Teprve devatenáctiletý Metoděj Jílek se dnes po nedělním stříbru na 5000 metrů pokusí na olympijských hrách v Miláně o další medaili. Tentokráte na trati na 10 000 metrů. A závod se mu povedl! Mladý Čech bere za svůj excelentní výkon zlato!
Jílek, jenž v této sezoně Světového poháru kraloval dlouhým tratím, triumfoval na své nejsilnější distanci v čase 12:33,43 minuty. Druhého Poláka Vladimira Semirunného porazil o 5,65 sekundy. Bronz získal Jorrit Bergsma z Nizozemska.
Zlatem Jílek napodobil trojnásobnou olympijskou šampionku Martinu Sáblíkovou. Loučící se rychlobruslařská legenda, jež má z olympijských her ve sbírce sedm medailí, naposledy pod pěti kruhy triumfovala v roce 2014 v Soči. První velké medaile ale získal o čtyři roky dříve než Sáblíková.
Právě trať na deset kilometrů patří k jeho nejsilnějším disciplínám a právě na ní letos předvedl výkon, který ho katapultoval mezi hlavní favority na zisk zlaté olympijské medaile. Jediná rychlobruslařská desítka v této sezoně se jela na začátku prosince v Heerenveenu a Jílek ji suverénně vyhrál ve svém nejlepším čase a rekordu dráhy. Daleko za sebou nechal i přemožitele z olympijské „pětky“ Sandera Eitrema, který tam skončil až čtvrtý. Nejblíž mu byl Ital Davide Ghiotto, světový rekordman a trojnásobný mistr světa na této trati, jehož v pátek požene na oválu domácí publikum.
Konkurence je veliká
A zrovna domácí Ital Loni na světovém šampionátu v Hamaru bronzového Jílka ještě porazil o více než pět sekund, ale experti předpokládají, že by právě devatenáctiletý český talent mohl o 13 staršího Itala vystřídat na vytrvaleckém trůnu.
