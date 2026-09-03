Hrdinové nového filmu legendárního Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám stáčí oči k noční obloze, kde podle mnohých kritiků dřímají někdejší superschopnosti režiséra Vetřelce či Blade Runnera. Bloumání postapokalyptickou krajinou s Jacobem Elordim, Margaret Qualley či Joshem Brolinem především zahraniční recenzenty nenadchlo, ale co je horší, diváci o něm snad vůbec nevědí. Film za nejméně 80 milionů dolarů v zámoří otevřel za osm milionů až na pátém místě a osmaosmdesátiletý Scott si připisuje jeden z nejhorších filmových startů své kariéry, který k maratonskému kasovnímu běhu určitě nepovede.
Připravil Scott na diváky léčku?
„Snímek nejen vzdoruje představám o tom, jaká by měla být Scottova tvorba, ale stále diváka překvapuje tím, jak své vyprávění vede. Přestože podvrací určité vzorce, pracuje s různými poetikami, které se k sobě hodí. Koneckonců postapokalyptické sci-fi je žánr, který snese konvence westernu, military, meditativního dramatu či hororu. Vzhlížet ke hvězdám všechny tyto konvence zahrnuje, a to tak, že jedna druhou neruší, jen hrdinům i divákovi ukáže rozsah světa, v němž se snímek odehrává,“ konstatuje ve své poměrně pochvalné recenzi redaktor Kinoboxu Filip Šula. Z jeho slov přitom lze vyčíst léčku, kterou adaptace stejnojmenného románu Petera Hellera klade nejen před „běžné“ publikum, které se u nového Scotta s atraktivním žánrovým podhoubím chce primárně pobavit.
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Řada zahraničních kritiků v úvodní vlně 164 recenzí, které na Rotten Tomatoes ukazují palec nahoru pouze u 41 procent, žehrá právě na vypravěčské a tonální výkyvy, jež dávají dohromady nesourodý slepenec nejméně tří různých filmů. Ty jsou navíc podle Karla Quinna ze Sydney Morning Herald silně inspirovány kanonickými díly a „diváci se zkušenostmi s Walking Dead, The Last of Us nebo sérií 28 dní poté snadno rozpoznají mnoho zdejších témat“.
Úspěch, nebo propadák?
Na druhou stranu, pokud se poddáte skutečnosti, že „srdcem filmu je navzdory krvavým střetům s divokými nájezdníky znovunabytí důvěry, vyrovnávání se se smutkem a také důležitost vakcín“, jak si všímá pozitivní recenze v The New Yorker, můžete v sentimentálním melodramatu s dechberoucí, často panoramatickou kamerou Erika Messerschmidta najít zalíbení.
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Zámořský otvírák za osm milionů dolarů řadí Vzhlížet ke hvězdám mezi nejslabší Scottovy premiéry v tomto století. Tvůrce nesporných hitů jako Hannibal, Gladiátor nebo Marťan se před pěti lety pořádně spálil s historickým Posledním soubojem, který v dozvucích nejtvrdší pandemie v Severní Americe otevřel pod pěti miliony dolarů – vysloužil si alespoň skvělé recenze, ale v Disneyho 20th Century Studios, kde vyslali do kin i aktuální postapo, přesto ztratili desítky milionů dolarů.
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Ještě horší zaoceánský start měla feel-good romance Dobrý ročník, která po celém světě vydělala jen 42 milionů dolarů i navzdory star-power Russella Crowea, a přes osm milionů se za první víkend svého uvedení nedostaly ani režisérovy thrillery Konzultant a Všechny prachy světa.
V hlavě už jsou velké plány
Vzhlížet ke hvězdám míří ke dnu také globálně; film totiž za první víkend celkem utržil necelých 20 milionů dolarů. Překoná tak zmíněný Poslední duel, který to před pěti lety dotáhl na pouhých 30 milionů, ale důstojné blockbusterové skóre druhého Gladiátora je v nedohlednu. Jasný finanční propadák výrazně zaostal i za Odysseou, která ve svém sedmém týdnu zvýšila celkové příjmy na 1,52 miliardy dolarů, za nedostižným Spider-Manem, který už překonal Titanic, a také za rodinnou premiérou Kojot vrací úder.
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Ridley Scott nicméně nevěší hlavu, naopak v ní nosí plány konkurující těm nejmladším raketovým talentům. Režisér především šokoval tvrzením, že nakonec se přece jen kreativně ujme pokračování hitu Vetřelec: Romulus, které propojí s vlastními prequely vyprávějícími příběh androida Davida (Michael Fassbender). Vedle toho si brousí zuby na adaptaci Ostrova pokladů a nazývá se influencerem – to je ve filmové terminologii jistě pravda, ale věrní sledující mu nyní dost ubývají.