Menšík vs. Zverev v TV: Kdy a kde sledovat semifinále Roland Garros 2026

Marek Hýř
David Halatka
Marek Hýř, David Halatka
Sport   8:38
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Český tenis má po dlouhé době svého mužského semifinalistu na Roland Garros. Dvacetiletý Jakub Menšík si po skvělém výkonu proti Joaovi Fonsecovi zahraje v Paříži o postup do grandslamového finále. Jeho soupeřem bude německá hvězda Alexander Zverev.

Jakub Menšík hraje bekhend v daviscupové kvalifikaci proti Izraeli. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Semifinálový duel mužské dvouhry na Roland Garros 2026 je na programu v pátek 5. června 2026. Menšík se se Zverevem utká v odpoledním programu na centrálním kurtu Philippa Chatriera. Utkání by mělo začít ve 14:30.

Kde sledovat Roland Garros živě v TV?

  • Zápasy na pařížské antuce má ve své nabídce stanice Eurosport i její streamovací služba HBO Max.
  • Stanice je dostupná u těchto poskytovatelů:
    • Pecka TV
    • Telly
    • Magenta TV
    • Vodafone TV
    • Oneplay
  • Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování bývá minimální požadovaný obrat na účtu.

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Menšík píše historii, gratulovala mu i Slavia

Rodák z Prostějova postoupil do svého prvního grandslamového semifinále po výhře nad brazilským talentem Joãem Fonsecou. Stal se prvním českým semifinalistou Roland Garros od roku 2010, kdy se mezi nejlepší čtyřku dostal Tomáš Berdych.

Soupeřem Menšíka je Alexander Zverev, světový hráč číslo tři a turnajová dvojka. Patří k nejlepším antukářům současnosti a v Paříži si semifinále zahraje už popáté. Němec došel na Roland Garros v minulosti i do finále a proti Menšíkovi, který je nasazeným hráčem číslo 26, bude papírovým favoritem. Český mladík ale už letos několikrát ukázal, že se velkých jmen nebojí.

Mimochodem, k postupu do semifinále Roland Garros pogratulovala Menšíkovi i fotbalová Slavia. Viz příspěvek níže.

slaviapraha

Kuba Menšík v semifinále @rolandgarros

Premiérová účast dvacetiletého českého tenisty a slávisty v semifinále nejslavnějšího antukového turnaje na světě!

Gratulujeme!

2. června 2026 v 23:28, příspěvek archivován: 3. června 2026 v 11:14
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