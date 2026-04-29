Mrazivé teploty mohou v následujíích dnech poškodit rozkvetlé ovocné stromy i některé zemědělské plodiny. Riziko jejich pomrznutí je podle meteorologů vysoké.
„Nejníže teploty klesnou v noci na čtvrtek, a to na 0 až −4 °C, v údolích až na −6 °C,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Mrazy se mohou místy objevit také ve středu a v pátek, kdy v údolích teploty klesnou až ke −3 °C.
|
Problém pro zemědělce
Ohrožené jsou zejména rozkvetlé ovocné stromy, ale také vzcházející brambory, cukrová řepa a kvetoucí jahody.
Zahrádkářům meteorologové doporučují zeleninu a nízké rostliny zakrýt světlou netkanou textilií, kterou lze ponechat až do odeznění ranních mrazů. Stromy je možné ošetřit přípravky proti promrznutí. „Ve volné přírodě je v souladu s předpisy a podle aktuální situace možné chránit vegetaci před mrazem také zapálením slámy nebo klestí,“ doplnili meteorologové na sociálních sítích.
