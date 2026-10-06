Možná ho máte na sobě právě teď a vůbec o něm nevíte. „Sloní pozadí“ je nenápadný, ale překvapivě častý problém (většinou výhradně) pánských kalhot. Přebytečná látka se hromadí pod zadkem a vytváří povislý, pytlovitý tvar. V létě ho odhalují splývavé lněné kalhoty, v zimě zase příliš velké džíny. Nejde přitom o nestandardní velikost zadku dotyčného, ale o to, jak kalhoty sedí na těle.
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Veselý pohled
„Společenské kalhoty mají vždy puky, dbáme, aby se při nedbalém pověšení kalhot nevytvářely další, dvojité puky. Kalhoty by měly obepínat tělo, veselý je pohled na muže se sloním pozadím.“ S tímhle tvrzením přispěchala ve své pár let staré knize Moderní etiketa jedna z nejvýraznějších tuzemských autorit etikety a společenského oblékání Ladislav Špaček. Takzvané sloní pozadí samozřejmě není českou specialitou a netýká se jen společenských kalhot. Jen mu v zahraničí říkají jinak. V anglických krejčovských příručkách a poradnách se používají výrazy jako sagging seat nebo baggy seat – povolený či příliš volný sed. Krejčí tak popisují situaci, kdy se v zadní části hromadí přebytečná látka a pod sedem jsou záhyby.
U dobře padnoucích společenských kalhot se v součanosti za správné považuje, když sed přes hýždě hladce splývá, není napnutý, ale zároveň ani neprověšený. Přebytečná látka pod sedem patří mezi běžně popisované problémy padnutí. A u těch volnočasových? Největší rozdíl je v tom, že nejen zahraniční módní svět v současné době zároveň mnohem méně trvá na tom, že kalhoty musejí těsně kopírovat tělo. A tady se dostáváme k paradoxu.
Oversize svět
Ještě před několika lety byly pánské kalhoty často co možná nejužší. Skinny a slim fit byly tak dominantní trend, že přebytečná látka na zadku byla prakticky automaticky podezřelá. Dotyčný téměř vždy vypadal, že má nějaký zdravotní problém. Pak se ale neúprostné módní kyvadlo prudce vychýlilo na druhou stranu.
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Baggy a wide-leg kalhoty se staly jedním z hlavních trendů pánské módy. Redaktoři GQ, mezinárodního časopisu pro muže zaměřeného na módu, styl a životní styl, v roce 2024 popisovali „nafukování“ pánské módy jako jeden z určujících trendů roku a v roce 2025 už označovali objemné kalhoty za dominantní siluetu. Co bylo tedy dříve chybou, může dnes být dobře promyšleným záměrem? Inu, jak se to vezme.
Široké a špatně padnoucí kalhoty nejsou totéž
Dobře navržené široké kalhoty mohou být objemné v nohavicích, mít hlubší sed a vytvářet zcela záměrně uvolněnou siluetu. Přesto mohou v pase a v sedové partii sedět přesně tam, kde mají. Jejich šířka je součástí střihu, nikoli důsledkem toho, že si jejich majitel koupil o dvě čísla větší kalhoty. Zároveň je ale pravda, že oversize trendy problém se sloním pozadím nezpůsobily, ovšem můžou ho do jisté míry maskovat.
Současná móda lidem trochu zamotala hlavy. Když muž přijde v širokých kalhotách, které jsou záměrně dlouhé, mají níže posazený sed a látka se kolem nohou přirozeně vlní, nemusí to znamenat, že má špatnou velikost. Takový střih může být záměrný. Módní časopis Vogue ostatně v posledních sezonách popisoval návrat objemných a prodloužených siluet. Jenže u kalhot, které byly původně navrženy jako klasické džíny nebo společenské kalhoty, je situace jiná. Pokud jsou moc velké, pásek je drží níž, než byl střih zamýšlen, a v sedu zůstává přebytek látky, výsledkem není oversize móda. Je to jen špatně padnoucí kalhotový střih. A právě tady může být hranice mezi módním a zanedbaným překvapivě tenká.
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Móda se vrací. Zase
Ani široké kalhoty přitom nejsou dogmatem. V roce 2025 začaly velké módní domy znovu ukazovat štíhlejší pánské kalhoty. Prada například představila výrazně užší siluetu a módní média začala mluvit o návratu slim fitu po několika letech dominance oversized střihů. Svět módy tedy jasně ukazuje, že samotné množství látky není tím hlavním problémem. A nikdy nebylo.
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