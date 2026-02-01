Podle aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu budou následující dny ve znamení zatažené oblohy, mlh a teplot jen lehce nad nulou.
Pondělí přinese převážně zataženou až oblačnou oblohu. Ojediněle se objeví slabé sněžení, na Moravě i mrholení, místy dokonce mrznoucí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi −3 a +2 °C, na severovýchodě může být kolem −5 °C.
Mlhy a mrznoucí mrholení
Ani úterý žádné zlepšení nepřinese. Meteorologové očekávají zataženo, místy mrznoucí mlhy a ojediněle slabé sněžení či mrholení. Noční teploty klesnou až k −8 °C, přes den se dostanou maximálně na +2 °C.
Ve středu dorazí srážky na většinu území. Zpočátku se mohou objevit i mrznoucí srážky, postupně přejde déšť ve vyšších polohách ve sníh. Denní maxima se zastaví mezi 0 a 4 °C.
Vrátí se sníh?
Lehké oteplení, ale bez slunce
Ve čtvrtek a pátek teploty mírně vzrostou, většinou na 1 až 6 °C. Počasí ale zůstane převážně zatažené, místy s deštěm, sněhem nebo mrznoucím mrholením. Opět se mohou tvořit mlhy.