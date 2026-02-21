Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Marek Hýř
Marek Hýř
  9:07
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky je symbolem dětství a „starých dobrých“ poutí. Kdo ale touží po skutečném extrému, musí vyrazit tisíce kilometrů daleko – do Saúdské Arábie.
Fotogalerie3

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování | foto: Six Flags Entertainment Corp

V zábavním parku Six Flags Qiddiya City se na konci roku 2025 otevřela horská dráha Falcons Flight, která přepsala světové rekordy. Stala se nejvyšší, nejrychlejší i nejdelší horskou dráhou planety.

Ocelový kolos vyrobila společnost Intamin, vozíky na dráze dosahují rychlosti až 250 km/h. Konstrukce měří 4 250 metrů a využívá přírodní skalní útesy, díky nimž překonává převýšení téměř 200 metrů. Samotný pád z nejvyššího bodu měří 158 metrů.

Matějská pouť 2026: Ceny jsou stejné jako loni, komplikací je rekonstrukce parkovišť

Štíty proti písku

Soupravy jsou navíc upravené pro pouštní klima – mají čelní štíty proti písku i speciálně navržená kola.

Zatímco Cyklon na Matějské pouti zůstává klasikou, Falcons Flight představuje technologickou demonstraci toho, kam se svět horských drah posunul.

Kde najdete nejrychlejší horskou dráhu na světě?

  • Six Flags Qiddiya City je zábavní park nacházející se ve městě Qiddiya v provincii Rijád v Saúdské Arábii. Park byl otevřen na konci roku 2025.
  • Celodenní vstupenka, která vás opravňuje k neomezenému přístupu ke všem atrakcím v parku po celý den, stojí 87 dolarů (cca 1790 korun). Děti platí 74 dolarů.
  • Mezi další atrakce, které mají zaujmout návštěvníky, jsou i točící se Gyrospin ve výšce 53 metrů, padající věž Sirocco Tower z výšky 145 metrů a další horská dráha Spitfire, jenž je s výškou 73 metrů nejvyšší zavěšená horská dráha na světě. Jede se v ní rychlostí až 127 kilometrů za hodinu a to hlavou dolů. Celkem je v parku 28 atrakcí.

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

Humpolecká radnice chce ještě letos projekt na opravu Medovy vily

ilustrační snímek

Radnice v Humpolci na Pelhřimovsku chce ještě letos nechat zpracovat dokumentaci k opravě Medovy vily, aby mohla požádat o peníze z takzvaných norských fondů....

21. února 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Policie prověřuje pobodání dvou mužů v Rudné u Prahy, jeden skončil v nemocnici

ilustrační snímek

Policie prověřuje páteční konflikt dvou mužů v Rudné u Prahy, který skončil vzájemným pobodáním. Jednoho z mužů transportovali s vážnými poraněními do...

21. února 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo, na hřebenech je až 80 cm sněhu

Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Nebezpečí lavin v Krkonoších vzrostlo v sobotu z prvního na druhý stupeň pětibodové mezinárodní stupnice. V polské části hor druhý lavinový stupeň platí již od středy. Druhý stupeň znamená mírné...

21. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Chtěl jsem dobrou saunu, tak jsem si ji postavil. Fin stojí v Táboře za potní chýší

Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)

Látkové stěny, silná dřevěná konstrukce a podoba altánu, uvnitř kterého si užíváte löyly, tedy páru z kamenů. Táborští, ale i zájemci z okolí mohou nově vyrazit do Tismenického údolí, kde v komunitní...

21. února 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha Petřiny

Praha Petřiny

Uaujala veřejná nabíječka elektromobilů napojená do systému veřejného osvětlení v Praze 6 na Petřinách.

vydáno 21. února 2026  10:22

Expert: Stav konfliktu napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo

ilustrační snímek

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní...

21. února 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Dopravu na severu Čech může komplikovat sněžení či mrznoucí déšť

ilustrační snímek

Dopravu na severu Čech může řidičům zkomplikovat sněžení nebo mrznoucí déšť. Místy je ledovka. Policie radí zvýšenou opatrnost. Přes den vystoupají teploty...

21. února 2026  8:29,  aktualizováno  8:29

Metoděj Jílek na ZOH: V hromadném startu může vybojovat další medaili

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Metoděj Jílek má před sebou poslední olympijskou výzvu. V hromadném startu chce v Miláně navázat na zlato z desítky a stříbro z pětky. Čeká ho ale jeden z nejnevyzpytatelnějších závodů celých her.

21. února 2026

Botanická zahrada v Liberci začne od pondělí prodávat permanentky i na pokladně

ilustrační snímek

Botanická zahrada v Liberci začne od pondělí prodávat roční permanentky i na pokladně. Kvůli nákladům spojeným s výrobou plastových karet ale budou o 50 korun...

21. února 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

V Olomouckém kraji platí obezřetnost hlavně na vozovkách posypaných štěrkem

ilustrační snímek

Se zvýšenou opatrností musejí v Olomouckém kraji nadále počítat řidiči na silnicích udržovaných takzvaně inertně, tedy posypaných štěrkem, ne solí. Týká se to...

21. února 2026  8:04,  aktualizováno  8:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na části silnic v hradeckém kraji zůstává po nočním sněžení rozbředlý sníh

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Rozbředlý sníh zůstával dnes ráno na silnicích nižších tříd na Jičínsku. V Krkonoších a v Orlických horách...

21. února 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

21. února 2026  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.