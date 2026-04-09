Metro.cz vyletělo do nové dimenze. Návštěvnost vzrostla o více než 100 procent

Autor: Metro.cz
  13:06
Redesign, nová platforma Moje Metro a rozšířený tým přinesly výsledky. Na webu Metro.cz nejčtenějšího deníku v Praze nacházejí čtenáři perličky ze současnosti i historie, servisní informace a prostor pro své vlastní příspěvky. Nárůst návštěvnosti, rekordní zobrazení během voleb i olympiády a rostoucí komunita Linky M dokazují, že Metro.cz je dnes nezbytnou součástí nejen pražského zpravodajství.
Metro.cz vyletělo do nové dimenze: návštěvnost vzrostla o více než 100 % | foto: Metro.cz

Deník Metro, dlouhodobě nejčtenější tištěný deník v hlavním městě, se loni zaměřil ještě více i web Metro.cz. Na jaře 2025 prošel web redesignem a vznikla nová platforma Moje Metro, kde lidé i organizace mohou sdílet své pozvánky na akce a zprávy o své činnosti. Rozšířil se i tým Metro.cz. Už více jak rok se na obsahu webu podílí například také SEO redaktoři. „Na Metro.cz jsme se více zaměřili na pražské zajímavosti. Perličky ze současnosti i historie jsou u našich čtenářů velmi oblíbené. Také více sdílíme servisní informace a to nejen z pražské dopravy,“ popisuje obsah webu Metro.cz jeho vedoucí Marek Hýř.

Pozitivní rozvoj Metro.cz potvrzují také data. Meziročně zaznamenal web výrazný růst návštěvnosti. Silný byl například konec roku 2025. Meziroční nárůst unikátních uživatelů narostl v listopadu 2025 o 272 %. Předposlední měsíc minulého roku tak Metro.cz navštívilo přes 452 tisíc čtenářů. Růst počtu návštěvníků pokračuje také letos. V lednu zavítalo na metrácký web 485 tisíc čtenářů a v únoru dokonce 502 tisíc.

Přijímačky na střední školy 2026: Jak vypadají testy z češtiny a matematiky a na co si dát pozor

Stoupá i návštěvnost webu napříč hlavními zdroji. Návštěvnost z Google Discover vzrostla letos v lednu meziročně o 128 %. Výrazně se dařilo také organickému vyhledávání. Letošní leden je oproti tomu loňskému „lepší“ o 154 %.

Metro.cz se stalo důležitým zdrojem informací také během významných českých i mezinárodních událostí. Důkazem jsou například loňské parlamentní volby. Jen během prodlouženého volebního víkendu se Metro.cz zobrazilo se výsledcích Google vyhledávání více jak 2,1 milionkrát. A během letošní zimní olympiády se web deníku Metro může pochlubit 9,86 milionů zobrazení v Google vyhledávání.

Roste Moje Metro i Linka M

Stále větší pozornost získává i loni spuštěná platforma Moje Metro, která dává prostor aktivním lidem, spolkům, sdružením nebo svazům, aby mohli publikovat své příspěvky přímo na zpravodajském portálu Metro.cz. Systém nabízí možnost tvořit vlastní obsah, sdílet ho s veřejností a budovat si čtenářskou komunitu. Do platformy se zapojilo už přes 100 uživatelů, kteří za za necelý rok dohromady publikovali už přes 4000 článků. Nejčtenějších z nich mají 36 tisíc zobrazení.

Linka M. V podcastu je šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček, šéfka Nového prostoru Kateřina hrubá a prodejkyně Alena

Z řady čtenářů Metra se stali i posluchači Linky M. Podcast o lásce k Praze minimálně jednou měsíčně doplní obsah nejčtenějšího deníku v Praze. Do studia už přijali pozvání například technický ředitel dopravního podniku, zakladatelka sociálního podniku Pragulic nebo řada spisovatelů, kteří ve svých knihách objevují jinou Prahu. Třeba tu pivní nebo skrytou a tajemnou.

Jsme aktivní na sociálních sítích

„Stále více také budujeme naší čtenářskou komunitu, což se odráží například na oblíbenosti našich sociálních sítí, které také raketově vystřelily,“ říká šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček. Na Facebooku dosahuje Metro v průměru více než 1,4 milionu uživatelů měsíčně, na Instagramu pak přibližně 425 tisíc uživatelů měsíčně a stále roste. Profily Metra na sociálních sítích zároveň generují silnou obsahovou spotřebu i aktivní zapojení publika.

Kdy hraje Česko na MS 2026 ve fotbale? Máme přehledný program celého šampionátu

Facebook Metra v průměru generuje více než 42,3 milionu content views, Instagram dalších 14,4 milionu content views. Celkově tak oba profily ročně přinášejí téměř 56,7 milionu zhlédnutí obsahu a více než 839 tisíc interakcí.

Metro jako komunita

Tým Metra se pravidelně snaží zapojovat do dění v Praze a to po boku čtenářů. „Občas se někde objevíme se stánkem Moje Metro a také máme Running Club deníku Metro, se kterým pravidelně vyrážíme do ulic. A snažíme se propojit náš deník se studenty publicistiky, kde chystáme velkou laboratoř lidí se zájmem o práci v médiích, jak je to běžné v zahraničí,“ dodává Holeček.

Na startu ve Stromovce. Před námi je tři a půl kilometru fajn běhu.

Nejen v Praze

  • Deník Metro vychází každý pracovní den s tištěným nákladem 239 662 výtisků, distribuovaných do 650 míst ve 72 městech, přičemž je nejčtenějším deníkem v Praze.
  • Každý pátek vychází speciální vydání 210 000 kopií do dalších 2 200 distribučních míst v 650 městech a obcích, včetně sítě COOP, takže celkový páteční náklad Metra je 450 000 kusů na 2 850 distribučních místech.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Archeologové objevili ve Vídeňské ulici v Olomouci minové a naslouchací chodby

ilustrační snímek

Rozsáhlý systém dosud ukrytých chodeb objevili v Olomouci archeologové při záchranném výzkumu na zahradě vily ve Vídeňské ulici. Nejprve při něm našli chodbu a...

Zájem o studium na jihlavské vysoké škole je zatím větší než loni

ilustrační snímek

Zájem o studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) je zatím větší než loni. Škola eviduje téměř 1100 přihlášek, o šest procent víc než před rokem...

9. dubna 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Falešný oddací list za tisíc eur. Padělatelé je ve velkém prodávali cizincům

Policisté dopadli padělatele oddacích listů

Skupinu zločinců, kteří padělali oddací listy pro cizince, odhalili jihomoravští policisté. Zatím zdokumentovali přes tři desítky falzifikátů, které měly jejich držitelům zajistit povolení k pobytu,...

9. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Průvodci zdravím na NZIP: Ověřené informace o zdraví a prevenci na jednom místě

9. dubna 2026  15:20

Projekt Dětský čin roku hledá malé hrdiny. Zapojily se také známé tváře

Dětský čin roku

V době, kdy se nás často snaží zahltit negativní zprávy, přichází projekt Dětský čin roku s důležitým poselstvím. Děti opravdu dokážou pomoci měnit svět. A co je na tom ještě lepší? I známé osobnosti...

9. dubna 2026  15:19

V Příbrami začala oprava chodníků v centru města, potrvá do konce května

ilustrační snímek

V Příbrami začala rekonstrukce chodníků v centru města. Dělníci do konce května opraví chodníky v Pražské ulici, na Václavském náměstí a v Zahradnické a...

9. dubna 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Na Kuksu začalo restaurování barokní sochy Velkého křesťanského bojovníka

Na Kuksu začalo restaurování barokní sochy Velkého křesťanského bojovníka

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z...

9. dubna 2026  13:37,  aktualizováno  13:37

Divadlo Šumperk uvede poslední premiéru sezony, cílí na pánský magazín

ilustrační snímek

Divadlo Šumperk uvede v sobotu premiéru inscenace Pozor, citlivý obsah! Satirické komediální drama současné britské autorky Lucy Kirkwoodové zavede diváky do...

9. dubna 2026  13:33,  aktualizováno  13:33

Obezitologické centrum v Děčíně ročně operuje 100 až 150 pacientů

Obezitologické centrum v Děčíně ročně operuje 100 až 150 pacientů

Chirurgická báze Obezitologického centra společnosti Krajská zdravotní v děčínské nemocnici ročně operuje 100 až 150 pacientů. Primář Jan Rejholec dnes...

9. dubna 2026  13:31,  aktualizováno  13:31

Armáda a záchranné složky v hledáčku: Evropská MedTech inovace s japonskými kořeny vysílá silný signál investorům a partnerům

9. dubna 2026  15:11

Malé obce jako příklad: NEVAJGLUJ ocení jejich dlouhodobou věrnost úklidům

9. dubna 2026  15:10

Do finále soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy

ilustrační snímek

Do finále mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové centrum Špindlerova Mlýna postoupily tři týmy, české ateliéry ADR, OV Architekti a slovenské...

9. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

