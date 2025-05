„Řada z nich pomoc radši vzdá“ Martha Häckl Matka samoživitelka. Dvě slova, za kterými se často skrývá každodenní boj. Nejen o peníze, ale i o důstojnost, stabilitu, čas a kus klidu. Realita mnoha žen v Česku – a bohužel i realita, která bývá stále opředená předsudky. Slyšíme, že si za to mohou samy. Že nechtějí pracovat. Že „nějak vyžijí“. Jenže realita je jiná – a složitější. Jaká je každodennost matek samoživitelek, jaké systémové překážky jim stát staví do cesty a co by opravdu mohlo pomoct? O tom jsme se bavily s Marthou Häckl, ředitelkou organizace Women for Women, která s těmito ženami pracuje denně – a zná jejich příběhy i výzvy zblízka. Co jsou hlavní problémy, se kterými se matky samoživitelky v Česku potýkají?

Mámy, které k nám přicházejí, nejčastěji řeší každodenní problémy, které na první pohled nejsou tak vidět. Jestli tenhle měsíc koupí dětem nové boty, zaplatí nájem, nebo radši ušetří na školních obědech. A když se k tomu přidá vyčerpání, samota a občas i nepochopení okolí, je to opravdu náročné. Existují nějaké systémové překážky, které této skupině brání v přístupu k adekvátní pomoci?

Spíš bych řekla, že samoživitelky se někdy obtížně orientují v tom, na jakou podporu mají nárok. Narážejí také na to, že řada věcí je zbytečně komplikovaných. Formuláře, papíry, čekání na úřadech, žádosti o dávky. Řada maminek nakonec pomoc radši vzdá, protože na to prostě nemají energii. Kdyby byly procesy jednodušší, určitě by to hodně pomohlo. A taky chybí flexibilní pracovní místa – mámy by často chtěly pracovat, ale jak, když musí ve čtyři vyzvednout děti ze školky nebo s nimi kvůli nemoci zůstávat často doma? Existují legislativní změny, které by mohly situaci samoživitelek zlepšit?

Určitě by pomohlo zjednodušit přístup k některým formám pomoci, například rychlejší vyřizování podpory na bydlení nebo lepší nástroje pro zajištění výživného. Zároveň by bylo skvělé, kdyby stát podporoval více možností flexibilní práce, zkrácených úvazků a vznik dětských skupin. V čem vidíte největší rezervy státu v podpoře otců samoživitelů?

Řekla bych, že hlavní rezervy jsou v tom, že systém poněkud nestíhá reagovat na změny v životě dnešních rodin. Dnes už není neobvyklé, že rodiče žijí odděleně, ale často se pravidla pořád nastavují podle původního modelu rodiny. Tady je určitě prostor pro zlepšení. Jak se změnila situace matek samoživitelek v posledních letech – je to lepší, nebo horší?

Nechci být negativní, ale upřímně – je to náročnější. Poslední roky byly těžké pro všechny, ale na samoživitelky dopadly obzvlášť tvrdě. Pandemie, inflace, zdražování energií – to všechno jim zásadně zkomplikovalo život ještě víc.