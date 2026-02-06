Bude to čvachtat. Do Česka dorazí deštivé dny, předpověď ale místy slibuje i sníh

Marek Hýř
  14:11
Česko čeká sychravý a mokrý víkend. Oblohu zakryjí nízká oblaka, přidají se mlhy a na většině území se objeví déšť. Ve vyšších polohách a postupně i na severu republiky se srážky změní ve sněhové. Kdo o víkendu vyrazí na masopustní veselí, měl by si s sebou vzít i deštník.

Roztocký Masopust se opět po roce probudil k životu. (15. února 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Během noci z pátku na sobotu bude zataženo, místy se vytvoří mlhy. Zpočátku zejména na východě republiky zůstane beze srážek, postupně ale hlavně v jihozápadní polovině Čech začne místy pršet nebo mrholit. Výjimečně mohou být srážky i mrznoucí, nad 1000 metrů pak sněhové. Teploty klesnou na +3 až −1 °C, vítr bude slabý nebo žádný.

Zataženo a mokro

Sobota nabídne typické únorové počasí – zataženo, místy mlhy a občasný déšť či mrholení. Ráno se ojediněle může objevit mrznoucí déšť, který může zkomplikovat dopravu.

Na horách nad 1000 metrů bude sněžit a večer se na severu a severovýchodě začne hranice sněžení postupně snižovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 2 až 6 °C, na jihu Moravy až kolem 8 °C.

Zahájení ZOH 2026: 5 důvodů, proč sledovat slavnostní start olympiády

V neděli déšť vystřídá sníh

Neděle zůstane převážně zatažená až oblačná. Zpočátku se opět mohou objevit mlhy, během dne bude na řadě míst pršet. Už od rána ale bude nad 800 metrů a na severu a severovýchodě i v nižších polohách sněžit.

Odpoledne a večer se sněžení rozšíří na většinu území, na jihu republiky se však pod 400 metry mohou srážky stále objevovat i jako déšť nebo déšť se sněhem.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Denní maxima dosáhnou 2 až 6 °C, na severu a severovýchodě jen kolem 1 °C. Očekávané srážky se budou pohybovat do 5 milimetrů, na severu a severovýchodě může napadnout až 5 centimetrů nového sněhu.

Na masopust si vezměte deštník

K únoru patří i masopustní veselí. Pokud tento víkend vyrážíte za zábavou, nezapomeňte něco nepromokavého. Napříkad Praha nabízí tuto sobotu mix lidových tradic a městského festivalu.

  • Žižkovský masopust (7. února 2026): Již 31. ročník této legendární akce oživí náměstí Jiřího z Poděbrad i park Radost. Těšit se můžete na Lovesong Orchestra a neopakovatelnou sousedskou atmosféru.
  • Karlínský masopust (7. února 2026): Karlínské náměstí provoní frgály a zabijačka, zatímco o hudbu se postará Ivan Hlas trio a Šoulet.
  • Malostranský masopust (14. února 2026): Zažijte masopust v historických kulisách – vydejte se na Malou Stranu. Průvod začíná u hostince U Černého vola a putuje Nerudovou ulicí až na Kampu.

