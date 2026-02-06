Během noci z pátku na sobotu bude zataženo, místy se vytvoří mlhy. Zpočátku zejména na východě republiky zůstane beze srážek, postupně ale hlavně v jihozápadní polovině Čech začne místy pršet nebo mrholit. Výjimečně mohou být srážky i mrznoucí, nad 1000 metrů pak sněhové. Teploty klesnou na +3 až −1 °C, vítr bude slabý nebo žádný.
Zataženo a mokro
Sobota nabídne typické únorové počasí – zataženo, místy mlhy a občasný déšť či mrholení. Ráno se ojediněle může objevit mrznoucí déšť, který může zkomplikovat dopravu.
Na horách nad 1000 metrů bude sněžit a večer se na severu a severovýchodě začne hranice sněžení postupně snižovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 2 až 6 °C, na jihu Moravy až kolem 8 °C.
V neděli déšť vystřídá sníh
Neděle zůstane převážně zatažená až oblačná. Zpočátku se opět mohou objevit mlhy, během dne bude na řadě míst pršet. Už od rána ale bude nad 800 metrů a na severu a severovýchodě i v nižších polohách sněžit.
Odpoledne a večer se sněžení rozšíří na většinu území, na jihu republiky se však pod 400 metry mohou srážky stále objevovat i jako déšť nebo déšť se sněhem.
Denní maxima dosáhnou 2 až 6 °C, na severu a severovýchodě jen kolem 1 °C. Očekávané srážky se budou pohybovat do 5 milimetrů, na severu a severovýchodě může napadnout až 5 centimetrů nového sněhu.
Na masopust si vezměte deštník
K únoru patří i masopustní veselí. Pokud tento víkend vyrážíte za zábavou, nezapomeňte něco nepromokavého. Napříkad Praha nabízí tuto sobotu mix lidových tradic a městského festivalu.