Asi patnáct kilogramů zlata o ryzosti od 14 do 21 karátů v podobě šperků hodlá v příštích dnech dát do dražby Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Odhaduje, že jejich celková hodnota dosahuje 43 milionů korun. Finanční správa je dá k dispozici v desíti elektronických dražbách, které spustí 27. srpna.
Šperky pocházejí z exekučního řízení, kdy cifršpioni odhalili krácení daně z přidané hodnoty.
„Zabavené zlaté šperky byly dováženy tuzemskou společností z Turecka a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s Celní správou ČR došlo nejen k zabavení předmětných šperků, ale následně i k dopadení pachatelů, na které byla podána obžaloba. Průběh dražeb tak budou sledovat z výkonu vazby,“ říká ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Václav Žemlička.
Není to poprvé, kdy finanční úřad v dražbě nabídl zabavené zlato. Loni vydražil třináct kilogramů zlatých předmětů.
Letošní dražby se uskuteční v Aplikaci elektronických dražeb vytvořené finanční správou pro dražby movitého i nemovitého majetku. Dražební portál je dostupný široké veřejnosti, uživatelé zde mohou sledovat aktuální dražby, podávat nabídky a spravovat svou účast v dražbách. Celý proces je transparentní, bezpečný a dostupný odkudkoli.