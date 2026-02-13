Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly doma trénujeme s hendikepem

Olympijský vítěz Metoděj Jílek znovu otevřel otázku výstavby rychlobruslařské haly v Česku. Po zlaté a stříbrné medaili z Milána věří, že úspěchy Čechů mohou pomoci změnit dlouholetý paradox českého rychlobruslení.
Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě na 10 000 metrů (13. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Rychlobruslařská hala konečně v Česku? Čerstvý zlatý olympijský medailista z „desítky" Metoděj Jílek věří, že přibývající úspěchy z tohoto sportu mohou změnit realitu.

„Určitě by se u nás hala postavit měla. Nepomohlo by to jenom mně, ale celému rychlobruslení. Sport by byl dostupnější, mohli bychom systematicky vychovávat další závodníky a dlouhodobě generovat výsledky,“ řekl Jílek novinářům po životním úspěchu pod pěti kruhy.

Devatenáctiletý talent, který na premiérové olympiádě už získal dvě medaile, tak otevřel téma, které se v Česku řeší už 15 let. Česko i přes absenci specializované haly patří mezi úspěšné rychlobruslařské země. Vedle Jílka se na olympijských stupních prosadily také Martina Sáblíková a Karolína Erbanová. Všichni tři ale museli – a stále musí – celoročně trénovat v zahraničí.

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě na 10 000 metrů (13. února 2026)

Trénink v zahraničí jako nutnost, ne volba

Jílek se dlouhodobě připravuje v mezinárodní tréninkové skupině v německém Inzellu, kde se ale podmínky podle jeho slov postupně zhoršují. „Před olympiádou tam byla neskutečná zima, někdy se tam skoro nedalo trénovat. Kdybychom měli halu u nás, celá skupina by se klidně přesunula do Česka,“ uvedl rodák z Prahy.

Absence kryté dráhy znamená nejen závislost na zahraničních centrech, ale také omezený přístup mládeže ke sportu, který je jinak v Česku mimořádně úspěšný. Většina evropských konkurentů přitom moderní haly už má – například Nizozemsko, Norsko, Polsko či Německo.

Metoděj Jílek opět udivil celý svět! Desítku na ZOH 2026 vyhrál téměř rozdílem třídy

Podpora přichází i z hokeje

Volání po hale po Jílkově triumfu zesílilo a podporu tentokrát vyjádřily i osobnosti z jiných sportů. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík označil současný stav za nepochopitelný.

„Je neskutečné, že Martina Sáblíková vozila medaile a teď je vozí Metoděj Jílek – a přesto tu hala není. Stát by se k tomu měl konečně postavit čelem. Podmínky by pomohly vytvořit širší základnu a další špičkové sportovce,“ řekl Rulík po vítězství českých hokejistů nad Francií.

Dlouholeté téma, které se stále vrací

Myšlenka rychlobruslařské haly v Česku rezonuje od olympiády ve Vancouveru 2010, kde Sáblíková získala dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Projekt byl opakovaně zmiňován politiky, nikdy se však nepřiblížil realizaci.

8. den ZOH 2026: Sobota láká k televizi. Češi v akci, biatlon i skoky na lyžích

K tématu se nyní znovu vyjádřil i premiér Andrej Babiš, který Jílkovi po zisku zlata gratuloval na sociální síti X a připomněl své dřívější snahy. „Je to téma, kvůli kterému si ze mě někteří dělají legraci. Škoda, že se někdy nezeptají trenéra Martiny Sáblíkové pana Nováka. Ukazoval jsem mu pozemky v Brně, které mu nevyhovovaly kvůli nadmořské výšce, nebo místo v Novém Městě na Moravě, kde se to zase nelíbilo biatlonistům,“ uvedl Babiš. Dodal, že se po olympiádě chystá s trenérem Petrem Novákem znovu sejít.

Úspěchy nové generace v čele s Metodějem Jílkem tak znovu nastavují zrcadlo českému sportovnímu prostředí. Otázkou zůstává, zda tentokrát zůstane opět jen u slov – nebo se rychlobruslařská hala konečně po více než dekádě promění v realitu.

