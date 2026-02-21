Rychlobruslař Metoděj Jílek měl před sebou poslední vystoupení na zimních olympijských hrách 2026. V sobotu se totiž v Miláně postavil na start závodu s hromadným startem – disciplíny, která slibovala drama až do posledních metrů. Devatenáctiletý český reprezentant, který má z her už zlato z desítky a stříbro z pětikilometrové trati, další cenný kov nepřidá.
Jílek pro zisk medaile udělal první úspěšný krok. V semifinálové jízdě vyhrál dva dílčí sprinty. Ve finálové jízdě však pohořeli prakticky všichni favoriti včetně Metoděje Jílka. Ten nakonec závod dokončil na 14. místě. Zvítězil čtyřicetiletý Nizozemec Jorrit Bergsma.
Holanďan odjel brzy po začátku 6 400 metrů dlouhého závodu společně s Dánem Viktorem Haldem Thorupem ze šestnáctičlenného pole a jejich nástup byl nakonec klíčový. Ostatní soupeři včetně Jílka nechali dvojici vybudovat si náskok zhruba půl okruhu a závěrečný spurt byl jen o bronz, který získal domácí Ital Andrea Giovannini. Český reprezentant ve finiši mezi nejlepšími chyběl.
Česká vycházející hvězda zatím dálkových tratí se netajila tím, že hromadný start je extrémně nevyzpytatelný. „Mám šanci na medaili, ale klidně taky můžu skončit patnáctý. Záleží na tom, jak se závod vyvine a jaká rozhodnutí v něm udělám,“ přiznal otevřeně.
Dvě dlouhé jízdy těsně za sebou jako výhoda
Olympijský formát závodu přináší další náročnou výzvu. Ještě před bojem o medaile musí závodníci absolvovat semifinále. Během necelých dvou hodin tak rychlobruslaře čekají hned dvě jízdy na 16 kol. Právě v tom ale Jílek vidí svou výhodu.
„Jsem na to zvyklý z kolečkových závodů. Jako vytrvalci by mi to mělo sedět. Pro sprintery to bude těžší,“ usmál se pětinásobný juniorský mistr světa v in-line bruslení. „Na kolečkách jsme občas závodili celý den, od rána do večera. Takže tenhle formát mi problém nedělá,“ doplnil.
Elitní konkurence a velká jména
O zlato se měla strhnout bitva s absolutní světovou špičkou. Olympijský titul z Pekingu obhajoval Bart Swings, loňským mistrem světa byl domácí Ital Andrea Giovannini. V celkovém hodnocení Světového poháru letos dominoval Nizozemec Jorrit Bergsma, což potvrdil i v tomto závodě.
Velké ambice měla i americká hvězda Jordan Stolz, který už v Miláně vybojoval dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Podle Jílka právě jeho přítomnost může rozhodnout o taktice závodu. „Jordana je skoro nemožné porazit ve finálním sprintu. Myslím si, že závod bude spíš o únicích,“ naznačil český šampion.