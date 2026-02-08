Medailový druhý den na ZOH 2026. Česko má již stejný počet kovů jako před 4 roky v Pekingu

Čeští sportovci se ve druhém dni na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo pořádně vytáhli. Získali totiž rovnou dva cenné kovy. Podívejte se na přehled dnešních českých vystoupení a výkonů.
Zavřít oči a chvíli zpracovávat, co vlastně dokázala. Snowboardistka Zuzana Maděrová je olympijskou vítězkou. | foto: Reuters

Druhý den zimních olympijských her přinesl mnoho radosti i smutku českých sportovců a fanoušků. Česká republika získala hned dvě medaile zásluhou rychlobruslaře Metoděje Jíleka a snowboardistky Zuzany Maděrové. Česko už tak má stejný počet cenných kovů jako při minulých hrách v roce 2022 v Pekingu. Tam zlato získala Ester Ledecká a bronz přidala Martina Sáblíková.

První zlato pro Zuzanu Maděrovou ve Snowboardingu

Ve snowboardovém paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová senzačně vyhrála olympijské zlato. Ve finálové jízdě porazila rakouskou Sabine Payerovou a získala tak první českou medaili těchto her. „Být olympijská vítězka zní krásně, ještě jsem si na to nezvykla a myslím, že to ještě chvilku potrvá. Dala bych tomu rok,“ řekla Maděrová s radostným úsměvem České televizi. „Je to splněný sen, víc než splněný sen. Je to neskutečné, nikdy jsem nevěřila, že by se to takhle mohlo povést. Vždycky jsem si přála závodit s nejlepšími na olympiádě, ale nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych mohla olympiádu vyhrát. Tohle je úplně neskutečné a budu to vstřebávat dlouho.“

Zlato chutná dobře!

Před čtyřmi lety v Pekingu Maděrová při olympijské premiéře vypadla v kvalifikaci. Dnes v ní už jako jedna ze spolufavoritek obsadila druhé místo za Ester Ledeckou. Ve vyřazovacích jízdách postupně porazila Němky Cheyenne Lochovou a Ramonu Hofmeisterovou, domácí Italku Elisu Caffontovou a nakonec i s výrazným rozdílem 83 setin sekundy třiatřicetiletou olympijskou debutantku Payerovou.

3. den ZOH 2026: Sjezd Zabystřana, dva české páry na ledě i hokej s Kanadou. Kdo další jde do akce?

Favoritka Ester Ledecká, která vyhrála tuto disciplínu v Pekingu 2022 a Pchjongčchangu 2018, vypadla už ve čtvrtfinále. V něm ji vyřadila právě Rakušanka Sabine Payerová, jež pak ve finále porazila právě Maděrová. „Mrzí mě to, udělala jsem chybu, to se prostě občas ve sportu stane. Mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří sem přišli a fandili mi, protože atmosféra byla nádherná. Mrzí mě to za celý můj tým, který by si zasloužil víc,“ prohlásila velmi smutná Ledecká.

Doplatila na chybu v polovině prudkého svahu, kdy jí prkno odskočilo a nabrala ztrátu na Payerovou. „Pak už jsem to bohužel nedohnala. Snažila jsem ji chytit, ale ona byla taky rychlá,“ litovala závodnice.

Ester Ledecká na trati ve vyřazovací části paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Rychlobruslení – Metoděj Jílek bere stříbro

V mužském závodě na 5000 metrů teprve devatenáctiletý Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili. Nestačil pouze ma Nora Sandera Eitrema, který vytvořil nový olympijský rekord. Jílek jel ale skvěle, protože stejně jako Nor překonal původní OH rekord. Pro Jílka se jedná o první cenný kov na ZOH. A to ještě nemusí být konec, protože pojede ještě tři závody (10 000 m, 1500 m a hromadný start n 5000 m).

Olympijský unikát! České krasobruslení budou reprezentovat hned dvě sourozenecké dvojice

„Šel jsem do závodu s tím, že chci útočit na zlato. Jet v páru se Sanderem bylo těžké, ale na druhou stranu jsme si pomáhali. Bohužel on byl dnes silnější a nemohl jsem mu konkurovat,“ řekl Jílek novinářům.

Bezprostředně po závodu byl trochu zklamaný. „S odstupem času jsem si ale uvědomil, že jsem zajel super závod a že nemůžu být zklamaný, protože Sander je o čtyři roky starší, má více zkušeností a teď má neskutečnou formu,“ podotkl. Zbývající bronz pak vybojoval domácí Riccardo Lorello.

Nejlepší rychlobruslaři olympijského závodu na 5000 metrů: uprostřed vítězný Sander Eitrem, vlevo stříbrný Metoděj Jílek, vpravo bronzový Riccardo Lorello.

Biatlon – smíšená štafeta se nevešla do TOP10

Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová obsadili na olympijských hrách ve smíšené štafetě 11. místo. Finišmanka Davidová, jejíž start byl nejistý kvůli potížím se zády, neudržela pátou příčku vinou pomalejšího běhu a trestného okruhu po závěrečné střelbě.

Pamatujete si české úspěchy na ZOH? Otestujte se v našem olympijském kvízu

„Pokud budeme hodnotit závod, tak spokojení nebudeme a nejsme. I vzhledem k tomu průběhu, jaký byl. Je to první olympijský start. Ukázali jsme, že jsme schopní závodit s tou špičkou, ale bohužel se počítají výsledky v cíli a tam jsme byli, kde jsme být nechtěli,“ řekl novinářům sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Závod v Anterselvě vyhráli Francouzi Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnotová a Julia Simonová. Stříbro získali s odstupem téměř 26 sekund Italové a třetí skončili Němci.

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských hrách.

Curling – druhé vítězství mladého mixu

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský mají za sebou další náročný den v olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo. Proti medailistům z minulých her zaznamenali jedno vítězství a jednu porážku. Nejprve si připsali cenný triumf 6:3 nad norskými obhájci stříbra Kristin Skaslienovou a Magnusem Nedregottenem, následně však podlehli domácím obhájcům zlata Stefanii Constantiniové a Amosi Mosanerovi jednoznačně 2:8.

Proti Norům Češi od začátku diktovali tempo a ani jednou neprohrávali. Do závěrečného endu šli s dvoubodovým náskokem a výhodou posledního kamene, který Zelingrová precizním hodem využila k potvrzení vítězství. Pro mladý český pár šlo o cenný skalp nad soupeři s bohatými olympijskými i světovými úspěchy.

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Norskem.

Na favorizované Italy už ale Zelingrová s Chabičovským recept nenašli. Přestože otevřeli skóre, v dalších endech bodoval pouze soupeř a Češi zápas po šestém endu předčasně ukončili. „Výsledek neodpovídá průběhu hry, soupeři byli téměř bezchybní,“ shodli se oba čeští reprezentanti.

Před závěrečným duelem základní části s Estonskem zůstává česká dvojice na posledním místě desetičlenné tabulky. Turnaj se hraje systémem každý s každým, do play off postoupí čtyři nejlepší týmy. Finále je na programu v úterý 10. února. Český curling se na hrách představí také v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

Medailový druhý den na ZOH 2026. Česko má již stejný počet kovů jako před 4 roky v Pekingu

Čeští sportovci se ve druhém dni na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo pořádně vytáhli. Získali totiž rovnou dva cenné kovy. Podívejte se na přehled dnešních českých vystoupení a výkonů.

