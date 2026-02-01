Teplotní skok se nekoná. Meteorologové ubrali, mrazy a mlhy v Česku zůstanou

Ještě v pátek to vypadalo, že Česko čeká výrazné oteplení a ve středu se teploty vyšplhají až k osmi stupňům Celsia. Meteorologové ale předpověď upravili. Žádný prudký teplotní skok nepřijde, počasí zůstane zimně laděné a spíš nepříjemné.
Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)

Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu budou následující dny ve znamení zatažené oblohy, mlh a teplot jen lehce nad nulou.

Pondělí přinese převážně zataženou až oblačnou oblohu. Ojediněle se objeví slabé sněžení, na Moravě i mrholení, místy dokonce mrznoucí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi −3 a +2 °C, na severovýchodě může být kolem −5 °C.

Mlhy a mrznoucí mrholení

Ani úterý žádné zlepšení nepřinese. Meteorologové očekávají zataženo, místy mrznoucí mlhy a ojediněle slabé sněžení či mrholení. Noční teploty klesnou až k −8 °C, přes den se dostanou maximálně na +2 °C.

Ve středu dorazí srážky na většinu území. Zpočátku se mohou objevit i mrznoucí srážky, postupně přejde déšť ve vyšších polohách ve sníh. Denní maxima se zastaví mezi 0 a 4 °C.

Vrátí se sníh?

  • Podle meteorologů se ve středu s vysokou pravděpodobností objeví srážky na celém území Česka, které budou v severozápadní polovině Čech již od středních poloh, na ostatním území od vyšších až horských poloh ve formě deště se sněhem nebo sněžení.
  • Podle nedělních předpokladů může zejména v severozápadních a západních Čechách v polohách nad 500 m n. m. napadnout do 8 cm nového mokrého těžkého sněhu

Lehké oteplení, ale bez slunce

Ve čtvrtek a pátek teploty mírně vzrostou, většinou na 1 až 6 °C. Počasí ale zůstane převážně zatažené, místy s deštěm, sněhem nebo mrznoucím mrholením. Opět se mohou tvořit mlhy.

