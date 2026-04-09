Deník Metro, dlouhodobě nejčtenější tištěný deník v hlavním městě, se loni zaměřil ještě více i web Metro.cz. Na jaře 2025 prošel web redesignem a vznikla nová platforma Moje Metro, kde lidé i organizace mohou sdílet své pozvánky na akce a zprávy o své činnosti. Rozšířil se i tým Metro.cz. Už více jak rok se na obsahu webu podílí například také SEO redaktoři. „Na Metro.cz jsme se více zaměřili na pražské zajímavosti. Perličky ze současnosti i historie jsou u našich čtenářů velmi oblíbené. Také více sdílíme servisní informace a to nejen z pražské dopravy,“ popisuje obsah webu Metro.cz jeho vedoucí Marek Hýř.
Pozitivní rozvoj Metro.cz potvrzují také data. Meziročně zaznamenal web výrazný růst návštěvnosti. Silný byl například konec roku 2025. Meziroční nárůst unikátních uživatelů narostl v listopadu 2025 o 272 %. Předposlední měsíc minulého roku tak Metro.cz navštívilo přes 452 tisíc čtenářů. Růst počtu návštěvníků pokračuje také letos. V lednu zavítalo na metrácký web 485 tisíc čtenářů a v únoru dokonce 502 tisíc.
|
Stoupá i návštěvnost webu napříč hlavními zdroji. Návštěvnost z Google Discover vzrostla letos v lednu meziročně o 128 %. Výrazně se dařilo také organickému vyhledávání. Letošní leden je oproti tomu loňskému „lepší“ o 154 %.
Metro.cz se stalo důležitým zdrojem informací také během významných českých i mezinárodních událostí. Důkazem jsou například loňské parlamentní volby. Jen během prodlouženého volebního víkendu se Metro.cz zobrazilo se výsledcích Google vyhledávání více jak 2,1 milionkrát. A během letošní zimní olympiády se web deníku Metro může pochlubit 9,86 milionů zobrazení v Google vyhledávání.
Roste Moje Metro i Linka M
Stále větší pozornost získává i loni spuštěná platforma Moje Metro, která dává prostor aktivním lidem, spolkům, sdružením nebo svazům, aby mohli publikovat své příspěvky přímo na zpravodajském portálu Metro.cz. Systém nabízí možnost tvořit vlastní obsah, sdílet ho s veřejností a budovat si čtenářskou komunitu. Do platformy se zapojilo už přes 100 uživatelů, kteří za za necelý rok dohromady publikovali už přes 4000 článků. Nejčtenějších z nich mají 36 tisíc zobrazení.
Z řady čtenářů Metra se stali i posluchači Linky M. Podcast o lásce k Praze minimálně jednou měsíčně doplní obsah nejčtenějšího deníku v Praze. Do studia už přijali pozvání například technický ředitel dopravního podniku, zakladatelka sociálního podniku Pragulic nebo řada spisovatelů, kteří ve svých knihách objevují jinou Prahu. Třeba tu pivní nebo skrytou a tajemnou.
Jsme aktivní na sociálních sítích
„Stále více také budujeme naší čtenářskou komunitu, což se odráží například na oblíbenosti našich sociálních sítí, které také raketově vystřelily,“ říká šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček. Na Facebooku dosahuje Metro v průměru více než 1,4 milionu uživatelů měsíčně, na Instagramu pak přibližně 425 tisíc uživatelů měsíčně a stále roste. Profily Metra na sociálních sítích zároveň generují silnou obsahovou spotřebu i aktivní zapojení publika.
|
Facebook Metra v průměru generuje více než 42,3 milionu content views, Instagram dalších 14,4 milionu content views. Celkově tak oba profily ročně přinášejí téměř 56,7 milionu zhlédnutí obsahu a více než 839 tisíc interakcí.
Metro jako komunita
Tým Metra se pravidelně snaží zapojovat do dění v Praze a to po boku čtenářů. „Občas se někde objevíme se stánkem Moje Metro a také máme Running Club deníku Metro, se kterým pravidelně vyrážíme do ulic. A snažíme se propojit náš deník se studenty publicistiky, kde chystáme velkou laboratoř lidí se zájmem o práci v médiích, jak je to běžné v zahraničí,“ dodává Holeček.
