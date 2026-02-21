Jak byste zhodnotil letošní sezonu kluzišť?
Letošní sezonu hodnotíme jako velmi kladnou. I přesto, že lidé měli možnost bruslit také na zamrzlých rybnících, byl o městská kluziště velký zájem. Ukázalo se, že veřejnost oceňuje nejen kvalitu ledu a zázemí, ale i doprovodný program, který kluziště nabízejí.
Zamrzlé rybníky letos lidem nabídly alternativu. Projevilo se to na návštěvnosti?
Přírodní led vnímáme jako přirozený doplněk zimních aktivit. Městská kluziště však nabízejí vyšší komfort – kvalitně upravovaný led, zázemí a možnost zapůjčení profesionálních bruslí značky CCM. Právě tato kombinace služeb je pro řadu návštěvníků rozhodující, a proto zůstala návštěvnost kluzišť na velmi dobré úrovni.
Co považujete za největší přínos letošní sezony?
Za významný přínos letošní sezony považujeme systematické rozšíření doprovodného programu. Kluziště už nejsou jen plochou pro volné bruslení, ale díky spolupráci s HC Sparta Praha se stala místem aktivního městského života pro děti i dospělé. Nic z toho by nebylo možné bez klíčové podpory Nadačního fondu Kaprain, Nadačního fondu HC Sparta Praha, deníku Metro a rádia Impuls, kterým patří velké díky. Mimo to jsme nabídli cílené programy ve spojení s Foxcamp clubem. Celkově všechny aktivity přirozeně rozšířily využití kluzišť a podpořily jejich vnímání jako otevřeného prostoru pro sport a volnočasové využití.
Jaký význam mají podle vás tyto doprovodné aktivity?
Doprovodné aktivity jako sparťanská škola bruslení či bruslení s maskoty a hráči Sparty dávají kluzištím další rozměr. Nejde jen o samotné bruslení, ale o celkový zážitek na ledě. Děti si sport vyzkouší přirozenou a zábavnou formou, rodiče vidí smysluplně strávený čas a celé kluziště tak funguje jako místo, kde se lidé rádi potkávají. Právě tímto směrem chceme kluziště dál rozvíjet i v dalších sezonách.
Chystáte do budoucna nějaké novinky?
Určitě ano. Některé novinky si zatím necháme pro sebe, ale už teď můžeme pozvat na atraktivní mládežnické derby mezi HC Sparta Praha a HC Slavia Praha, které se uskuteční 25. února 2026 od 16:00 na kluzišti Nábřeží na pražském Smíchově. Zároveň chceme dál rozvíjet spolupráci se sportovními kluby a navazovat na osvědčené programy, které kluzištím dávají širší využití. Cílem zůstává, aby kluziště nebyla jen místem pro bruslení, ale přirozeným zimním prostorem pro sport a setkávání.