Návštěvníci veletrhu All Cards Arena, který se letos poprvé koná společně s veletrhem Sběratel, mohou donést své karty a nabídnout je k prodeji některému z prodejců nebo k posouzení. Přímo na místě ho bude provádět například firma Pokelandia.
„Vedle toho bude možné si nechat ocenit poštovní známky, mince, bankovky nebo třeba autogramy a figurky z Kinder vajíček od znalců z profesních organizací,“ říká pro deník Metro šéf organizátorů obou akcí Jindřich Jirásek.
Kolem některých Pokémon karet se dnes točí opravdu velké peníze. Vzácné kousky se prodávají za miliony. Rekordní Pokémon karta se dokonce prodala za více než 330 milionů korun. Takže jestli máte doma staré Pokémony, které jste před lety odložili do šuplíku, možná stojí za to je oprášit. Nikdo vám podle Jiráska samozřejmě nezaručí, že se mezi nimi skrývá milionový unikát. Ale zjistit jejich skutečnou hodnotu může být zajímavější, než se na první pohled zdá.
Z dětské zábavy je velký sběratelský byznys
Šestadvacetiletý Benson Lu z Los Angeles například Pokémonům věnuje prakticky celý život. Už deset let každý den hraje mobilní Pokémon Go, sleduje animovaný seriál a pravidelně chodí hrát karetní hru Pokémon. Jeho sbírka má hodnotu přes 70 tisíc dolarů, tedy téměř 1,5 milionu korun.
A podobných sběratelů jsou po světě tisíce. Letos je přitom Pokémonům přesně 30 let. Série odstartovala v roce 1996 vydáním her Pokémon Red a Pokémon Green pro Nintendo Game Boy a od té doby se rozrostla v jeden z největších fenoménů populární kultury.
Vedle videoher a animovaných seriálů hrají zásadní roli právě sběratelské karty. A z původně dětské zábavy se postupně stal trh, na kterém se obchoduje s částkami, nad nimiž může zůstat rozum stát.
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Jedna karta za stovky milionů
Nejvýraznějším příkladem je americký influencer Logan Paul, který prodal kartu Pikachu Illustrator za rekordních 16,5 milionu dolarů, tedy více než 330 milionů korun.
Stejnou kartu přitom předtím sám koupil za 5,3 milionu dolarů. Pikachu na ní drží pero a štětec a právě tento mimořádně vzácný kus patří k nejvyhledávanějším Pokémon kartám vůbec.
O tom, kolik konkrétní karta skutečně stojí, rozhoduje mimo jiné její vzácnost, edice a především stav. Specializované společnosti, například PSA nebo Beckett Grading Services, karty ověřují a udělují jim známku od jedné do deseti. Nejvyšší hodnocení může cenu výrazně zvýšit.
Balíček za stovku může být i past
Na druhou stranu není potřeba být milionář, abyste s Pokémon kartami začali. Běžný balíček náhodných karet stojí zhruba pět dolarů, tedy něco přes sto korun.
Jenže nevíte, co v něm bude. Můžete mít štěstí a narazit na vzácnou kartu, stejně tak ale můžete utratit stovky či tisíce korun za karty, jejichž hodnota bude nakonec jen zlomkem pořizovací ceny.
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Jeden ze sběratelů například popsal, že za balíčky utratil tisíc dolarů, zatímco všechny získané karty měly na trhu s použitým zbožím hodnotu jen kolem 60 dolarů.
Právě moment překvapení je ale jedním z důvodů, proč je otevírání balíčků tak populární.
Proč se All Cards Arena zaměřuje právě na Pokémony?
Organizátoři pražské akce tvrdí, že TCG a sportovní karty představují sběratelství budoucnosti. Pokémoni podle nich splňují několik zásadních podmínek: jsou globálním fenoménem, na trhu jsou už desítky let a zároveň stále vznikají nové karty a edice.
„Jsou na trhu už dost dlouho – Pokémoni 30 let, sportovní karty ještě více než jednou tolik –, takže s nimi už vyrůstá několikátá generace. Jedná se o globální fenomén a hlavně pořád jsou emitovány nové motivy,“ vysvětluje pro deník Metro Jirásek.
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Zároveň ale připomíná, že žádná sběratelská mánie nemusí trvat věčně. Na prvním ročníku Sběratele v roce 1998 byly například telefonní karty druhou nejsilnější kategorií hned po filatelii. Dnes se jim věnuje už jen několik prodejců.
ALL CARDS ARENA 2026 – PVA EXPO Praha