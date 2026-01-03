Čeká nás rok padajících hvězd. Přinášíme kalendář meteorických rojů 2026

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  7:14
Pokud si rádi něco přejete při pohledu na padající hvězdu, rok 2026 bude váš. Astronomové hlásí, že nás čeká jeden z nejlepších roků pro pozorování meteorů za poslední desetiletí. Například v srpnu 2026 uvidíme nejvíc meteorů za poslední dvě dekády.
Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj Geminid vrcholí za příznivých podmínek. O víkendové noci zazáří až 1000 meteorů. | foto: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

Perseidy v Brně (2025)
Lyridy (2023)
Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...
Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...
7 fotografií

Důvod je prostý: u většiny velkých rojů nám nebude svítit Měsíc, takže obloha bude dokonale černá. To umožní spatřit i ty nejslabší meteory, které jindy zanikají v šedi oblohy.

Srpnový král: Perseidy v absolutní tmě

Nejoblíbenějším rojem jsou srpnové Perseidy. V roce 2026 nastane jejich maximum v noci z 12. na 13. srpna. Protože bude Měsíc v novu, uvidíme i ty nejmenší záblesky. Za hodinu jich může přeletět až 80. Je to nejlepší příležitost za poslední dvě dekády!

Perseidy

„Perseidy jsou známé tím, že v době maxima může na obloze zazářit i velmi jasný meteor. V takovém případě sledujeme zánik až několikacentimetrového ledo-prachového fragmentu komety Swift-Tuttle. Vzácně může zazářit i tzv. bolid, tedy meteor jasnější než planeta Venuše. Po jeho průletu je několik minut pozorovatelná zářící stopa, která se vlivem větrných poryvů postupně zdeformuje,“ prozradil Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.

Jaro a podzim: Od Lyrid po Leonidy

Než přijde srpen, čekají nás jarní probuzení, a rok zakončíme rychlými „stříbřitými nitkami“.

  • Lyridy (22.–23. dubna): První jarní roj. Měsíc zapadá před půlnocí, takže ranní hodiny proběhnou v naprosté tmě. Jsou známé svými svítícími stopami.

Lyridy (2023)

  • Eta Aquaridy (5.–6. května): Pozůstatek Halleyovy komety. Nejlepší je vyhlížet je mezi 2:00 a 4:00 ráno, kdy už Měsíc zapadne a radiant stoupá nad obzor.
  • Orionidy (21.–22. října): Další pozdrav od Halleyovy komety, letos ale budou mít smůlu. Měsíc v úplňku většinu meteorů „vymaže“.
  • Leonidy (17.–18. listopadu): Extrémně rychlé meteory. Podmínky budou vynikající – Měsíc zapadne o půlnoci a druhá polovina noci nabídne úchvatné divadlo.
Velký kalendář roku 2026: Kdy vzhlédnout k nebi?
RojMaximum (noc)Měsíc v roce 2026Vyplatí se sledovat?
Kvadrantidy3. lednaKrátce po úplňkuSpíše ne
Lyridy22. dubnaZapadá před půlnocíAno, ranní tma
Eta Aquaridy5. květnaZapadá kolem 2:00Ano, nad ránem
Perseidy12. srpnaNovoluníRozhodně ano
Orionidy21. říjnaTéměř v úplňkuSpíše ne
Leonidy17. listopaduZapadá o půlnociAno, po půlnoci
Geminidy13. prosinceJen úzký srpekAno, nejhustší roj

Prosincové finále: Geminidy

Rok zakončí vizuálně nejhustší roj – Geminidy. V noci ze 13. na 14. prosince může spadnout až 130 meteorů za hodinu. Měsíc ve fázi úzkého srpku zapadne brzy večer, takže podmínky budou téměř ideální. Pokud bude jasná obloha, půjde o pohádkový zážitek nad zasněženou krajinou.

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...
Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj Geminid

Tři rady pro úspěšné pozorování:

  1. Utečte z města: Světla lamp meteory zneviditelňují. Jeďte tam, kde je tma (hory, venkov).
  2. Schovejte mobil: Adaptace očí na tmu trvá 20 minut. Jeden pohled do svítícího mobilu a neuvidíte nic.
  3. Lehněte si: Nejlepší je pozorovat vleže, ať už na karimatce, nebo na lehátku, a dívat se přímo nad sebe. Nepotřebujete žádný dalekohled!

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Biskupství litoměřické chce otevřít biskupskou zahradu a opravit katedrálu

ilustrační snímek

Biskupství litoměřické dokončí do letošního podzimu zateplování Diecézního domu kardinála Trochty, na jehož střeše bude fotovoltaická elektrárna. Do budoucna...

3. ledna 2026  7:55,  aktualizováno  7:55

Inspirace Rakouskem. Správa železnic buduje čekárny přímo na nástupištích

Prosklené budky na nástupištích jsou čekárny, v nichž se cestující mohou...

Cestující na železnici už v současnosti v Přibyslavi využívají nové nádraží. Správa železnic takřka dokončila jeho rekonstrukci. Lidé čekající na vlak mají k dispozici i jednu novinku, která se v...

3. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Na severu Čech mrzne a objevují se sněhové přeháňky, silničáři radí opatrnost

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes ráno mrzne, teploty hlavně v Libereckém kraji klesají až k minus osmi stupňům Celsia, v Ústeckém kraji je naproti tomu většinou jen do...

3. ledna 2026  7:26,  aktualizováno  7:26

Na průtahu Kralup n. V. vznikne kruhový objezd, bude na Lidovém náměstí

ilustrační snímek

Na průtahu Kralup nad Vltavou vznikne letos kruhový objezd, bude na Lidovém náměstí. Půjde o společnou investici Středočeského kraje a města za desítky milionů...

3. ledna 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnice ve Zlínském kraji jsou sjízdné s opatrností, na některých zůstává sníh

ilustrační snímek

Silnice ve Zlínském kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou vlhké, případně mokré po chemickém ošetření. Na některých dopravně méně...

3. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Na některých vozovkách na severu Olomouckého kraje zůstává sníh

ilustrační snímek

Na některých vozovkách na severu Olomouckého kraje zůstávala dnes ráno uježděná, místy i zledovatělá vrstva sněhu. Týká se to především silnic druhé a třetí...

3. ledna 2026  7:16,  aktualizováno  7:16

Digitální Prak ukazuje firmám i úřadům, jak využít technologie v praxi

V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet.

Jak fungují moderní technologie, a které z nich dávají smysl pro firmy či veřejné instituce, lze vyzkoušet v Digitálním Praku v centru Liberce. Praktická ukázková dílna je vybavená testovací výrobní...

3. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní

Vizualizace interiéru připravovaného návštěvnického střediska

Nové návštěvnické centrum v Mezní Louce, rozšíření zážitkového areálu Rysí stezka, rekonstrukci turistické spojnice z Mezní Louky do Mezné, ale také údržbu oblíbených tras chystá Správa národního...

3. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Pernink spustil osvětlený ovál pro běžkaře, chystá i parkoviště a další úpravy

ilustrační snímek

Obec Pernink upravila pro běžkaře zhruba kilometrový okruh s osvětlením. Jde o jedinou možnost na Karlovarsku, jak běžkovat i ve večerních hodinách, řekl ČTK...

3. ledna 2026,  aktualizováno 

Na horách v Královéhradeckém kraji se mohou tvořit sněhové jazyky a závěje

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji dnes v horských oblastech bude ojediněle sněžit nebo budou sněhové přeháňky. Mohou se také tvořit sněhové jazyky a závěje. Vyplývá to...

3. ledna 2026  6:38,  aktualizováno  6:38

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

V Pardubickém kraji se tvoří kvůli silnému větru sněhové jazyky

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji se dnes kvůli silnému a nárazovému větru tvoří sněhové jazyky. Krajští cestáři upozorňují na oblast Skutče, Lanškrouna, Holic, Hlinska a...

3. ledna 2026  6:37,  aktualizováno  6:37

Poražení roku 2025: Podvodník ztratil vilu i miliony, účetní kradla v obci. Stačilo! padlo

Ekonomka z Jindřichova na Šumpersku Jana Baslerova před Okresním soudem v...

Připravili se o střechu nad hlavou a ještě skončili ve vězení. Do něj zamířila i účetní z Jindřichova, která si roky užívala dovolených i luxusu z obecních peněz. Mezi poražené se po volbách zařadilo...

3. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.