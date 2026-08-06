|Termín konání
|10. – 16. srpna 2026 (pondělí až neděle)
|Místo konání
|Birmingham, Velká Británie
|Stadion
|Alexander Stadium
|Ročník
|27. edice
|Pořadatel
|Evropská atletická asociace (European Athletics)
|Kde sledovat
|ČT Sport
Kde sledovat ME v atletice 2026 živě: Přímé přenosy na ČT sport
Čeští atletičtí fanoušci nepřijdou o jediný důležitý moment šampionátu. Hlavním vysílatelem pro Českou republiku je veřejnoprávní Česká televize.
- Televizní vysílání: Živé přenosy ze všech sedmi soutěžních dnů (dopoledních kvalifikačních bloků i večerních finále) odvysílá stanice ČT sport.
- Online vysílání: Kompletní přenosy s možností výběru jednotlivých sektorů budou dostupné zdarma na platformách iVysílání a ČT sport Plus.
Aby vám neunikl žádný výkon českých reprezentantů ani finálové boje o medaile, budou pro vás kolegové ze serveru iDNES.cz průběh šampionátu sledovat den po dni. Před každým soutěžním dnem najdete na sazeni.idnes.cz nový samostatný článek s detailním časovým harmonogramem a výsledky z daného dne.
Kompletní česká nominace na ME v atletice 2026
Český atletický svaz vysílá do Birminghamu početnou výpravu. Mezi hlavní české naděje na medailové umístění patří oštěpař Jakub Vadlejch, koulař Tomáš Staněk, sprinterka Karolína Maňasová či mladé běžecké hvězdy Lurdes Gloria Manuel a Jakub Dudycha.
|Disciplína
|Reprezentanti
|200 m
|Ondřej Macík
|800 m
|Jakub Dudycha
|110 m př.
|Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko
|Půlmaraton chůze
|Albert Kukla
|Maraton chůze
|Jaromír Morávek
|Skok do výšky
|Marek Bahník, Matyáš Čudlý, Jan Štefela
|Skok o tyči
|Dan Bárta, David Holý
|Skok daleký
|Petr Meindlschmid
|Vrh koulí
|Tomáš Staněk
|Hod diskem
|Marek Bárta
|Hod kladivem
|Patrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk
|Hod oštěpem
|Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška
|Desetiboj
|Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský
|Štafeta 4×400 m
|Ondřej Horáček, Ondřej Loupal, Matěj Krsek, Vít Müller, Milan Ščibráni
|Disciplína
|Reprezentantky
|100 m
|Karolína Maňasová
|400 m
|Barbora Malíková, Lurdes Gloria Manuel
|800 m
|Pavla Štoudková
|1500 m
|Kristiina Sasínek Mäki
|100 m př.
|Ester Bendová, Tereza Elena Šínová
|Maraton
|Tereza Hrochová
|Půlmaraton chůze
|Alžběta Franklová, Ema Klimentová, Eliška Martínková
|Skok do výšky
|Michaela Hrubá
|Skok o tyči
|Apolena Švábíková
|Trojskok
|Linda Suchá
|Vrh koulí
|Katrin Brzyszkowská, Martina Mazurová
|Hod kladivem
|Tereza Holcová
|Hod oštěpem
|Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková
|Sedmiboj
|Adéla Tkáčová
|Štafeta 4×400 m
|Nikola Bisová, Věra Holubářová, Barbora Malíková, Lurdes Gloria Manuel, Tereza Petržilková, Adéla Tkáčová, Lada Vondrová
Přehled disciplín na ME 2026
Na Alexander Stadium a v ulicích Birminghamu se bude soutěžit v kompletním spektru atletických disciplín:
- Běhy na dráze: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, 3000 m překážek (steeplechase), 110 m překážek, 400 m překážek a štafety.
- Technické disciplíny: Skok do výšky, skok o tyči, skok daleký, trojskok, vrh koulí, hod diskem, hod kladivem a hod oštěpem.
- Víceboje: Sedmiboj (ženy) a desetiboj (muži).
- Mimo stadion: Maraton, chůze.
Historie a rekordy Mistrovství Evropy v atletice
První mistrovství Evropy se konalo v roce 1934 v Turíně (tehdy pouze pro muže), ženy se poprvé připojily v roce 1938 ve Vídni. Od roku 2010 se evropský šampionát pořádá v pravidelném dvouletém cyklu.
|Pořadí
|Země
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|Celkem
|1.
|Velká Británie
|127
|100
|111
|338
|2.
|Sovětský svaz
|120
|110
|101
|331
|3.
|Východní Německo (NDR)
|90
|83
|66
|239
|4.
|Francie
|73
|74
|72
|219
|5.
|Německo
|71
|72
|69
|212
|...
|17.
|Československo
|16
|16
|27
|59
|27.
|Česká republika
|8
|14
|13
|35
Největší osobnosti a rekordmani ME
- Nejvíce zlatých medailí (ženy): Chorvatská diskařka Sandra Elkasević (Perković) drží absolutní rekord se 7 zlatými medailemi.
- Nejvíce zlatých medailí (muži): Norský vytrvalec Jakob Ingebrigtsen vybojoval 6 zlatých medailí (v bězích na 1500 m a 5000 m).
- Absolutní medailový rekord: Polská legendární atletka Irena Szewińská získala na ME celkem 10 medailí ve sprinterských závodech a skoku do dálky(5× zlato, 1× stříbro, 4× bronz).