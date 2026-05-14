Jaro je optimistické. Příroda dává najevo, že staré odchází a rodí se nové. Proto si tak rádi pořizujeme nové šaty, boty, auta, milenky či nemovitosti.
Průměrná cena rekreační nemovitosti, jichž se v loňském roce prodalo v Česku něco málo přes 2 600, byla kousek pod třemi miliony korun. Což je, pro porovnání, cena asi šedesátimetrového bytu v Ústeckém, na podobné nemovitosti nejlevnějším kraji v zemi.
Zahradní domek za 120 tisíc
Když se podíváme u chat a chalup na čísla detailněji, na opravdu dobrou chatu nebo chalupu už musíme mít hodně naspořeno. Ale dá se nakupovat i za ceny, které se rovnají hodně a hodně ojetému automobilu bez záruky. „Nejlevnější chatou minulého roku byl zahradní domek za sto dvacet tisíc korun,“ uvádí Michal Makoš, ředitel realitní společnosti Reas.
Naopak nejdražší chalupa, která se v roce 2026 u nás prodala, vyšla kupce na 32 milionů korun. Což naopak odpovídá přibližně třem šedesátimetrovým bytům v hlavním městě, které je naopak nejdražším realitním regionem v České republice.
Klíčem je rekonstrukce
Pokud se to zdá někomu málo, letos je v nabídce chalupa ještě o sedm milionů dražší (viz foto). U ní vychází jeden metr čtvereční nabízené obytné plochy se sedmi místnostmi na přibližně sto tisíc korun. Což je o více než padesát tisíc korun za metr čtvereční bytu v Praze (bez ohledu na stáří). Co je pro poptávku po rekreačních nemovitostech v současnosti důležité – kupci se už neshánějí po levných pastouškách za pár šupů, které pak budou několik let renovovat vlastními silami.
Je to trend, který se teď táhne napříč nemovitostmi, ať už pro trvalé bydlení, nebo jen rekreaci. Majitelé starších nemovitostí proto už nemohou na trh přijít s čímkoli. Ať už nabízejí chalupu, nebo domek ve městě.
„Bez rekonstrukce nebo alespoň bez realisticky nastavené ceny, která náklady na ni zohledňuje, se prodej buď protahuje, nebo vůbec nerealizuje,“ říká Tomáš Jelínek, výkonný ředitel Century 21. Řada zájemců má nyní o rekreační stavby zájem i proto, že je chtějí, podobně jako investiční byty, pronajímat. Dobře vybavené chalupy, například vířivkou, bazénem či saunou, bývají zamluvené i rok dopředu.