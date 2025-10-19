Organizátoři zároveň hned včera oznámili termín příštího ročníku – Mejdan s Impulsem 2026 se uskuteční 17. října 2026 v pražské O2 areně. Prvním potvrzeným interpretem jsou Mig 21. Partička kolem Jiřího Macháčka o sobě ráda tvrdí, že je chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 – Smíchov.
Mejdan s Impulsem roztančil O2 arenu. Příští rok dorazí „striptérská skupina ze Smíchova“
KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se
Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...
Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna
Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....
Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla
Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...
KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?
Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...
GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině
Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...
Relativně neznámý český dokumentární film Dál nic je zpět. Platforma oprášila staronové dálniční téma
Spojnice mezi Prahou a Německem je dokončena. Tento měsíc proběhly poslední technické práce na tunelech Panenská a Libouchec. Podle dokumentaristů je proto ideální čas si zadiskutovat.
Odstávka lanovky na Sněžku začne 3. listopadu, pojede o víkendech a ve svátek
Pravidelná podzimní odstávka a údržba kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku začne v pondělí 3. listopadu a potrvá do pátku 5. prosince včetně. V...
Při hašení požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči torzo muže
Při hašení sobotního večerního požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči torzo muže. Klatovští kriminalisté nařídili soudní pitvu, řekl ČTK...
Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže
Při hašení sobotního večerního požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči torzo muže. Klatovští kriminalisté nařídili soudní pitvu, řekl krajský policejní mluvčí Michal Schön. Škoda byla...
Tetičky se poctivě modlily a zahnaly déšť. Mařatické hody zalilo sluníčko
Tradiční hody s právem jsou jednou z nejvýznamnějších událostí folklorního roku na Slovácku. Konají se na podzim, aby symbolicky završily sklizeň a období hojnosti. Právě tento víkend se slavily hody...
Hudební show Mejdan s Impulsem 2025 včera opět naplnila O2 arenu energií a skvělou náladou. Na pódiu se vystřídala řada českých hvězd, které si s publikem užily večer plný hitů a překvapení.
Dětské dopravní hřiště v Okružní ulici je po rekonstrukci
Na nové pomůcky a modernější vybavení láká po rekonstrukci dětské dopravní hřiště ve žďárské Okružní ulici. A více užít si jej může také veřejnost. Dříve totiž sportoviště využívaly hlavně školy a...
Požár stodoly na Chrudimsku způsobil škodu přes milion korun, nikdo nebyl zraněn
Požár stodoly v obci Krásné na Chrudimsku, v části Chlum, v noci na dnešek způsobil škodu za 1,3 milionu korun. Nikdo nebyl zraněn. Ve stodole byla zemědělská...
Sídliště Solidarita
Podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.