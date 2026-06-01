Historické traktory, stabilní motory, motorové pily i oblíbené jízdy zručnosti. Národní zemědělské muzeum Čáslav zve o víkendu 6. a 7. června 2026 na 21. ročník akce Pradědečkův traktor. Návštěvníci se mohou těšit na komentovanou přehlídku historických traktorů v chodu – letos zaměřenou na legendární značku Škoda.
Pochlubí se muzeum i soukromníci
Na předváděcí ploše se představí české i zahraniční historické traktory, stabilní motory, nové přírůstky ze sbírek Národního zemědělského muzea i z řad soukromých sběratelů.
Poprvé se předvedou nové muzejní akvizice – samochodná plečka na řepu NUSC a polonesený kombajn MS 70 v agregaci s traktorem Steyr.
„Komentovaná přehlídka připomene nejen vývoj zemědělské techniky, ale také význam této ikonické značky, která před 100 lety představila svůj první hospodářský traktor Škoda HT 30,“ říká ředitel Národního zemědělského muzea Čáslav Vladimír Michálek.
Máš-li řidičák na traktor, projedeš se
Součástí programu budou také ukázky historických motorových pil v chodu nebo prezentace stabilních motorů. Držitelé řidičského oprávnění skupiny T si budou moci vyzkoušet oblíbené jízdy zručnosti na historických traktorech.
V adrenalinové bikeshow se představí Jan Sladký, známý český jezdec freestyle BMX a několikanásobný účastník domácích i zahraničních exhibic a soutěží.
I letos program myslel na nejmenší návštěvníky, kteří se mohou těšit na skákací hrad, dřevěné bagříky, tvořivé dílny, kolotoč nebo spolujízdy na traktoru. Po celý víkend budou součástí akce také tradiční trhy s občerstvením, řemeslnými výrobky a drobnými dekoracemi.
Akce, která táhne
Pradědečkův traktor patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější akce Národního zemědělského muzea Čáslav a každoročně přiláká tisíce návštěvníků všech generací.
„Jsme rádi, že můžeme návštěvníkům představit stroje především v pohybu a ukázat, že se nejedná pouze o statické muzejní exponáty,“ dodává ředitel NZM Čáslav Vladimír Michálek.
Zajímavý víkend