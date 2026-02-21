V zábavním parku Six Flags Qiddiya City se na konci roku 2025 otevřela horská dráha Falcons Flight, která přepsala světové rekordy. Stala se nejvyšší, nejrychlejší i nejdelší horskou dráhou planety.
Ocelový kolos vyrobila společnost Intamin, vozíky na dráze dosahují rychlosti až 250 km/h. Konstrukce měří 4 250 metrů a využívá přírodní skalní útesy, díky nimž překonává převýšení téměř 200 metrů. Samotný pád z nejvyššího bodu měří 158 metrů.
Štíty proti písku
Soupravy jsou navíc upravené pro pouštní klima – mají čelní štíty proti písku i speciálně navržená kola.
Zatímco Cyklon na Matějské pouti zůstává klasikou, Falcons Flight představuje technologickou demonstraci toho, kam se svět horských drah posunul.
Kde najdete nejrychlejší horskou dráhu na světě?