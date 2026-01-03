Důvod je prostý: u většiny velkých rojů nám nebude svítit Měsíc, takže obloha bude dokonale černá. To umožní spatřit i ty nejslabší meteory, které jindy zanikají v šedi oblohy.
Srpnový král: Perseidy v absolutní tmě
Nejoblíbenějším rojem jsou srpnové Perseidy. V roce 2026 nastane jejich maximum v noci z 12. na 13. srpna. Protože bude Měsíc v novu, uvidíme i ty nejmenší záblesky. Za hodinu jich může přeletět až 80. Je to nejlepší příležitost za poslední dvě dekády!
„Perseidy jsou známé tím, že v době maxima může na obloze zazářit i velmi jasný meteor. V takovém případě sledujeme zánik až několikacentimetrového ledo-prachového fragmentu komety Swift-Tuttle. Vzácně může zazářit i tzv. bolid, tedy meteor jasnější než planeta Venuše. Po jeho průletu je několik minut pozorovatelná zářící stopa, která se vlivem větrných poryvů postupně zdeformuje,“ prozradil Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
Jaro a podzim: Od Lyrid po Leonidy
Než přijde srpen, čekají nás jarní probuzení, a rok zakončíme rychlými „stříbřitými nitkami“.
- Lyridy (22.–23. dubna): První jarní roj. Měsíc zapadá před půlnocí, takže ranní hodiny proběhnou v naprosté tmě. Jsou známé svými svítícími stopami.
- Eta Aquaridy (5.–6. května): Pozůstatek Halleyovy komety. Nejlepší je vyhlížet je mezi 2:00 a 4:00 ráno, kdy už Měsíc zapadne a radiant stoupá nad obzor.
- Orionidy (21.–22. října): Další pozdrav od Halleyovy komety, letos ale budou mít smůlu. Měsíc v úplňku většinu meteorů „vymaže“.
- Leonidy (17.–18. listopadu): Extrémně rychlé meteory. Podmínky budou vynikající – Měsíc zapadne o půlnoci a druhá polovina noci nabídne úchvatné divadlo.
|Roj
|Maximum (noc)
|Měsíc v roce 2026
|Vyplatí se sledovat?
|Kvadrantidy
|3. ledna
|Krátce po úplňku
|Spíše ne
|Lyridy
|22. dubna
|Zapadá před půlnocí
|Ano, ranní tma
|Eta Aquaridy
|5. května
|Zapadá kolem 2:00
|Ano, nad ránem
|Perseidy
|12. srpna
|Novoluní
|Rozhodně ano
|Orionidy
|21. října
|Téměř v úplňku
|Spíše ne
|Leonidy
|17. listopadu
|Zapadá o půlnoci
|Ano, po půlnoci
|Geminidy
|13. prosince
|Jen úzký srpek
|Ano, nejhustší roj
Prosincové finále: Geminidy
Rok zakončí vizuálně nejhustší roj – Geminidy. V noci ze 13. na 14. prosince může spadnout až 130 meteorů za hodinu. Měsíc ve fázi úzkého srpku zapadne brzy večer, takže podmínky budou téměř ideální. Pokud bude jasná obloha, půjde o pohádkový zážitek nad zasněženou krajinou.
Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj Geminid
Tři rady pro úspěšné pozorování:
- Utečte z města: Světla lamp meteory zneviditelňují. Jeďte tam, kde je tma (hory, venkov).
- Schovejte mobil: Adaptace očí na tmu trvá 20 minut. Jeden pohled do svítícího mobilu a neuvidíte nic.
- Lehněte si: Nejlepší je pozorovat vleže, ať už na karimatce, nebo na lehátku, a dívat se přímo nad sebe. Nepotřebujete žádný dalekohled!