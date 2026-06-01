Jména naprosté většiny vyslanců z ciziny neznáte. Přijdou, působí tu a zase odejdou. Matt Field v dlouhém výčtu velvyslanců všech zemí, které u nás mají zastoupení rozhodně nepatří k těm, o nichž byste nikdy neslyšeli.
Tonami, Brasilia, Sarajevo, Praha. Jak obtížné je začít znovu, na novém místě, v nové práci, v novém jazyce nebo s novými lidmi?
Od chvíle, kdy vystoupil z tramvaje číslo 22 na Malostranském náměstí, je britský velvyslanec Matt Field v České republice nadšeným hostem a prostřednictvím oceňované kampaně #JsemTuNovej poznává její historii a kulturu. Ve své první knize se dělí o zážitky a zkušenosti z devíti zemí a pěti kontinentů, zamýšlí se nad silou zvídavosti, přeshraniční komunikací a tím, jak se zabydlet ve světě, který se neustále mění.
S upřímností, humorem a dávkou sebekritiky poodkrývá oponu moderní diplomacie, za kterou se skrývají výzvy, úspěchy, frustrace a také úžasné příležitosti pro ty, kdo jsou připraveni se jich chopit.
Víc asi prozradí malá ukázka z knihy...
„Každé léto pořádají britské ambasády a vysoké komise po celém světě narozeninový večírek pro někoho, kdo se tam nikdy neukáže. Přesné načasování této oslavy není pevně stanoveno – určit datum v rámci vymezeného časového rozmezí, takového, které funguje v lokální situaci, je ponecháno na uvážení velvyslanců a vysokých komisařů. Pro ně a pro jejich týmy se jedná o patrně největší veřejnou akci roku, na které se sejdou stovky nejdůležitějších kontaktů a cílem je jim poděkovat za neutuchající podporu, naplánovat další rok spolupráce a předvést Velkou Británii v nejlepším možném světle.
Oním oslavencem, který se těchto událostí neúčastní, je Jeho Veličenstvo král. Jeho oficiální narozeniny připadají na třetí sobotu v červnu, což poměrně jasně značí, že se nejedná o skutečné datum jeho narození. Ve skutečnosti přišel na svět 14. listopadu. Oficiální oslavu narozenin krále, stejně jako dříve jeho matky, Jejího Veličenstva královny Alžběty, která se narodila v dubnu, pořádá Velká Británie v den, který se hodí pro veřejné podívané, jako je například Trooping the Colour, vojenská přehlídka jízdních gard v Londýně. Britské počasí není nic jistého a optimisty často vytrestá, je ovšem pravděpodobnější, že bude spolupracovat spíš v červnu nežli dřív či později v roce.
Ve většině zemí mají nějaký státní svátek, který připomíná založení státu, počátek nezávislosti nebo jiný významný moment jejich dějin. Ačkoli my britští diplomaté děláme všechno pro to, abychom oslavili národní dny Skotska, Walesu, Severního Irska a Anglie – a připomínáme si velké události, jako je Burnsova noc –, hlavní příležitost k oslavám, vzpomínání a sebepropagaci pro nás představuje oslava králových narozenin.
Psal se rok 2024, můj druhý rok v Česku, a přípravy na tenhle velký den započaly už o několik měsíců dříve. Snažil jsem se čerpat ze všech zkušeností, jež jsem měl s podobnými akcemi jako host, organizátor či velvyslanec, ba ještě lépe: snažil jsem se čerpat z kreativity a nápadů lidí kolem sebe. Začínal jsem si zvykat na fakt, že už nepořádáme oslavu narozenin královny. Rok předtím jsme prodělávali přechodné období, které bylo pro nás pro všechny náročné, takže letos budeme mít poprvé šanci oslavit tento den, aniž by na nás ležel stín smutku...“
Exkluzivní kniha plná zážitků a zkušeností britského velvyslance v ČR, s předmluvou herečky a spisovatelky Ani Geislerové. Koupí publikace pomůžete mladým onkologickým pacientům – autorův výtěžek podpoří Nadační fond Pink Bubble.
Co možná o Mattovi nevíte