Nejprve se zastavme u příběhu, kde se potkaly dvě západočeské srdcovky. Plzeňský Prazdroj totiž pravidelně spolupracuje s minipivovary. Tentokrát si potykal s rodinným pivovarem The Barn Beer co. z Druztové u Plzně a vzniklo pivo Pacifik IPA s názvem Sehraný.
„Spojení s Plzeňským Prazdrojem není náhodné. Můj táta, Vladimír Vili Ilgner, v Plzni začínal svou pivovarnickou dráhu. Pracoval na různých pozicích, nasbíral zkušenosti, které pak přenesl do vlastního pivovaru. Já jsem jako kluk trávil čas ve sklepích Prazdroje, když jsem tátu navštěvoval v#práci,“ vzpomíná sládek Honza Ilgner, zakladatel a hlavní tvář rodinného pivovaru The Barn Beer co.
V hospodách po celé republice bude speciál Sehraný k dostání od září v rámci programu Speciály z Prazdroje. Slavnostní naražení proběhne třeba také 10. září v pražském Pultu.
Experimenty z elektrárny
Plzeň dala vzniknout i dalšímu příběhu. Ten své první řádky začal psát v budově bývalé elektrocentrály. Letos pivovar Elektrárna slaví půlkulatiny. „Během pěti let existence jsme uvařili více než padesát druhů piv a s radostí jsme experimentovali – od použití nejrůznějších druhů koření či ovoce až po zrání v sudech po víně a whisky,“ rekapituluje ředitel pivovaru Michal Škoda.
Elektrárna slaví pětiletku stylově. Na počest „jubilea“ vznikl výroční speciál Cheers2Five APA. Ten bude k dostání v plechovkách v Dárkové prodejně Plzeňského Prazdroje a v Pivotéce v Pivovarském muzeu. Na čepu pak speciál nabídnou vybrané podniky v Plzni, v Praze a na Moravě.
Z Nelahozevsi až na Měsíc
Elektrárna je velmi aktivní pivovar. Což zřejmě tuší i fanoušci vážné hudby. Právě dnes je slavnostně otevřen Rodný dům Antonína Dvořáka. Interaktivní muzeum v Nelahozevsi je navíc také místem, kde je možné zakoupit pivo Dvořákova 9. Speciál vznikl i díky Lence Strakové, tedy vrchní sládkové zmiňovaného pivovaru. Název piva odkazuje na 9. symfonii „Z Nového světa“, která se díky Neilu Armstrongovi dostala až na Měsíc.