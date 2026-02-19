Rychlobruslař Metoděj Jílek na své doplňkové trati 1 500 metrů v Miláně další olympijskou medaili nepřidá. Po osmi z patnácti rozjížděk figuruje vítěz závodu na 10 000 metrů a stříbrný medailista z pětikilometrové tratě průběžně na čtvrtém místě, mimo stupně vítězů.
Devatenáctiletý český reprezentant, jehož dosavadním maximem ve Světovém poháru na patnáctistovce je páté místo, nastoupil do sedmé rozjížďky po boku Němce Henrika Dombka. V přímém souboji ho porazil časem 1:46,08, který ho po dojetí zařadil na čtvrtou příčku. Na vedoucího Poláka Vladimira Semirunného ztrácel 71 setin sekundy. Právě Semirunnij přitom skončil druhý i v Jílkově zlatém závodě na 10 000 metrů.
Po následné úpravě ledu čeká na start ještě čtrnáct rychlobruslařů, včetně hlavního favorita Jordana Stolze ze Spojených států amerických, který vyjede na trať v závěrečné patnácté rozjížďce.
Své premiérové olympijské vystoupení by měl Metoděj Jílek zakončit v sobotu závodem s hromadným startem. O den později jej čeká i symbolická role – společně s končící legendou českého rychlobruslení Martinou Sáblíkovou bude vlajkonošem české výpravy při slavnostním zakončení her.
Příprava z dálkové trati na krátkou
Jílek sám si uvědomoval, že šance na další cenný kov jsou menší než na vytrvaleckých tratích. „Určitě tady můžu získat víc než dvě medaile, ale ty možnosti jsou výrazně menší. Dokud ale existuje šance, budu bojovat a nevzdám to,“ prohlásil po svém životním triumfu na nejdelší olympijské distanci. V Miláně ho navíc čeká ještě sobotní závod s hromadným startem.
V potenciál českého reprezentanta věřil i jeho trenér Kalon Dobbin. „Umístění do první desítky by na patnáctistovce bylo skvělé. Konkurence je obrovská, pojedou tam nejlepší sprinteři světa. A top pět? Když se mu závod opravdu povede, tak proč ne,“ uvedl novozélandský kouč.
Jílek hlásí formu
Pozitivní signály přinesl i poslední trénink. Jílek měl po zlaté desítce nabitý program plný mediálních povinností, navíc ho potrápilo nachlazení a bolest v krku. Přesto ho trénink naladil optimisticky. „Cítil jsem se líp, než jsem čekal. Po závodě jsem byl lehce nachlazený a nevěděl jsem, jak na tom tělo bude. O to víc mě potěšilo, že to bylo nad očekávání,“ uvedl v nahrávce pro média.
Na přechod z vytrvaleckých tratí na rychlejší patnáctistovku se připravoval především tréninkem startů a výbušnosti v posilovně. Sám ale připouští, že tahle disciplína je velmi nevyzpytatelná. „Každá desetina rozhoduje o několika místech. Když se mi to povede, může z toho být hodně hezký výsledek. Ale nachlazení mě může omezit a klidně skončím i ve druhé polovině,“ přemítal.
Olympijské zlato z Pekingu 2022 obhajuje Nizozemec Kjeld Nuis, který triumfoval i o čtyři roky dříve v Pchjongčchangu a útočí na vítězný hattrick. Největším favoritem je ale Američan Jordan Stolz. Ten v aktuální sezoně Světového poháru ovládl všechny závody na 1500 metrů a v Miláně už získal zlato na tratích 500 a 1 000 metrů. Závod začne v 16:30 a odvysílá jej ČT sport.