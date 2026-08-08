Vedra mohou být během menopauzy náročnější než dříve. Návaly horka se objevují nečekaně a v kombinaci s cestováním, dlouhými procházkami nebo pobytem v přeplněných prostorách mohou narušit jinak příjemný den. Kvůli tomu se však nemusíte vyhýbat letní dovolené nebo omezovat své plány. Pomůže spíše chytré plánování – výlety naplánovat na ranní nebo pozdější odpolední hodiny, mít po ruce dostatek tekutin, volit lehké oblečení z přírodních materiálů a dopřát si během dne více přestávek. Dovolená není závod, kde je potřeba stihnout všechno!
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Když tělo v noci odpočívá jinak
Dovolená bývá spojovaná s odpočinkem, ale právě změna prostředí může být pro ženy v menopauze někdy náročnější. Noční pocení, častější probouzení nebo citlivost na teplotu mohou způsobit, že spánek není tak kvalitní jako dříve. K tomu se přidává nové prostředí hotelu, jinak měkká postel, nebo třeba klimatizace. Pomoci může vytvořit si i na dovolené malé rituály, které tělu signalizují čas odpočinku. Dobře vyvětraný pokoj, pohodlné a prodyšné oblečení na spaní, omezení alkoholu nebo chvíle klidu bez obrazovek před usnutím mohou udělat velký rozdíl.
Intimní pohodlí je základ
Menopauza ovlivňuje mnoho oblastí života, včetně intimity. Hormonální změny mohou způsobit větší citlivost nebo vaginální suchost, která může být nepříjemná nejen doma, ale i během dovolené. Změna klimatu, delší cestování, koupání v bazénu nebo moři a narušení běžného režimu mohou tyto obtíže ještě zvýraznit. Pokud řešíte nepříjemný pocit suchosti nebo diskomfort při intimních chvílích, vsaďte na pomocníka jménem lubrikační gel. V české společnosti je však z nějakého důvodu téma lubrikantů stále velmi tabuizované. „Lubrikační gel je stále zbytečně opředený určitým tabu. Přitom nejde o známku toho, že je něco špatně, ale o běžnou pomůcku, která může ženám pomoci zvýšit komfort a užít si intimitu bez obav. Stejně jako pečujeme o jiné oblasti svého zdraví, můžeme pečovat i o své intimní pohodlí,“ vysvětluje sexuolog a gynekolog Luděk Fiala z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
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Navíc dle studie Durex Global Sex Survey 2025, které se zúčastnilo bezmála pět tisíc lidí, z ČR pak 218 osob, jsou Češi stále nejméně přesvědčeni o potřebě lubrikantů – za zbytečné je považuje 36 % respondentů, více než v jakékoli jiné sledované evropské zemi.
Největší problém ale vidíme u žen po padesátce, které kvůli menopauze a menší sexuální aktivitě úplně přestávají docházet na kontroly.
Iva Kinkorová Luňáčková, vedoucí lékařka úseku gynekologické cytologie Bioptické laboratoře v Plzni
Dovolená jako připomínka péče o sebe
Dovolená je často chvíle, kdy se ženy zastaví a věnují více pozornosti samy sobě. Kromě balení kufru, plánování výletů nebo péče o pleť je ale dobré myslet i na něco, co se do žádného zavazadla nevejde – na dlouhodobou péči o vlastní zdraví. Ženy po menopauze s méně aktivním sexuálním životem si velmi často myslí, že jsou „z obliga“ a podceňují prevenci u gynekologa. „Na gynekologii často chodí především mladé, sexuálně aktivní ženy. Největší problém ale vidíme u žen po padesátce, které kvůli menopauze a menší sexuální aktivitě úplně přestávají docházet na kontroly. A to je zásadní chyba – právě ony patří k nejrizikovější skupině,“ upozorňuje Iva Kinkorová Luňáčková, vedoucí lékařka úseku gynekologické cytologie Bioptické laboratoře v Plzni.