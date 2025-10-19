Organizátoři zároveň hned včera oznámili termín příštího ročníku – Mejdan s Impulsem 2026 se uskuteční 17. října 2026 v pražské O2 areně. Prvním potvrzeným interpretem jsou Mig 21. Partička kolem Jiřího Macháčka o sobě ráda tvrdí, že je chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 – Smíchov.
KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se
Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...
Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla
Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...
Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna
Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....
KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?
Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...
Přimda otevřela sportovní areál pro školu i veřejnost za 11 milionů korun
Přimda na Tachovsku otevřela nový sportovní areál u základní školy pro děti i veřejnost za 11 milionů Kč. Zahrnuje ovál s doskočištěm, dráhy na sprint, sekce...
Hudební show Mejdan s Impulsem 2025 včera opět naplnila O2 arenu energií a skvělou náladou. Na pódiu se vystřídala řada českých hvězd, které si s publikem užily večer plný hitů a překvapení.
Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze
Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.
Mezi 500 let starým krovem vede skleněná lávka. Port 1560 má cenu Stavba roku
Jan Topinka a Michal Juha, hlavní architekti ateliéru Domy Architects, získali za přestavbu areálu Port 1560 v Českém Krumlově ocenění Stavba roku 2024. Nyní bývalým pivovarem v historickém centru...
Literární festival ProtimluvFest 2025 letos zkoumá téma hranic
Letošní ročník literárního festivalu ProtimluvFest představí v Ostravě díla desítky autorů z Česka, Polska, Slovenska a Maďarska. Chystají se autorská čtení i...
Ještě včera upravená zeleň trávníku v tomto parku svítila krásně zelenou barvou a dnes se již na ní usadila jinovatka jako připomínka, že chladné dny se přibližují.
V Praze klesají ceny plynu i elektřiny, teplo zdražuje. Emisní povolenky budí obavy
Dny se krátí, rtuť teploměrů klesá a opět nastává energeticky náročné období, ve kterém budou Pražané více svítit a topit. Dobrou zprávou pro většinu z nich nicméně je, že jim jak plyn, tak elektřina...
Oslavany už se na dostavbu elektrárny v Dukovanech chystají několik let
Na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany se nedaleké Oslavany na Brněnsku připravují několik let. Ještě před koncem letošního roku se začnou kolaudovat první...
Ranní požár v Letovicích na Blanensku způsobil dvoumilionovou škodu
Dvoumilionovou škodu způsobil ranní požár přístavku u rodinného domu na okraji Letovic na Blanensku. Plameny prakticky zničily budovu na ploše přibližně 70...
Hasiči evakuovali 35 lidí z ubytovny v Zábřehu, tři lidé se nadýchali zplodin
Hasiči dnes nad ránem museli evakuovat 35 lidí z ubytovny v Zábřehu na Šumpersku. Hořel tam odpadkový koš a další materiál, který způsobil zakouření velké...
Trochu mě unavuje, jak jsou lidé schopni civět, říká zpěvačka Binková
Zpěvačka Anežka Binková s kořeny na Třebíčsku vydala v pátek 17. října své první pětipísničkové hudební album Buď, žij, miluj. Zpěvačka vešla ve známost svou úspěšnou účastí v televizní soutěži Česko...