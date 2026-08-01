Když se Stezka korunami stromů v červenci roku 2017 otevřela veřejnosti, jejím cílem bylo nabídnout lidem nový pohled na krkonošský les. Dnes patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle regionu. Za devět let přivítala více než 1,82 milionu návštěvníků z Česka i zahraničí a postupně se proměnila z jednorázového výletního cíle v místo, kam se lidé pravidelně vracejí.
Během let přibyly nové vzdělávací prvky, sezónní programy, komentované akce i zázemí pro návštěvníky.
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Medvědi otevřeli další kapitolu
Od letošního dubna je součástí areálu také Medvědí stezka, která propojuje ochranu přírody, vzdělávání i autentické pozorování medvědů v prostředí horského lesa.
Přírodní výběh o rozloze 5 400 m² vznikl díky investici přibližně 15 milionů korun, která byla financována výhradně ze soukromých zdrojů bez využití dotací.
Jeho obyvateli se stali medvědi Alica a Michal, nalezení jako osiřelá mláďata ve Vysokých Tatrách. Protože se již nemohli vrátit do volné přírody, byli zařazeni do Evropského chovného programu EEP, jehož cílem je ochrana genetické rozmanitosti druhu.
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Léto plné přírody, zážitků i objevování
Prázdniny na Stezce patří pestrému programu pro rodiny s dětmi, milovníky přírody i aktivní návštěvníky. Během celého léta se mohou těšit například na komentovaná setkání u medvědů, vycházky s průvodci Správy KRNAP, ukázky dravců, program Zoo v kufru, stará řemesla, ranní jógu, hudební večery, silent disco nebo oblíbené prázdninové stmívání. Připraveny jsou také tematické medvědí programy a aktivity pro děti.
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