z nich jej po propuštění dostane znovu, a více ti, kteří trpí depresí,“ dodává Linhart.
Lékaře by mělo zajímat, zda pacient žije sám
Výsledky dlouhodobých a průřezových studií totiž ukazují, že lidé ve středním a vyšším věku, kteří se cítí osaměle, mívají také vyšší krevní tlak. Čím je člověk starší, tím je tento vztah mezi samotou a hypertenzí výraznější. Faktor izolovanosti by měli lékaři brát v potaz už při vyšetření pacientů.
„Dostatečná síť sociálních kontaktů není jen příjemnou součástí života, ale i faktor, který ovlivňuje celý kardiovaskulární systém. Při prohlídkách bychom se měli pacientů ptát i na frekvenci sociálních kontaktů a na to, zda jsou s touto úrovní kontaktů spokojení,“ upozorňuje předseda České kardiologické společnosti Petr Ošťádal. Jak potvrzují data o hospitalizacích, osamělí lidé obecně stráví v nemocnici delší dobu než ostatní.
