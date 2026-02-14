Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly v Česku trénujeme s hendikepem

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   12:39
Olympijský vítěz Metoděj Jílek znovu otevřel otázku výstavby rychlobruslařské haly v Česku. Po zlaté a stříbrné medaili z Milána věří, že úspěchy Čechů mohou pomoci změnit dlouholetý paradox českého rychlobruslení.
Fotogalerie2

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě na 10 000 metrů (13. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Rychlobruslařská hala konečně v Česku? Čerstvý zlatý olympijský medailista z „desítky“ Metoděj Jílek věří, že přibývající úspěchy z tohoto sportu mohou změnit realitu.

„Určitě by se u nás hala postavit měla. Nepomohlo by to jenom mně, ale celému rychlobruslení. Sport by byl dostupnější, mohli bychom systematicky vychovávat další závodníky a dlouhodobě generovat výsledky,“ řekl Jílek novinářům po životním úspěchu pod pěti kruhy.

Devatenáctiletý talent, který na premiérové olympiádě už získal dvě medaile, tak otevřel téma, které se v Česku řeší už 15 let. Česko i přes absenci specializované haly patří mezi úspěšné rychlobruslařské země. Vedle Jílka se na olympijských stupních prosadily také Martina Sáblíková a Karolína Erbanová. Všichni tři ale museli – a stále musí – celoročně trénovat v zahraničí.

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě na 10 000 metrů (13. února 2026)

Trénink v zahraničí jako nutnost, ne volba

Jílek se dlouhodobě připravuje v mezinárodní tréninkové skupině v německém Inzellu, kde se ale podmínky podle jeho slov postupně zhoršují. „Před olympiádou tam byla neskutečná zima, někdy se tam skoro nedalo trénovat. Kdybychom měli halu u nás, celá skupina by se klidně přesunula do Česka,“ uvedl rodák z Prahy.

Absence kryté dráhy znamená nejen závislost na zahraničních centrech, ale také omezený přístup mládeže ke sportu, který je jinak v Česku mimořádně úspěšný. Většina evropských konkurentů přitom moderní haly už má – například Nizozemsko, Norsko, Polsko či Německo.

Metoděj Jílek opět udivil celý svět! Desítku na ZOH 2026 vyhrál téměř rozdílem třídy

Podpora přichází i z hokeje

Volání po hale po Jílkově triumfu zesílilo a podporu tentokrát vyjádřily i osobnosti z jiných sportů. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík označil současný stav za nepochopitelný.

„Je neskutečné, že Martina Sáblíková vozila medaile a teď je vozí Metoděj Jílek – a přesto tu hala není. Stát by se k tomu měl konečně postavit čelem. Podmínky by pomohly vytvořit širší základnu a další špičkové sportovce,“ řekl Rulík po vítězství českých hokejistů nad Francií.

Dlouholeté téma, které se stále vrací

Myšlenka rychlobruslařské haly v Česku rezonuje od olympiády ve Vancouveru 2010, kde Sáblíková získala dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Projekt byl opakovaně zmiňován politiky, nikdy se však nepřiblížil realizaci.

8. den ZOH 2026: Sobota láká k televizi. V akci Davidová, Charvátová i Koudelka

K tématu se nyní znovu vyjádřil i premiér Andrej Babiš, který Jílkovi po zisku zlata gratuloval na sociální síti X a připomněl své dřívější snahy.

„Je to téma, kvůli kterému si ze mě někteří dělají legraci. Škoda, že se někdy nezeptají trenéra Martiny Sáblíkové pana Nováka. Ukazoval jsem mu pozemky v Brně, které mu nevyhovovaly kvůli nadmořské výšce, nebo místo v Novém Městě na Moravě, kde se to zase nelíbilo biatlonistům,“ uvedl Babiš. Dodal, že se po olympiádě chystá s trenérem Petrem Novákem znovu sejít.

Kde měla v Česku vyrůst rychlobruslařská hala?

  • Velký Osek (Kolínsko) – nejkonkrétnější projekt po OH 2010. Existovala studie i územní řízení, plánovaná cena kolem 1,5 miliardy Kč. Projekt ztroskotal na financování.
  • Brno – zvažovaná varianta narazila na nesouhlas realizačního týmu Martiny Sáblíkové kvůli nevhodné nadmořské výšce.
  • Nové Město na Moravě – projekt nenašel podporu kvůli střetu se zájmy biatlonového areálu a složitým pozemkům.
  • Vysočina (obecně) – opakovaně zmiňovaný region, nikdy však nebyla vybrána konkrétní lokalita ani připraven závazný plán.

Výsledek: Česká rychlobruslařská špička dodnes trénuje v zahraničí, přestože země má olympijské vítěze i světové medailisty.

Úspěchy nové generace v čele s Metodějem Jílkem tak znovu nastavují zrcadlo českému sportovnímu prostředí. Otázkou zůstává, zda tentokrát zůstane opět jen u slov – nebo se rychlobruslařská hala konečně po více než dekádě promění v realitu.

Jeden ambiciózní projekt

V roce 2013 se měl podle Českého rozhlasu Velký Osek na Kolínsku proslavit díky obří rychlobruslařské hale za 1,5 miliardy korun. Trénovat na tamním ledě plánovala i tehdy dvojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která v obci nějaký čas bydlela. Po čase však z celého projektu sešlo a z ambiciózních plánů nakonec zůstala jen zadlužená společnost, která měla za stavbou stadionu stát.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky

Reklama na streamovací službu Disney+ v New Yorku. (12. listopad 2019)

Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc zažité. Co když vám ale řekneme, že se trend krátkých videí „na výšku“, který v současnosti frčí typicky...

14. února 2026  12:09

Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí

Lochkovský tunel uzavřela nehoda kamionu a osobního auta (20.8.2018)

I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo stávající osmdesátky by mohli projet řidiči Lochkovským a Cholupickým tunelem, a to zřejmě již za pár...

14. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Jablonec nad Nisou podpoří sousedské akce, v programu je 400.000 korun

ilustrační snímek

Sousedské slavnosti a pikniky, drakiády, pohádkové cesty lesem, veřejná čtení, workshopy a tvůrčí dílny, komunitní zahradnické projekty, dobrovolnické úklidy,...

14. února 2026  8:55,  aktualizováno  8:55

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

14. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Ústí nad Labem projednají výjimku z nočního klidu pro dvě akce

ilustrační snímek

Ústečtí zastupitelé budou v pondělí rozhodovat o výjimce z vyhlášky o rušení nočního klidu pro dvě kulturní akce pořádané v areálu zámečku Větruše. Pokud návrh...

14. února 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Muž se vážně zranil po výbuchu kotle na tuhá paliva. Přiletěl pro něj vrtulník

Vrtulník záchranné služby musel do akce.

Pětašedesátiletý muž utrpěl v pátek večer rozsáhlé popáleniny při výbuchu kotle na tuhá paliva v Lesních Albrechticích na Opavsku. Záchranáři muže letecky transportovali do Fakultní nemocnice...

14. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Hřbitovy na Vysočině jsou plné. V Bystřici tak uloží urny pod křišťálový strom

Takto by měl vypadat strom vzpomínek Eiwa na bystřickém hřbitově.

S nedostatkem míst pro uložení uren bojuje na svých hřbitovech řada měst na Vysočině. Zcela naplněnou kapacitu kolumbárií řeší třeba Pelhřimov. Součástí velkých úprav hřbitova je tam proto i vznik...

14. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé

ilustrační snímek

Obce vlastnící Vodovody a kanalizace Chrudim se rozhodly, že si koupí provozní firmu, kterou z 95 procent vlastní rakouská Energie AG. Chtějí tak do roku 2030 ukončit provozování vodovodů zahraničním...

14. února 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince...

Každý pátek a sobotu až do 14. března svezou cestující krajinou Jizerských hor a Krkonoš historické motoráčky. Oblíbené zimní nostalgické jízdy na nejstrmější železniční trati v Česku mezi Tanvaldem,...

14. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

RECENZE: Divadelní Arabela v Hradci coby výpravný retro remake nemá konce

Královskou rodinu v Říši pohádek zděsily nové televizní verze dávných příběhů.

Uvádění filmů na divadle nemusí mít kasovní důvody ani vycházet z dramaturgicky cynické představy, že „divák stejně chce vidět jen to, co zná“. Mohou totiž nabídnout vděčné herecké příležitosti a...

14. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Na Šumpersku usmrtil vlak člověka. Provoz na železnici stál

Zásah složek IZS u železniční trati. Kvůli střetu vlaku s osobou byl provoz na...

Člověka pohybujícího se v kolejišti srazil vlak v pátek večer kolem půl osmé. Zranění na místě podlehl. Nehoda se stala v úseku Hoštejn – Zábřeh na Moravě. Přerušení provozu se dotklo lokálních spojů...

13. února 2026  20:22,  aktualizováno  14. 2. 8:10

Olomouc hledá architekty a urbanisty, kteří dají novou podobu oblasti tržnice

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž na novou podobu lokality...

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž, v níž mají účastníci navrhnout, jak by měla v budoucnu vypadat lokalita kolem tržnice. Tedy oblast, jež propojuje historické jádro a nové centrum...

14. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.