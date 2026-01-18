Městské thrillery z kin v posledních letech téměř zmizely. Měla by to napravit novinka Cesty zločinu

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  16:41
Do kin míří thriller s Thorem a Hulkem. Thriller Cesty zločinu si svou premiéru odbude zhruba v polovině února. O čem blížící se novinka pojednává?
Chris Hemsworth ztvárňuje ve filmu Cesty zločinu nepolapitelného zloděje. | foto: FALCON

Na pozadí sluncem vyběleného Los Angeles se odehrává příběh filmu Cesta zločinu o nepolapitelném zloději (herecký představitel komiksového Thora Chris Hemsworth), jehož riskantní loupeže na ikonické dálnici 101 zmátly policii. Když se rozhodne pro loupež svého života s nadějí, že to bude jeho poslední kšeft, jeho cesta se zkříží s cestou pojišťovací makléřky (Halle Berry), která sama stojí na vlastní životní křižovatce, a donutí je to ke spolupráci.

Riskantní operace

Odhodlaný detektiv (hraje ho další herec spojený s komiksovou postavou – Mark Ruffalo) se rozhodne případ vyřešit a odhodlává se k riskantní operaci, která ještě více zvyšuje sázky na to, jak to dopadne. Čím více se blíží loupež v hodnotě několika milionů dolarů, hranice mezi lovcem a lovnou zvěří se začíná stírat a všichni tři jsou nuceni čelit následkům svých rozhodnutí – a uvědomit si, že není cesty zpět.

Upoutávky k filmu zatím nabízejí spíš obrys než jasný obraz výsledku. Skutečný tvar ukáže až kino.

Po nehodě dvou aut stojí na Plzeňsku provoz na D5 na 98. kilometru na Prahu

ilustrační snímek

Po nehodě dodávky a cisterny je na Plzeňsku zastaven provoz na dálnici D5 na 98. kilometru ve směru na Prahu. Objížďka je mezi 93. a 100. kilometrem,...

Flora

Flora

Stanice metra Flora se připravuje na velkou opravu.

Olšanské náměstí

Olšanské náměstí

Až do konce února 2026 tramvaje a autobusy jezdí v Praze podle „poloprázdninových“ jízdních řádů s delšími intervaly. Provoz metra omezen není kvůli stížnostem cestujících z uplynulých let.

Policie na D2 pronásledovala řidiče, u Hustopečí najel do zátarasu

ilustrační snímek

Policisté dnes na dálnici D2 pronásledovali auto, jehož řidič nereagoval na výzvy a odmítal zastavit. Kolem poledne najel do zátarasu u Hustopečí na...

Starostrašnická ulice

Starostrašnická ulice

Legendární oblíbený obchod Expert Elektro na Starostrašnické ulici v Praze 10-Strašnicích končí. Lidé sem chodili několik desetiletí nakupovat různé elektrické spotřebiče.

V lomu na Brněnsku se utopil člověk, nejspíš chtěl plavat pod ledem

ilustrační snímek

V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se dnes dopoledne utopil plavec. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš...

Starostrašnická ulice

Starostrašnická ulice

Tramvaj Škoda 52T na Starostrašnické ulici v Praze 10-Strašnicích. Vůz evidenčního čísla 9520 je z Vozovny Hloubětín a byl vyroben roku 2025.

Zvuková výstava Více-než-lidská-agora. Studenti UMPRUM se se svými pracemi nastěhovali do Mikulandské

Na střeše Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici.

Hlavní budova Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) na náměstí Jana Palacha se nyní rekonstruuje. To ale neznamená, že by zájemci měli být letos ochuzeni o výstavy místních studentů. Naopak....

Letiště Václava Havla Praha

Letiště Václava Havla Praha

Sledování on line přenosu z Letiště Václava Havla Praha. K vidění byl Airbus A380 dopravce Emirates, který přiletěl z Dubaje. Stroj registrace A6-EUQ byl vyroben v roce 2016.

vydáno 18. ledna 2026  14:56

kousek od stanice Hradčanská

kousek od stanice Hradčanská

Ochrana před mrazem

