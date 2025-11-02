Kristovo vzkříšení podle Bible nastalo tři dny po ukřižování. Herec a režisér Mel Gibson čekal po Umučení Krista dvě dekády a pro chystané pokračování The Resurrection of the Christ musel přeobsadit Ježíšova představitele. Finský herec Jaakko Ohtonen vstane z mrtvých rovnou ve dvou filmech, jejichž společný rozpočet se dle webu Deadline vyšplhá na dvě stě milionů dolarů.
Gibsonův dosud nejdražší film, historické Statečné srdce, přišel se zohledněním inflace na sto padesát tři milionů dolarů.
Od zatracení k filmovému spasení
Kontroverzní i uznávaný evangelický výklad z roku 2004 si herecká hvězda Smrtonosné zbraně financovala sama a chytře ho promovala prostřednictvím církevních kongregací. Umučení Krista vydělalo přes šest set milionů dolarů a o splatterové krvavé lázni pod Ježíšovým zbičovaným tělem mluvil celý svět. Gibson si od té doby sám prošel uměleckým zatracením a veřejnou diskreditací, přesto jej znovu nominovali na Oscara za protiválečné heroické drama Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. Naposledy zrežíroval béčkový vzdušný thriller Flight Risk s Markem Wahlbergem, po němž ani pes neštěkl.
Návrat s podporou Hollywoodu
Kristův filmový comeback ale pozornost zaručeně upoutá a devětašedesátiletý tvůrce se může opřít o produkční a distribuční pokrytí studiem Lionsgate, které na biblickém eposu a největším příběhu našich dějin šetřit nebude. Na každý snímek dle webu Deadline padne sto milionů dolarů, takže Ježíš ve dvou propojených filmech překoná i režisérův dosud nejdražší projekt, oscarové Statečné srdce. Paramount roku 1995 na skotské povstání Williama Wallace uvolnil přibližně sedmdesát milionů dolarů, což v současné době s inflací činí víc než dvojnásobek. Umučení Krista stálo střídmých třicet milionů (nyní padesát jedna), Apocalypto si vyžádalo čtyřicet milionů (šedesát čtyři), Hacksaw Ridge před devíti lety rovněž čtyřicet milionů a loňský Flight Risk stál jen dvacet pět milionů.
Epické vize plné andělů a démonů
Gibson tedy po třiceti letech operuje s blockbusterovým rozpočtem, a přestože o scénáři z pera Gibsona a Randalla Wallace (Statečné srdce) nic nevíme, pomalu se potvrzují zvěsti o kolosálním religiózním tripu. Deadline zmiňuje mimořádně ambiciózní vizi, která obsáhne pád andělů z nebes i Kristův sestup do pekla jako součást jeho duchovní cesty. Zdroje hovoří o bitvách mezi anděly a démony a střetech sil dobra a zla v jiných sférách, takže Gibson si v seriózně míněném velkofilmu zahraje na Larse von Triera s estetikou Petra Paula Rubense a jiných malířů, kteří v minulosti zachycovali pád andělů či souboje s Luciferem, často na motivy Miltonova Ztraceného ráje.
Dvoudílný epos za dva roky
První část dvoudílné epiky The Resurrection of the Christ v kinech uvidíme v březnu 2027 a druhý díl bude následovat už v květnu po necelých dvou měsících. Gibson své zřejmě definitivní autorské dílo pojme jako spirituální očistu překypující ikonografií, tak snad z toho nevzejde jen rozháraný efektní očistec. Zajímá vás vůbec výsledek?
