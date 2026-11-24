S přibývajícím věkem se ženský organismus mění. Kolem padesátky většina žen prochází menopauzou, při které klesá hladina estrogenu. Ten ale neovlivňuje pouze reprodukční orgány, nýbrž také srdce, cévy, kosti či metabolismus. Přidávají se i zdravotní problémy související s věkem a životním stylem. Některé změny jsou přirozené, jiné mohou signalizovat vážnější onemocnění. Proto je důležité věnovat svému zdraví větší pozornost než dříve.
Menopauza a její projevy
Návaly horka, noční pocení, nespavost, bušení srdce, podrážděnost či změny nálad. To jsou typické projevy přechodu, které však každá žena prožívá jinak. První příznaky se mohou objevit už několik let před poslední menstruací, celé období hormonálních změn přitom trvá průměrně čtyři až osm let. „Někdo je na hormonální změny vnímavější. U někoho bývají změny postupné, u někoho zase bouřlivé. Mít v menopauze potíže rozhodně není nutnost,“ říká gynekoložka Alena Mikovcová z Nemocnice Slaný. Pomáhá zdravý životní styl, pohyb, dostatek spánku a omezení alkoholu. Při výraznějších obtížích může gynekolog doporučit hormonální léčbu, která však není vhodná vždy.
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Srdce a cévy v ohrožení
Po menopauze se zvyšuje riziko srdečně-cévních onemocnění. Mění se hladiny cholesterolu, krevní tlak, citlivost na inzulin i rozložení tělesného tuku. Tuk se častěji ukládá v oblasti břicha, což může zvyšovat riziko cukrovky, infarktu nebo mozkové mrtvice. Podle mezinárodní studie z roku 2026, která sledovala přes 111 tisíc žen, měly ženy s předčasnou menopauzou před čtyřicítkou o 27 procent vyšší riziko závažných srdečně-cévních příhod než ty s menopauzou v obvyklém věku. Důležité jsou proto pravidelné kontroly tlaku, cholesterolu a cukru v krvi, udržování zdravé hmotnosti a dostatek pohybu. Opakovanou dušnost, bušení srdce či neobvyklou únavu není radno podceňovat.
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Riziko rakoviny roste
S věkem se zvyšuje také riziko nádorových onemocnění. U žen jde především o rakovinu prsu, ale také tlustého střeva či plic. V Česku lékaři každoročně diagnostikují přibližně osm tisíc nových případů rakoviny prsu, kolem 1 700 žen na toto onemocnění ročně zemře. Ohrožené přitom nejsou pouze ženy s dědičnými dispozicemi. Podle Světové zdravotnické organizace vzniká přibližně 80 procent případů u žen bez jiného známého specifického rizikového faktoru kromě věku a pohlaví. Významnou roli hraje také obezita po menopauze, kouření nebo konzumace alkoholu. „Pokud bych měla pacientce vybrat jediný modifikovatelný hormonální faktor, byl by to často právě BMI,“ upozorňuje onkoložka Petra Tesařová z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zásadní je pravidelný mamografický screening, který dokáže zachytit nádor ještě předtím, než je hmatný.
Kosti a klouby
Osteoporóza neboli řídnutí kostí je také typickým neduhem žen po 50, který souvisí s menopauzou. Vlivem úbytku estrogenu se kostní hmota odbourává rychleji a kosti ztrácejí pevnost. Nemoc dlouho nebolí a často se projeví až zlomeninou, například zápěstí, obratle nebo krčku stehenní kosti. V letech 2023 až 2025 lékaři v rámci programu časného záchytu odhalili osteoporózu u více než 85 tisíc lidí. „Čím dříve osteoporózu odhalíme, tím větší máme šanci předejít zlomeninám a jejich závažným následkům,“ říká docent Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Ženy také častěji trápí bolesti zad, svalů a kloubů.
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Intimní potíže a únik moči
S věkem se objevuje také suchost poševní sliznice, bolest při sexu nebo inkontinence, tedy samovolný únik moči. Ten může nastat například při smíchu, kašli, kýchání nebo fyzické námaze. Důvodem bývá oslabení či nesprávná funkce svalů pánevního dna, vliv mohou mít také prodělané porody, nadváha a hormonální změny. Potíže mohou výrazně ovlivnit partnerský i společenský život. Přesto se za ně řada žen stydí a lékaře nevyhledá. Problém ale není nutné trpně snášet. Pomoci může cílená fyzioterapie pánevního dna, lubrikační přípravky nebo lokální hormonální léčba doporučená gynekologem.
Zrak, pleť a vlasy
Po padesátce se může zhoršovat vidění, především na blízko. Hormonální změny navíc ovlivňují kvalitu slzného filmu, což způsobuje pálení, řezání a kolísání vidění. Častěji se objevuje syndrom suchého oka. Pokud potíže trvají či se zhoršují, je vhodné vyšetření očním lékařem. Změny se projevují také na vzhledu. Pleť ztrácí pružnost a schopnost zadržovat vodu, vlasy řídnou, ztrácejí lesk a nehty se častěji lámou. Příčinou je mimo jiné snížená tvorba kolagenu.