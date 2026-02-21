Metoděj Jílek na ZOH: V hromadném startu může vybojovat další medaili

Metoděj Jílek má před sebou poslední olympijskou výzvu. V hromadném startu chce v Miláně navázat na zlato z desítky a stříbro z pětky. Čeká ho ale jeden z nejnevyzpytatelnějších závodů celých her.
Rychlobruslař Metoděj Jílek má dnes před sebou poslední vystoupení na zimních olympijských hrách 2026. V sobotu se totiž v Miláně postaví na start závodu s hromadným startem – disciplíny, která slibuje drama až do posledních metrů. Devatenáctiletý český reprezentant už má na hrách zlato z desítky a stříbro z pětikilometrové trati, teď může svou pohádkovou olympiádu ještě vyšperkovat.

Český mladík ještě ve čtvrtek startoval na trati na 1 500 metrů. Na své doplňkové trati však neuspěl a skončil na 16. příčce. Tento závod by však měl Jílkovi mnohem lépe sedět a Česko by tak jeho zásluhou mohlo na závěr olympiády ještě přidat pátou medaili. Semifinále začne v 15. hodin a finále pak kolem 17. hodiny. Závody odvysílá ČT sport.

Jílek se netají tím, že hromadný start je extrémně nevyzpytatelný. „Mám šanci na medaili, ale klidně taky můžu skončit patnáctý. Záleží na tom, jak se závod vyvine a jaká rozhodnutí v něm udělám,“ přiznal otevřeně.

Dvě dlouhé jízdy těsně za sebou jako výhoda

Olympijský formát závodu přináší další náročnou výzvu. Ještě před bojem o medaile musí závodníci absolvovat semifinále. Během necelých dvou hodin tak rychlobruslaře čekají hned dvě jízdy na 16 kol. Právě v tom ale Jílek vidí svou výhodu.

„Jsem na to zvyklý z kolečkových závodů. Jako vytrvalci by mi to mělo sedět. Pro sprintery to bude těžší,“ usmál se pětinásobný juniorský mistr světa v in-line bruslení. „Na kolečkách jsme občas závodili celý den, od rána do večera. Takže tenhle formát mi problém nedělá,“ doplnil.

ZOH 2026: Poslední šance na medaili? V závodech s hromadným startem se představí dva Češi

Elitní konkurence a velká jména

O zlato se však strhne bitva s absolutní světovou špičkou. Olympijský titul z Pekingu obhajuje Bart Swings, loňským mistrem světa je domácí Ital Andrea Giovannini. V celkovém hodnocení Světového poháru letos dominoval Nizozemec Jorrit Bergsma.

Velké ambice má i americká hvězda Jordan Stolz, který už v Miláně vybojoval dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Podle Jílka právě jeho přítomnost může rozhodnout o taktice závodu. „Jordana je skoro nemožné porazit ve finálním sprintu. Myslím si, že závod bude spíš o únicích,“ naznačil český šampion.

