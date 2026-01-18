Na pozadí sluncem vyběleného Los Angeles se odehrává příběh filmu Cesta zločinu o nepolapitelném zloději (herecký představitel komiksového Thora Chris Hemsworth), jehož riskantní loupeže na ikonické dálnici 101 zmátly policii. Když se rozhodne pro loupež svého života s nadějí, že to bude jeho poslední kšeft, jeho cesta se zkříží s cestou pojišťovací makléřky (Halle Berry), která sama stojí na vlastní životní křižovatce, a donutí je to ke spolupráci.
Riskantní operace
Odhodlaný detektiv (hraje ho další herec spojený s komiksovou postavou – Mark Ruffalo) se rozhodne případ vyřešit a odhodlává se k riskantní operaci, která ještě více zvyšuje sázky na to, jak to dopadne. Čím více se blíží loupež v hodnotě několika milionů dolarů, hranice mezi lovcem a lovnou zvěří se začíná stírat a všichni tři jsou nuceni čelit následkům svých rozhodnutí – a uvědomit si, že není cesty zpět.
Upoutávky k filmu zatím nabízejí spíš obrys než jasný obraz výsledku. Skutečný tvar ukáže až kino.