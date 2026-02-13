Teprve devatenáctiletý Metoděj Jílek se dnes po nedělním stříbru na 5000 metrů pokusí na olympijských hrách v Miláně o další medaili. Tentokráte na trati na 10 000 metrů.
Právě trať na deset kilometrů patří k jeho nejsilnějším disciplínám a právě na ní letos předvedl výkon, který ho katapultoval mezi hlavní favority na zisk zlaté olympijské medaile. Jediná rychlobruslařská desítka v této sezoně se jela na začátku prosince v Heerenveenu a Jílek ji suverénně vyhrál ve svém nejlepším čase a rekordu dráhy. Daleko za sebou nechal i přemožitele z olympijské „pětky“ Sandera Eitrema, který tam skončil až čtvrtý. Nejblíž mu byl Ital Davide Ghiotto, světový rekordman a trojnásobný mistr světa na této trati, jehož v pátek požene na oválu domácí publikum.
Konkurence bude veliká
A zrovna domácí Ital Loni na světovém šampionátu v Hamaru bronzového Jílka ještě porazil o více než pět sekund, ale experti předpokládají, že by právě devatenáctiletý český talent mohl o 13 staršího Itala vystřídat na vytrvaleckém trůnu.
|
7. den ZOH 2026: Do akce jde Jílek, Adamczyková i hokejové týmy. Problém je termínová kolize
Do hry se zapojí také Polák s ruskými kořeny Vladimir Semirunnij, jeden z mála mužů historie, který dokázal desetikilometrovou trať zajet pod hranici 12 minut a 30 sekund. Na olympijské pětce po změně občanství startovat nemohl, o to hladovější může být na své hlavní trati. Páteční desítka tak pro českého diváka slibuje nejen boj o medaile, ale i možný nástup nové vytrvalecké éry – s českým jménem v hlavní roli.
Závod začne v 16 hodin a sledovat ho můžete na ČT sport, případně kvůli kolizi s hokejem na ČT sport Plus.
Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026