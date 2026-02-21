Metoděj Jílek na ZOH: V hromadném startu může vybojovat další olympijskou medaili

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   13:09
Metoděj Jílek má před sebou poslední olympijskou výzvu. V hromadném startu chce v Miláně navázat na zlato z desítky a stříbro z pětky. Čeká ho ale jeden z nejnevyzpytatelnějších závodů celých her.
Fotogalerie4

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08. (19. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Rychlobruslař Metoděj Jílek má dnes před sebou poslední vystoupení na zimních olympijských hrách 2026. V sobotu se totiž v Miláně postaví na start závodu s hromadným startem – disciplíny, která slibuje drama až do posledních metrů. Devatenáctiletý český reprezentant už má na hrách zlato z desítky a stříbro z pětikilometrové trati, teď může svou pohádkovou olympiádu ještě vyšperkovat.

Český mladík ještě ve čtvrtek startoval na trati na 1 500 metrů. Na své doplňkové trati však neuspěl a skončil na 16. příčce. Tento závod by však měl Jílkovi mnohem lépe sedět a Česko by tak jeho zásluhou mohlo na závěr olympiády ještě přidat pátou medaili. Semifinále začne v 15. hodin a finále pak kolem 17. hodiny. Závody odvysílá ČT sport.

Jílek se netají tím, že hromadný start je extrémně nevyzpytatelný. „Mám šanci na medaili, ale klidně taky můžu skončit patnáctý. Záleží na tom, jak se závod vyvine a jaká rozhodnutí v něm udělám,“ přiznal otevřeně.

Metoděj Jílek před závodem na 1500 metrů (19. února 2026)

Dvě dlouhé jízdy těsně za sebou jako výhoda

Olympijský formát závodu přináší další náročnou výzvu. Ještě před bojem o medaile musí závodníci absolvovat semifinále. Během necelých dvou hodin tak rychlobruslaře čekají hned dvě jízdy na 16 kol. Právě v tom ale Jílek vidí svou výhodu.

„Jsem na to zvyklý z kolečkových závodů. Jako vytrvalci by mi to mělo sedět. Pro sprintery to bude těžší,“ usmál se pětinásobný juniorský mistr světa v in-line bruslení. „Na kolečkách jsme občas závodili celý den, od rána do večera. Takže tenhle formát mi problém nedělá,“ doplnil.

ZOH 2026: Poslední šance na medaili? V závodech s hromadným startem se představí dva Češi

Elitní konkurence a velká jména

O zlato se však strhne bitva s absolutní světovou špičkou. Olympijský titul z Pekingu obhajuje Bart Swings, loňským mistrem světa je domácí Ital Andrea Giovannini. V celkovém hodnocení Světového poháru letos dominoval Nizozemec Jorrit Bergsma.

Velké ambice má i americká hvězda Jordan Stolz, který už v Miláně vybojoval dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Podle Jílka právě jeho přítomnost může rozhodnout o taktice závodu. „Jordana je skoro nemožné porazit ve finálním sprintu. Myslím si, že závod bude spíš o únicích,“ naznačil český šampion.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

Poslední biatlon na ZOH: V posledním závodu her jede Voborníková, dvě hvězdy ukončí kariéru

Tereza Voborníková střílí vestoje během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Poslední biatlonový závod olympijských her v Anterselvě nabídne hromadný start žen. V něm hájí české barvy Tereza Voborníková. Závod se také nese ve znamení loučení velkých biatlonových hvězd.

21. února 2026  14:18

Vzdělání pro budoucnost už láká přes 500 učitelů. Nabídne 120 přednášek

Školení učitelů

Na konci března se v Praze uskuteční 7. ročník konference Vzdělání pro budoucnost. Už nyní je přihlášeno přes 500 učitelů a program nabídne více než 120 přednášek, workshopů a ukázkových hodin.

21. února 2026  14:14

Dnes a zítra je třeba provozovat náhradní dopravu Anděl Újezd autobusovou dopravou X-20 na místo tramvajové dopravy v tomto úseku.

vydáno 21. února 2026  14:11

V letňanském parčíku Stará Náves pobíhají zajíci. A tak jim místní domorodci postavili malý krmelec, do kterého pravidelně přinášejí všelijaké pamlsky.

vydáno 21. února 2026  14:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pozor na falešné e-maily ČSSZ: Útočníci lákají citlivá data

ilustrační snímek

ČSSZ varuje před podvodnými e-maily, které se vydávají za oficiální komunikaci úřadu a cílí na citlivé osobní i bankovní údaje klientů. Úřad apeluje na obezřetnost a připomíná, že nikdy nevyžaduje...

21. února 2026

Vlněné punčochy beskydských žen předčily moderní outdoorový hi-tech

Etnoložka a kurátorka příborského muzea Sabrina Pasičnyková ukazuje vystavené...

Dnes, když se vydáte do zasněžených Beskyd, nezapomenete si na nohy obout outdoorové nepromokavé boty. Vrátíme-li se však o století a půl zpátky, zjistíme, že ke každodennímu pohybu v zimním horském...

21. února 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Metoděj Jílek na ZOH: V hromadném startu může vybojovat další olympijskou medaili

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Metoděj Jílek má před sebou poslední olympijskou výzvu. V hromadném startu chce v Miláně navázat na zlato z desítky a stříbro z pětky. Čeká ho ale jeden z nejnevyzpytatelnějších závodů celých her.

21. února 2026  13:09

V neděli se v Česku objeví ledovka, poté hrozí vzedmutí toků

ilustrační snímek

V neděli se v části Česka, především v Olomouckém kraji, objeví ledovka. Poté hrozí v některých regionech hlavně v Čechách vzedmutí toků kvůli dešti a tání...

21. února 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Krnovská radnice začala s opravou další školy, kterou zasáhly povodně

ilustrační snímek

Krnovská radnice začala s opravou další školy, kterou v září 2024 zasáhly povodně. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy Základní školy Žižkova začala v těchto dnech...

21. února 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Krpálek mění tatami za prut a chystá se na tvrdý mořský Fishing challenge souboj s Véghem

Lukáš Krpálek si zamiloval rybaření na moři.

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek nachází rovnováhu mimo tatami u vody. Rybaření je pro něj únikem od vrcholového sportu, rodinnou vášní i novou výzvou – v březnu jej čeká ostrý...

21. února 2026  12:35

Byt 2+1 s lodžií
Byt 2+1 s lodžií

M. Švabinského, Bílina - Teplické Předměstí, okres Teplice
10 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 102 563 nemovitostí

Příbram hledá firmu, která postaví nový bazén. Nahradí zastaralý akvapark

Pod střechou i venku. Návštěvníci příbramského akvaparku v budoucnu nepřijdou o...

Vedení Příbrami zahájilo zadávací řízení na výběr dodavatele nového akvaparku. Projekt chtělo město realizovat již před lety pod vedením bývalého starosty Jindřicha Vařeky (ANO). Na tehdejší poměry...

21. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Do historické zahrady v J. Hradci otiskují zahradní architekti i současné trendy

ilustrační snímek

Jindřichohradeckou Krafferovu zahradu, která původně vznikla pro hraběnku Isabellu Černínovou v 18. století, postupně obnovuje trojice zahradních architektů....

21. února 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.