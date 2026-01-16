Zatímco dříve se v Lucerně střídaly šaty na způsob šlehačkových dortů, dnes vládne minimalismus. Přesto se účet za vizážistku, půjčovné a lístky pro babičky z obou kolen dokáže vyšplhat na 20 tisíc korun dřív, než stihnete udělat první selfie. Máme pro vás manuál, jak nezruinovat rodiče, a přitom nebýt za chudého příbuzného.
1. Půjčovna vs. vlastní šaty
Dříve bylo pravidlem, že „půjčovné je jistota“. Jenže v roce 2026 se karta obrací a pronájem šatů se stává luxusem, který se ne vždy vyplatí.
V lepších salonech dnes za víkendové půjčení róby zaplatíte třeba až 8 000 Kč. Za stejnou, ale klidně i mnohem nižší částku přitom v outletech, na e-shopech nebo v rámci udržitelné módy z druhé ruky pořídíte šaty, které vám zůstanou v šatníku.
Udržitelnost je trend: generace Z dnes dává přednost takzvaným investičním kouskům. Jednoduchá saténová róba nebo minimalistické šaty na ramínka jsou hitem sezony. Po plese je stačí nechat u švadleny zkrátit a rázem máte perfektní šaty na letní svatbu nebo party. Půjčování mezi kamarádkami nebo nákup z druhé ruky už není nouze, ale chytrý životní styl.
2. Pánové, oblek po bráchovi nechte ve skříni
Nejčastější chyba maturantů? Lesklý polyesterový oblek z řetězce, ve kterém vypadají jako v brnění z levného filmu.
Kupte si kvalitní vlněný oblek v tmavomodré. Využijete ho u maturity, u přijímaček na vysokou i na pohřbu své iluze o svobodném životě dospělých.
Věřte, že v kvalitním vlněném obleku budete vypadat jako mladý gentleman, zatímco v levném polyesteru se do půlnoci upečete ve vlastní šťávě jako kuře v igelitu.
Tajemstvím úspěchu není cena, ale švadlena. I levnější oblek vypadá jako od krejčího z London Street, když vám za pětistovku zúží nohavice a rukávy. Smoking si nepůjčujte – v devatenácti v něm většina kluků vypadá jako tučňák z Madagaskaru nebo číšník na brigádě.
3. Jak na vizáž? YouTube vs. předražený profík
Platit 3 000 Kč za to, že vám vizážistka udělá na hlavě „svatební briošku“ a nalíčí vás tak, že vypadáte o deset let starší než vaše třídní? To jsou vyhozené peníze.
Trendem roku 2026 je přirozenost. Hladké vlasy a minimalistický make-up hravě zvládnete s kámoškou a videonávodem z internetu. Pokud na profíkovi trváte, domluvte se jako parta – množstevní sleva u jedné vizážistky přímo u vás doma ušetří tisíce.
4. Vražedné podpatky jsou cesta do pekel
Nekupujte si dvanácticentimetrové jehly, ve kterých jste se učila chodit jen včera večer na koberci. Při slavnostním nástupu budete vypadat jako čerstvě narozený koloušek a o půlnoci už budete tančit na špinavém parketu bosa.
Kupte si kvalitní kožené boty v neutrální barvě. Rozchoďte je týden předem v tlustých ponožkách. Levné plastové lodičky z tržnice vám zničí nohy i náladu.
5. Bar: hotelové ceny pro studentské kapsy
Ceny drinků na maturitních plesech jsou nastaveny pro movité turisty, ne pro studenty se státní půjčkou.
Survival strategie? Dejte si pořádnou večeři doma nebo v zapadlé pizzerii za rohem. V sále pak neutrácíte za předražené chlebíčky, které pamatují minulé maturanty, a soustředíte se na to hlavní – zábavu.
Moudro na závěr aneb nevyžádaná rada od dospělých
Za deset let si nikdo nebude pamatovat, kolik vrstev tylu měla vaše sukně a jestli byl váš oblek z vlny ovečky Shaun. Budou si pamatovat to, že jste se smáli, protancovali boty a s prvními paprsky slunce šli domů s šerpou přes rameno. Tak si ten večer nenechte zkazit honbou za dokonalostí, která se stejně rozplyne s prvním přípitkem.